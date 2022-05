EDITORIALE – Sarebbe fin troppo facile dire ora “ve l’avevo detto”. E poco importa se adesso tutti sono di nuovo sul carro di Josè Mourinho. In fondo su questo carro c’è spazio in abbondanza, e l’importante è stare tutti uniti.

Dopo anni di anonimato abbiamo di nuovo alla guida della Roma un uomo capace di incarnare perfettamente lo spirito del tifoso romanista. Un po’ sfrontato, a tratti sbruffone, ma con un cuore enorme. Josè Mourinho non è solo un grande allenatore, ma un uomo che sa emozionarsi ed emozionare.

E’ un tecnico che, alla soglia dei 60 anni e con alle spalle una caterva di titoli vinti, è capace di piangere per una finale di Conference League raggiunta davanti a 70 mila cuori in festa. Si sa, la Roma è una piazza speciale proprio come il suo allenatore, ed è capace anche di questi miracoli.

“Le lacrime? Mi sono commosso. Ho sentito cosa ha provato questa gente“, l’ammissione dell’allenatore portoghese al termine della partita. “Un romanista pazzo che ho avuto a fianco nella mia carriera mi ha fatto capire bene il significato di questo club per la gente. Un club gigante che non ha avuto grandi successi. Questa è una finale che significa molto per questo popolo, ho sentito quello che hanno provato e queste sono le mie emozioni”.

Come si fa a non amare un allenatore così? E infatti il popolo romanista è pazzo di quest’uomo. Lo era ancora prima che mettesse piede a Roma, lo è ancora di più oggi che sta imparando a conoscerlo meglio, con i suoi pregi e i suoi difetti.

Mou è stato in grado di plasmare un gruppo che sembrava sul punto di andare in frantumi e portarlo fino alla finale di una competizione europea, facendo già un pezzo della storia romanista. E tutto questo a un anno esatto dal suo annuncio. A lui dobbiamo questo, e molto altro. E’ grazie a lui se a Roma si torna a respirare un aria nuova. Un misto di passione, gioia, fiducia ed eccitazione. Non è ancora conclusa la sua prima stagione in giallorosso, e già la città trasuda mourinhità da tutti i pori.

Dunque forza Mou. Anzi, ave Josè. Il popolo romanista è finalmente compatto al fianco del suo imperatore. Fino alla vittoria. E se anche non dovesse essere il 25 maggio, prima o poi arriverà. Di questo ora ne siamo convinti.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini