AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le ultime notizie in giallorosso in tempo reale

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste tutte le ultimissime di venerdì 6 novembre 2020:

Ore 11:00 – Amadou Diawara non ce la fa a tornare a disposizione per Genoa-Roma. Il centrocampista, insieme al terzino Riccardo Calafiori, saranno di nuovo arruolabili dopo la sosta delle nazionali. Ok invece Karsdorp, che ieri è stato a riposo per scelta tecnica. Lo rivela oggi Il Tempo.

Ore 10:20 – Roger Ibanez gioisce su Istagram: “Una notte spettacolare. Sono senza parole nel descrivere l’emozione che ho sentito segnando il primo gol con questa maglia, il primo gol nel calcio europeo, e una dedica speciale va alle mie ragazze. È un momento indimenticabile nella mia carriera, grazie a tutti voi che mi sostenete e speriamo che vengano momenti sempre migliori!”.

Ore 9:45 – Dan Friedkin scarta le ipotesi Fiumicino e Tor Vergata, e torna a puntare a Tor di Valle per realizzare lo Stadio della Roma. Il texano ha infatti riallacciato i contatti con Vitek, diventato nuovo proprietario dei terreni dell’area dove dovrebbe sorgere l’impianto. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:30 – La famiglia Friedkin presente a Roma si allarga: ieri in Tribuna per Roma-Cluj c’era anche Danny Friedkin, figlio maggiore del magnate texano e presidente del club giallorosso. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Seguiranno aggiornamenti…