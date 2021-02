AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le ultime notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste tutte le ultimissime di venerdì 19 febbraio 2021:

Ore 13:45 – Ultime da Trigoria: Kumbulla e Smalling oggi hanno svolto ancora un lavoro individuale. Calafiori ha continuato ad alternare lavori personalizzati mentre per Ibanez e Cristante, entrambi usciti per infortunio ieri, soltanto terapie.

Ore 12:55 – Parla Tiago Pinto: “Ho grande fiducia nel progetto dei Friedkin. La Roma ha un potenziale incredibile, Fonseca è un tecnico di classe internazionale”. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 10:30 – Il PSG ha intenzione di riscattare Florenzi. Il prezzo pattuito per il riscatto (circa 9 milioni) è molto ragionevole per un giocatore che è nel pieno della sua carriera. I francesi sono rimasti piacevolmente sorpresi dalle qualità del 29enne esterno, gradito a tutti anche nello spogliatoio. (L’Equipe)

Ore 10:10 – Gianluca Gombar resta dopo il pasticcio sostituzioni. L’ex team manager sarà ufficialmente inquadrato nei prossimi giorni con una nuova carica che dovrebbe comprendere la cura dei rapporti con l‘Uefa. (Il Tempo)

Ore 9:45 – Novità clamorose in arrivo sullo Stadio della Roma. Stando a quanto rivela Radio Radio, Luca Parnasi non avrebbe la disponibilità dei terreni, e Pallotta sarebbe stato truffato per 8 anni. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 9:20 – La Roma in emergenza totale in difesa: contro il Benevento rischiano di restare fuori anche Ibanez e Cristante. Fazio e Jesus si scaldano: in campionato toccherà almeno a uno di loro.

