AS Roma: il 15 gennaio l’esordio della nuova Toyota Fan Zone allo Stadio Olimpico (COMUNICATO)

NOTIZIE AS ROMA – A partire da Roma-Fiorentina, match valido per la diciottesima giornata di Serie A e in programma domenica 15 gennaio alle ore 20:45, allo Stadio Olimpico verrà inaugurata la nuova Toyota Fan Zone.

A comunicarlo è la società giallorossa tramite una nota ufficiale: “Da domenica 15 gennaio ci sarà un motivo in più per recarsi in anticipo allo Stadio Olimpico: nasce infatti la Toyota Fan Zone, la nuova area di intrattenimento dedicata a tutti i tifosi giallorossi.

AS Roma e Toyota Motor Italia hanno collaborato per realizzare uno spazio completamente nuovo e rivolto a tutti i sostenitori giallorossi: ad attenderli all’ingresso dello Stadio Olimpico ci sarà un’area rinnovata nel look e nelle esperienze da vivere prima del fischio di inizio.

Sul palcoscenico principale andrà in scena un palinsesto totalmente rivisitato, con attività ancor più coinvolgenti per tutti: dai quiz, agli spettacoli di freestyle, ai momenti musicali legati agli storici inni romanisti.

La Toyota Fan Zone permetterà una vera e propria immersione nel mondo giallorosso, non solo grazie alla nuova experience di Photo Opportunity, ma anche attraverso rubriche dedicate alla storia del Club e alle sue squadre, maschile e femminile.

La nuova fan zone sarà il luogo ideale per mettere alla prova la propria conoscenza del mondo giallorosso o imparare nuovi aneddoti sulla storia romanista grazie ai giochi legati alle gesta degli indimenticati campioni che hanno vestito la maglia della Roma.

E perché no, magari per dimostrare le proprie qualità calcistiche provando il nuovo Toyota Training Kick.

Le sorprese non finiscono qui e nelle prossime partite non mancheranno novità e ospiti d’eccezione. E sì, ci sarà anche Romolo”.

Fonte: asroma.com