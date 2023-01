Fiorentina, Martinez Quarta va ko: sublussazione della rotula, niente Roma

NOTIZIE AS ROMA – Il difensore viola Martinez Quarta ha riportato la sublussazione della rotula e dunque non sarà a disposizione di Italiano per la partita di domenica sera contro la Roma.

Questo il comunicato appena apparso sul sito ufficiale del club toscano: “Fiorentina comunica che il calciatore Lucas Martinez Quarta, nel corso della gara di Coppa Italia Fiorentina – Sampdoria, in seguito ad uno scontro di gioco, ha riportato la sublussazione della rotula destra.

Gli esami diagnostici eseguiti nella giornata odierna hanno escluso lesioni ossee e capsulo-legamentose. Il calciatore ha iniziato il percorso di riabilitazione e verrà rivalutato nel corso dei prossimi giorni”.