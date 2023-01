ULTIME DA TRIGORIA – Wijnaldum torna parzialmente in gruppo. Zaniolo, nessuna squalifica per la bestemmia in Roma-Genoa

AS ROMA NEWS – La Roma è tornata ad allenarsi all’indomani della vittoria in Coppa Italia contro il Genoa di Gilardino. La novità più importante della giornata è il rientro in gruppo, seppur parziale, di Gini Wijnaldum.

Il calciatore olandese dunque è sempre più vicino al ritorno in campo, che dovrebbe avvenire a inizio febbraio. I progressi continuano e sono evidenti, col giocatore che ha lavorato anche con il pallone.

Intanto si continua a parlare di Nicolò Zaniolo, difeso a spada tratta da Mourinho dopo che il calciatore era apparso molto nervoso ieri sera contro il Genoa.

Il 22 è stato infatti immortalato dalle telecamere nel sottopassaggio dell’Olimpico mentre discuteva animatamente con il direttore di gara: Nicolò si è lasciato scappare una bestemmia che però non sarà oggetto di prova tv, dato che il tutto è avvenuto davanti all’arbitro. Non ci sono dunque gli estremi per una squalifica, con Zaniolo che sarà regolarmente a disposizione di Mourinho per il quarto di finale di Coppa Italia.

Da valutare invece le condizioni di Lorenzo Pellegrini, uscito malconcio ieri all’intervallo: domani sarà già tempo di rifinitura, e sarà importante vedere se il capitano sarà regolarmente in gruppo. In caso di forfait, saranno Dybala e Zaniolo ad agire alle spalle di Abraham, con Tahirovic e Bove a giocarsi una maglia con Matic per un posto da titolare.

Intanto la Roma ha fatto sapere che Josè Mourinho non parlerà domani in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Fiorentina: di carne al fuoco ne è stata già messa abbastanza ieri nel post gara dell’Olimpico.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini