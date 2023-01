Rosella Sensi: “Le parole di Mourinho su Candela non fanno bene alla Roma”

NOTIZIE AS ROMA – Così l’ex presidente della Roma, Rosella Sensi, ha difeso sul proprio profilo instagram Vincent Candela dopo le dichiarazioni di ieri di Mourinho al termine di Roma-Genoa:

“Le parole di José Mourinho che facevano riferimento, pur senza nominarlo, a Vincent Candela non mi sono piaciute e non fanno bene alla nostra Roma.

È giusto che il tecnico difenda i suoi giocatori e che possa risentirsi se le critiche sono ritenute inopportune. Nel nostro ambiente accade spesso. Ma io conosco Vincent da tanti anni, conosco la sua coerenza e la sua sincerità. È spontaneo, generoso, attaccato alla maglia e vorrebbe vedere la Roma vincere sempre.

Non ha malizia o retro pensieri, e in quello che ha detto c’era solo la voglia di avere una Roma sempre forte. Come poi la vorrebbe Mourinho. Le sue frasi non mi sono sembrate gravi e il suo amore per questa squadra è indubbio”.