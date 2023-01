Pellegrini, gli esami escludono una lesione muscolare: la situazione

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Sospiro di sollievo per Lorenzo Pellegrini, che ieri è restato negli spogliatoi per un problema muscolare al quadricipite femorale.

Mourinho ha deciso di tenerlo fuori all’intervallo dopo che il capitano aveva accusato un fastidio che gli ha impedito di battere i calci da fermo.

Gli esami svolti oggi dal numero 7 hanno escluso lesioni muscolari: il giocatore quindi andrà valutato nelle prossime ore, ma potrebbe anche recuperare in tempo per Roma-Fiorentina, gara di campionato in programma per domenica sera.

Fonte: Sky Sport