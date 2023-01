“ON AIR!” – DI GIOVAMBATTISTA: “Vergognose le parole di Mou su Candela”, PUGLIESE: “La freddezza tra lui e Pinto è lampante”, FERRETTI: “Il mister ha lanciato messaggi dentro al club”, MORONI: “Il gm fa bene a difendere la società”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Io lo dicevo: ma come si fa a non far giocare Dybala? La partita però è stata controllata dall’inizio alla fine, anche se poi la cosa migliore la fa Dybala. Il Genoa non ha mai tirato in porta. La storia non è tanto la partita, ma quello che è successo dopo. Gli animi sono esasperati: a Mourinho stamattina in una radio gli hanno detto di tutto. La cosa da guardare non era quella di Candela, ma di Pinto. Candela ha detto quelle cose su Zaniolo che sono normali, io pure la penso come lui. Mi era sembrato strano che uno che lavora nella Roma dicesse certe cose, però è una cosa minima. La cosa più importante è la storia di Pinto: c’è una dicotomia netta tra lui e Mou. Il mister si sente attaccato internamente: ieri vengo a sapere da una persona molto importante dentro Trigoria che noi siamo considerati nemici della Roma perchè difendiamo Mourinho. Ma se a me chiedono con chi sto, se con Mou o con Pinto, io rispondo Mourinho senza nemmeno pensarci…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Mourinho? Avevo detto che forse era meglio che non parlasse, e infatti alla prima occasione…quando lui ha voglia di parlare, ti dice quello che vuole. Dybala? Il fatto che non sia come tutti gli altri è un dato di fatto, è un giocatore diverso. Se ne parlava come il sostituto di Messi al Barcellona, magari era esagerato, ma nessuno si deve offendere se Mou dice certe cose di lui. Non è vero che siamo tutti uguali, anche nel nostro lavoro c’è chi è più bravo e chi meno. Dybala è un diamante, ogni volta che tocca la palla si vede la differenza. E mi sono piaciute molto le sue parole nel post partita, non ha fatto zero a zero dicendo che vuole vincere la Coppa Italia…”

David Rossi (Rete Sport): “La Roma fino al gol di Dybala non è che avesse fatto vedere il vuoto pneumatico tattico e tecnico che purtroppo abbiamo visto in altre occasioni. Aveva creato occasioni importanti, il palo di Pellegrini e quel tiro di Abraham: un attaccante più in forma avrebbe spaccato la porta. Poi Dybala è una spanna sopra gli altri, penso che non si offenda nessuno se lo diciamo: a una certa si è stancato dell’ora che si era fatta e ha segnato. Le parole di Mou? Io vorrei parlare della Roma, siamo ai quarti di finale e domenica c’è una partita di campionato importantissima. Zaniolo? Mi è sembrato molto nervoso, sente la mancanza del gol, gli manca di sentirsi protagonista, e Mou lo ha difeso a spada tratta come fa un buon padre di famiglia…”

Andrea Pugliese (Rete Sport): “Mi è piaciuto molto Bove ieri, ha fatto un’ottima partita. Con un centrocampo più folto la Roma ne guadagna, con Matic e Cristante in mezzo invece sei più stagnante. Mourinho? Che ci sia freddezza tra lui e Pinto è ormai lampante. Sono due persone che ragionano e pensano in modo diverso e che hanno un rapporto molto lontano dentro Trigoria. Lui mette un grosso punto interrogativo sul suo stato d’animo. quando ti dice che non conta se è felice o no, ma che sta dando il massimo. Mourinho è così, cerca sempre di stimolarti e nel momento in cui il ds fa quel tipo di intervista lui è ovvio che non può condividere per status e ambizioni. Per me è un bene avere un allenatore che non si appiattisce ma che ti chiede sempre qualcosa in più…”

Tiziano Moroni (Rete Sport): “Ieri Mou con quelle dichiarazioni sul Portogallo mi fa capire che rimane qui obtorto collo perchè aveva un altro anno di contratto. Se gli davano l’ok per allenare sia la Roma che il Portogallo, probabilmente lo faceva e questo a me dà fastidio. Lui poteva essere felice allenando sia la Roma che il Portogallo: non lo può fare, resta a Roma, dà il massimo ma senza che gli si stampi un sorriso sulla faccia. E da romanista un po’ mi dà fastidio. E il general manager fa bene a difendere il punto di vista della società…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Mourinho si è assunto un impegno con la Roma e vuole capire se riuscirà almeno in parte a portare a termine il suo lavoro. Giusto che sia lusingato dal Portogallo, chi non lo sarebbe, però si è preso un impegno con la Roma e vuole vedere cosa riesce a tirare fuori da questa squadra. A me da questo punto di vista non dà fastidio. Mi dà più fastidio che sia stato il Portogallo ad andare da lui che era sotto contratto. Mou sarà sempre corteggiato da qualcuno, il punto è che lui pensa di avere di meno di quello che si aspettava nonostante gli accordi presi. E questo può essere un problema. Candela? Persona veramente bella e un grande romanista, secondo me Mou c’ha sformato per quello che ha detto dopo il Milan, perchè quella non era una critica a Zaniolo ma a lui…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “Il problema non è tanto che la Roma è Dybala, secondo me bisognerebbe cambiare il verbo, è la Roma che “ha” Dybala. Se hai un giocatori così bravo che ti determina le partite non vuol dire che sei dipendente da lui, ma semplicemente che se hai un giocatore forte lui ti aiuta a vincere la partita. Mourinho? Pur non rispondendo sulle parole di Pinto sul quarto posto lui comunque ti fa capire qualcosa. Devo pensare che lui ieri abbia voluto parlare più a personaggi dentro la società che al tifoso, ma rientra nel personaggio che può piacere e non piacere. Mai come ieri chi vuole bene a Mou ha detto: “Mamma mia quanto è forte“, e chi non gli vuole bene avrà detto: “Mamma mia quanto ha rotto le palle“. Mou è così e va avanti per la sua strada…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Le parole di Mourinho? C’è un po’ di freddezza tra lui e il direttore generale, da quel passaggio si è capito che non è tutto rosa e fiori. Io il passaggio su Zaniolo in conferenza stampa non l’ho capito quando dice “mi dispiace che il mio club non abbia la personalità di andare dritto“. Non so che interpretazione dare, non c’ho proprio capito nulla…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Ho visto la Roma ieri sera, è solo Dybala. Per il resto non ha un gioco, inguardabile. Ma quello che è scioccante è il dopo partita, una cosa che non può passare inosservata: l’attacco di Mou a Candela, che con Cafu ha formato la coppia di esterni più forti di sempre. Candela è un romanista pazzesco, e che Mou lo metta al pubblico ludibrio è una vergogna, e lui dovrebbe chiedergli scusa. Se Mourinho dice che è stato lui a dare il via ai fischi su Zaniolo dice una idiozia totale, perchè non è assolutamente vero e mette un grande difficoltà un ragazzo che lavora per la Roma. Mourinho passerà qui, lascerà delle tracce, e poi andrà via. Candela invece è rimasto qui, è diventato romano e romanista. Lui stipendiato dalla Roma? Ma di cosa, è Mourinho che prende 7 milioni e rotti. Candela ha dato molto più di Mourinho alla Roma. Non possiamo essere dei sottoni di Mourinho, sennò non abbiamo più dignità. Tanto il nostro lavoro non ce lo fanno fare lo stesso…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Il Milan è stato eliminato, l’Inter quasi. Non facciamo i preziosi: la Roma ha giocato male come fa sempre, ma ha vinto. E Dybala è un giocatore della Roma, non della Sampdoria. Mourinho? E’ sempre lui, un egocentrico, a Napoli direbbero “un guitto”. Vuole la scena, fa il finto modesto, ma è un martellatore, lui ti mena. E ieri ha menato un po’ di qua e un po’ di là. La cosa su Candela è sgradevole, perchè non aveva fatto nulla e ora sarà bersagliato dai tifosi, perchè vanno appresso a Mourinho come un’onda. Su Zaniolo una cosa giusta l’ha detta: quando un giocatore dà il massimo non va fischiato. E lui si impegna tantissimo, e come al solito sbatte contro gli avversari. Ieri era sconvolto, Pinto lo ha dovuto calmare. Va fatta una riflessione su Zaniolo, che giocatore è?…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “E’ da tempo che parliamo del perchè certi giocatori non rendono al meglio. A Dybala basta poco per cambiarti le carte in tavola. La squadra non si riesce ad esprimere per quelle che dovrebbero essere le qualità dei giocatori. La Roma ieri ha avuto il pallino in mano, e generalmente queste partite si sbloccano molto prima per dei demeriti che la squadra ha, su questo non ci sono dubbi…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “La Roma ieri non ha giocato bene. La Roma non ha un gioco, ha un giocatore: Dybala e stop. I mugugni del pubblico su Zaniolo dovrebbero far riflettere: colpa sua, o colpa dell’allenatore? Fisicamente mi sembra che ci sia, mette anche l’impegno, ma non riesce. E l’allenatore dovrebbe rispondere di questo, dovrebbe farlo crescere. Zaniolo sta diventando un caso…”

