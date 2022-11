AS Roma, il programma della tournée in Giappone dal 22 al 29 novembre e le iniziative per i Partner del Business Club (COMUNICATO)

AS ROMA NEWS – Durante la sosta per il Mondiale, in programma dal 20 novembre al 18 dicembre, la Roma volerà in Giappone per partecipare alla seconda edizione della Eurojapan Cup.

I giallorossi svolgeranno la tournée nel paese asiatico dal 22 al 29 novembre e affronteranno il Nagoya Grampus al Toyota Stadium (25 novembre, ore 11:30 italiane) e lo Yokohama F. Marinos al Japan National Stadium (28 novembre, ore 8:30 italiane).

La società capitolina regalerà ai tifosi iscritti al Business Club la possibilità di seguire la squadra da vicino. Il prezzo per chi si registrerà entro 5 giorni è di 6mila euro a persona, mentre oltre quella data sarà di 7mila. Questa la nota ufficiale.

“Un pacchetto esclusivo per volare in Giappone assieme alla Roma, dove la squadra parteciperà alla seconda edizione della EUROJAPAN CUP!

La Società darà infatti la possibilità ai Partner del Business Club di seguire da vicino la Roma per tutta la durata della tournée, dal 22 al 29 novembre, soggiornando in hotel 4 stelle e immergendosi in esperienze culinarie di primissimo livello.

Nel dettaglio, la proposta prevede:

Il volo A/R con la squadra;

Le visite guidate alle città di Tokyo, Kyoto e Nagoya;

I biglietti per le due partite, il 25 novembre con il Nagoya Grampus e il 28 con lo Yokohama F. Marinos;

La partecipazione a una sessione di allenamento”.

Fonte: asroma.com