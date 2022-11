“ON AIR!” – PIACENTINI: “Volpato, Elsha e Belotti basterebbero a battere il Ludogorets”, PRUZZO: “Non serve strafare, ma colpire al momento giusto”, ROSSI: “Abraham? Penso alla Roma, non alla salute emotiva del singolo”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Stasera c’è la magica. O si vince o si muore. La cosa che mi ha colpito oggi però leggendo i giornali è che per Roma-Genoa di Coppa Italia sono stati già venduti 50 mila biglietti, è una cosa incredibile. Ormai la Roma è oltre. Il Ludogorets? Dicono che giocheranno alla morta, e allora non sarà facile stasera…”

David Rossi (Rete Sport): “E’ il giorno della verità per quanto riguarda la coppa. La conferenza di Mou ci ha aiutato a capire qualcosa, giocheranno El Shaarawy e Abraham. Mi viene il sospetto che possa giocare con la difesa a quattro stasera. La Roma deve giocare con un solo risultato, loro staranno tutti dietro, e ci sta una certa difficoltà nello sbloccare la partita. Più facile che si tenga Zaniolo in panchina, perchè se non segni poi avresti solo cambi conservativi da fare. Abraham? Se la Roma giocasse senza di lui, e lo perdessimo, ma avendo la certezza di vincere tutte le partite, direi “ciao Abraham“…A me della salute emotiva del singolo giocatore non me ne importa nulla, io penso alla Roma. Belotti non segna, ma ha giocato la metà dei minuti di Abraham: chi è peggio, chi gioca mille minuti e non segna mai, o uno che gioca 500 minuti e non segna mai?…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Mou ha detto che stasera giocherà El Shaarawy, ma non ha detto dove: potrebbe anche giocare sotto punta… Per valori assoluti, se non fossi costretto a vincere per forza, io da una formazione con El Shaarawy, Volpato e Belotti mi sentirei garantito, anche con loro in campo potrebbero vincere ugualmente. Abraham o Belotti? Se valutiamo solo il rapporto minuti giocati e gol fatti, dovrebbe giocare Shomurodov…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Belotti è un giocatore italiano che si conosce bene e che ha fatto di tutto pur di venire, mentre Abraham abbiamo dovuto convincerlo. Io stasera avrei fatto giocare Belotti al centro dell’attacco per dargli un po’ di continuità. E’ chiaro che qua non può averla, ma temo che non sia il giocatore che ti entra dalla panchina e ti spacca la partita. Stasera terrei a riposo Pellegrini, il giocatore non sta rendendo adesso, servirebbero forze fresche. I giocatori ce li hai: c’è Zaniolo, c’è Belotti, c’è Volpato…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “Roma-Ludogorets? Quando c’è la partita non sono mai sereno, anche quando giochiamo contro la Scafatese…ho sempre paura che qualcosa possa andare male, sono pessimista di natura. Aspetto la partita di stasera sperando che la Roma possa vincere uno a zero giocando male, firmerei subito. Appuntamento bivio: o vinci o te ne vai in Conference. E pensare a chi potremmo pescare nel play-off porta una sfiga immane, pensiamo solo alla partita di stasera…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La Roma, come la Lazio, sono stanche. Stasera è una partita da giocare con intelligenza, senza strafare, bisogna colpire quando è il momento. Secondo me la cosa migliore sarebbe il passaggio del turno stasera e un pareggio nel derby. Credo che i due allenatori la pensino come me…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Sarri si lamenta un po’ troppo, però sul Feyenoord stavolta ha ragione, ci dovrebbero essere regole internazionali uguali per tutti. Stasera nella Lazio riposano diversi giocatori, Sarri non cambia idea, in Europa ha sempre fatto così. Fa bene secondo me, non puoi giocare con tutti i titolari a tre giorni dal derby… Zaniolo in campo dall’inizio? Penso di sì. Mourinho la vede diversa da Sarri, lui la vuole vincere. Pensa di chiuderla e poi fare molti cambi. La Roma all’Olimpico tutto esaurito non può temere il Ludogorets…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Sarri? La Uefa non può entrare nell’organizzazione dei vari campionati. Ma come può entrare nelle organizzazioni dei match delle singole federazioni? E’ impossibile.. Zaniolo se sta bene giocherà sicuramente, anche se non mi sembra al massimo. Messi a 35 anni non ne salta una, poi ci sono calciatori di 22 anni che se giocano due partite a distanza di tre giorni sembra che hanno scalato l’Everest a mani nude. Mi sembra più una cosa italiana questa, all’estero quelli buoni giocano sempre…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “Mourinho sa che se ti iscrivi a un torneo, partecipi per vincere. E per questo giocano i migliori, che non significa che giocano i titolari, ma chi sta meglio. Se fossi in Sarri farei anche io così. Spero che l’Europa League si possa giocare di mercoledì dal turno dopo il playoff. E’ una battaglia che bisognerebbe fare…”

Redazione Giallorossi.net

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!