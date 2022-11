Zaniolo in panchina, l’ipotesi Volpato e il ballottaggio Kumbulla-Vina: la probabile formazione di Mou divide i giornali

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Zaniolo in campo o in panchina? E chi giocherà al fianco di Abraham nel caso in cui Mou decidesse di tenere fuori Nicolò dai titolari?

E’ solo uno dei tanti rebus di formazione in casa Roma in vista della partita di stasera contro il Ludogorets. Sui giornali c’è tanta incertezza, e ogni quotidiano ipotizza una soluzione diversa dall’altra. A cominciare dalla difesa, dove c’è chi, come Il Tempo, prevede l’inserimento di Vina in difesa al posto dello squalificato Mancini, anche se per tutti gli altri quotidiani è Kumbulla il grande favorito.

Anche per quanto riguarda la fascia destra regna l’incertezza: Karsdorp parte davanti a tutti, ma per La Repubblica dovrebbe essere Zalewski a giocare da quella parte. Certa invece la presenza di El Shaarawy a sinistra, così come quella di Camara a centrocampo.

Per il resto altri dubbi: Cristante è favorito su Matic, e la maggior parte dei quotidiani prevedono Pellegrini e Zaniolo dietro Abraham. Ma non tutti la vedono così: La Repubblica punta su Volpato dal primo minuto al posto del 22, mentre Il Tempo ipotizza le due punte, e cioè l’inserimento di Belotti in campo al fianco di Abraham. Tanti dunque i rebus, che verranno sciolti solo a pochi minuti dall’inizio del match.

