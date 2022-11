Roma al primo bivio: col Ludogorets è dentro o fuori

AS ROMA NEWS – Dentro o fuori dall’Europa League. La Roma stasera, davanti a un Olimpico esaurito e carico a pallettoni, affronta i bulgari del Ludogorets nell’ultima e decisiva partita del girone C.

Una sfida che vale un pezzetto di stagione. Perchè nessuno, né la squadra né l’allenatore, si sogna di tornare a giocare la Conference, una competizione che la Roma ha già vinto lo scorso anno e che non darebbe grosse motivazioni alla squadra e all’ambiente.

Stasera dunque c’è un solo risultato a disposizione: vincere. L’avversaria non è di quelle in grado di far tremare i polsi: il Ludogorets è una squadra con dei valori, ma è tecnicamente inferiore ai giallorossi di un paio di categorie. Se la Roma gioca una partita determinata, ha tutte le possibilità di passare il turno.

I bulgari, attualmente secondi nel loro campionato, a 5 punti dal CSKA Sofia, hanno il vantaggio di avere due risultati su tre e anche col pareggio passerebbero il turno. Giocheranno quindi una gara molto difensiva, con l’intenzione di andare a colpire la Roma in contropiede. La classica partita, insomma, che i giallorossi soffrono particolarmente.

Ed è questo l’aspetto più insidioso della partita di stasera: quanto sarà in grado la Roma di essere efficace in attacco? Mai come stasera servirà essere incisivi e concreti negli ultimi 15 metri contro una squadra che potrebbe decidere di alzare le barricate. Ma se la Roma ha l’ambizione di voler dire la sua in questa Europa League, che dal prossimo turno avrà in gara formazioni del calibro di Barcellona, Siviglia, Juventus o Ajax, non può di certo pensare di farsi intimorire dal Ludogorets.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini