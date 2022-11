Sarri: “Sono incaz*ato, Milinkovic il primo giocatore in 50 anni che ha la palla e viene ammonito”

NOTIZIE AS ROMA – Maurizio Sarri alla vigilia della partita contro il Feyenoord è tornato sull’episodio dell’ammonizione di Milinkovic-Savic rimediata nel corso di Lazio-Salernitana che gli impedirà di giocare il derby.

“Milinkovic ha una condizione emotiva come la mia, sono incazzato. È normale dopo un’ammonizione del genere. Non c’è niente da fare. È il primo giocatore che in 50 anni di calcio che ha la palla e viene ammonito”.

Ma a Sarri non è andato giù nemmeno che la Uefa abbia permesso al Feyenoord di rimandare la partita di campionato prima della decisiva sfida contro la Lazio di stasera:

“La partita era in programma? E allora è’ una vergogna. Dalla UEFA ci sentiamo presi per il c**o così come lo Sturm e il Midtjylland”