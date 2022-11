Europa League, il Feyenoord elimina la Lazio: i ragazzi di Sarri retrocedono in Conference

ALTRE NOTIZIE – La Lazio viene eliminata dall’Europa League, sconfitta per uno a zero nell’ultimo e decisivo scontro con il Feyenoord.

Gli olandesi vincono lo scontro diretto grazie a un gol di Gimenez al 64esimo, complice in pastrocchio tra Patric e Provedel, col difensore che frana addosso al portiere facendogli perdere la palla e permettendo al calciatore del Feyenoord di realizzare la rete della qualificazione agli ottavi.

Nell’altro match del girone vittoria casalinga del Midtylland sullo Sturm Graz per due a zero: i danesi passano come seconda ai play off, mentre la Lazio retrocede in Conference League.