As Roma, JD diventerà official retail partner dal 1 luglio (COMUNICATO)

AS ROMA NOTIZIE – AS Roma è lieta di annunciare la sua collaborazione con JD. Il leader mondiale della moda sportiva diventerà Official Retail Partner del club a partire dal 1° luglio 2024.

L’accordo pluriennale consentirà a JD di potenziare la propria presenza nel panorama calcistico italiano, espandendo al contempo la rete di vendita al dettaglio di alcuni capi di abbigliamento ufficiali dell’AS Roma attraverso la crescente rete di vendita al dettaglio europea di JD.

La partnership con JD crea un’importante opportunità di crescita per l’AS Roma, che potrà amplificare il proprio marchio attraverso uno dei principali rivenditori globali di athleisure. Fondata nel 1981, JD si è rapidamente affermata come protagonista del mercato globale della moda sportiva. Caratterizzata da qualità, innovazione, fiducia e stile, l’azienda mira a diventare il leader mondiale dello sport e del lifestyle urban.

Il marchio, fondato nel Regno Unito, ha registrato un’incredibile crescita in tutta Europa, con l’apertura di altri nuovi negozi in Italia nel corso del 2024. La partnership dell’AS Roma con JD è stata lanciata il 27 febbraio durante un evento esclusivo presso La Lanterna, alla presenza dei giocatori giallorossi Cristante, Svilar, Bove e Baldanzi. La lista degli ospiti dell’evento, condotto dalla giornalista Ana Quiles, comprendeva stakeholder, influencer e personaggi dello sport e della moda. Era presente anche il talentuoso artista e influencer Valerio Mazzei, che ha eseguito una serie di brani popolari in esclusiva per gli ospiti.

“Siamo orgogliosi di dare il benvenuto a JD – leader globale nel suo settore – come nostro nuovo partner Centurion“, ha commentato Michael Wandell, Chief Commercial and Brand Officer dell’AS Roma. “Con JD, espanderemo significativamente i nostri canali internazionali di vendita al dettaglio, creando nuovi e avvincenti punti di contatto con milioni di giovani millennials giallorossi e fan della Gen Z a livello globale“.

“L’AS Roma è un club storico e una brillante aggiunta al nostro crescente portfolio di squadre calcistiche europeo“, ha aggiunto Michael Armstrong, amministratore delegato di JD Global. “La nostra partnership consentirà a JD una maggiore connessione con i tifosi a Roma e in Italia, oltre che in tutta Europa“. I tifosi potranno fare acquisti da JD a partire dal luglio 2024 sia in negozio che online su http://www.jdsports.com. Per ulteriori aggiornamenti, segui @JDSportsIt e @JDFootball su Instagram e Tik Tok.

Fonte: asroma.com