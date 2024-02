Dubbio De Rossi: con Smalling di nuovo a disposizione si torna alla difesa a tre?

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – C’è un dubbio che attanaglia giornalisti e tifosi in queste ore, e chissà che non stia facendo riflettere seriamente anche mister De Rossi: con il rientro a pieni giri di Chirs Smalling, l’allenatore abbandonerà il 4-3-3 per tornare al 3-5-2?

Una domanda lecita, considerato che contro il Torino il tecnico di Ostia ha deciso di riaffidarsi al “vecchio” schema tanto caro a Mourinho. Una scelta che l’ex capitano aveva spiegato a fine partita: le non perfette condizioni del centrale inglese unite a quelle della squadra, reduce dalle fatiche di coppa, avevano spinto De Rossi a puntare su un modulo più conservativo.

Ma contro il Monza quale versione della Roma vedremo? Si tornerà al 4-3-3 oppure il tecnico punterà ancora sul 3-5-2 con Smalling al centro del reparto arretrato? Una variante possibile sarebbe la difesa a “tre e mezzo” con Mancini a destra, e l’ex United affiancato a Ndicka, con Spinazzola (o Angelino) a sinistra.

Una mossa che darebbe più spazio ai tanti centrali di difesa, ma che toglierebbe di fatto di mezzo i (tanti) terzini destri presenti in rosa. Al momento la soluzione più probabile è la conferma del 4-3-3 come modulo di base, e il passaggio a tre dietro solo in caso di necessità e in determinate partite. L’abbondanza è una ricchezza in più per De Rossi in questo rush finale di stagione.

