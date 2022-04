AS Roma: “Lesione al flessore per Mkhitaryan”. Stop di 20 giorni, forse in campo per l’ultima di campionato

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma conferma le indiscrezioni delle ultime ore: Mkhitaryan dovrà fermarsi per circa tre settimane a causa di un problema muscolare.

Il club giallorosso ha infatti emesso una nota sulle condizioni del calciatore specificando che l’armeno ha avuto una lesione al flessore. Lo stop dovrebbe aggirarsi intorno ai 20 giorni.

Mkhitaryan dunque dovrà saltare le ultime e decisive sfide della stagione: out per Roma-Bologna, ma anche per il ritorno contro il Leicester e per le prossime sfide contro Fiorentina e Venezia in campionato.

Se tutto andrà bene, Mkhitaryan tornerà a disposizione di Mourinho per l’ultima di campionato contro il Torino. Più chance per l’eventuale finale di Conference League del 25 maggio, sempre che la Roma riesca a battere il Leicester nel ritorno di giovedì prossimo.