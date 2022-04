Coppa Italia, la Roma Femminile batte l’Empoli 2 a 0: giallorosse di nuovo in finale

NOTIZIE AS ROMA – E’ la seconda volta consecutiva per la Roma Femminile: le ragazze di Spugna conquistano la finale di Coppa Italia per il secondo anno consecutivo.

Dopo l’1-0 dell’andata tutto facile per le giallorosse, che si impongono per 2-0 sull’Empoli. Rete di Soffia nel primo tempo, nella ripresa il bis della capitana Elisa Bartoli, che spalanca le porte per la sfida in cui difenderanno il trofeo conquistato nella passata stagione.

Contro le giallorosse in finale ci sarà molto probabilmente la Juventus, che deve giocare la partita di ritorno con il Milan forte del 6 a 1 dell’andata.