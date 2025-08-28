As Roma: presentato il nuovo Kit Away 25/26. Sabato l’esordio contro il Pisa (FOTO)

Mancava solo il kit Away ed è arrivato. La Roma, infatti, ha svelato oggi la seconda divisa per la stagione 2025/26 firmata Adidas. La maglia è arancio con il colletto (girocollo) nero, il logo Adidas e le tre caratteristiche strisce sulla manica. Sul petto il lupetto di Gratton come stemma e una saetta gialla sottotraccia.

Ecco quanto si legge nel comunicato del club: “Il nuovo kit Away per la stagione 2025/26 incarna la potenza e la maestosità dell’Antica Roma attingendo dal mito che avvolge la storia ultramillenaria dell’Urbe.

Il pattern su fondo arancione riporta infatti un possente fulmine, simbolo associato a Marte come dio dei duelli e del tuono e padre, per la leggenda, di Romolo e Remo. Il Lupetto di Gratton sul petto, il girocollo e le caratteristiche strisce adidas in nero, rendono ancora più aggressivo e moderno il design del kit.

Il nuovo Kit Away 2025/26 sarà indossato per la prima volta sabato 30 agosto in occasione del match all’Arena Garibaldi contro il Pisa e sarà disponibile all’acquisto dal 28 agosto nelle due versioni REPLICA e AUTHENTIC, presso gli AS Roma Store e su store.asroma.com, nei punti vendita adidas selezionati, sull’app adidas, su adidas.it e nei negozi dell’official retail partner JD.”

