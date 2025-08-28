Svolta a sinistra: ecco Tsimikas, per la Roma può insidiare Angelino

La Roma continua a lavorare per rinforzare la corsia mancina, altro punto debole individuato da Gasperini in questo avvio di stagione. Con Angelino titolare ma senza un vero sostituto, il ds Massara si è mosso in Inghilterra per valutare nuove opportunità.
Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i giallorossi hanno ripreso i contatti con il Liverpool per Kostas Tsimikas, terzino sinistro greco classe 1996. Dopo le frenate dei giorni scorsi, ora il club inglese sembra disponibili a trattare la cessione del terzino in prestito con diritto di riscatto.
Giocatore esperto e abituato ad alternarsi in una big della Premier, Tsimikas è considerato il profilo giusto per affiancare Angelino, soprattutto alla luce della partenza ormai imminente di Salah-Eddine, fuori dai piani del tecnico.
L’idea della Roma, però, non è solo quella di avere una riserva: Tsimikas potrebbe rivelarsi un concorrente vero per lo spagnolo, oggi titolare indiscusso. Il greco viene considerato a Trigoria un calciatore pronto a giocare anche titolare, alzando il livello della fascia sinistra e offrendo a Gasperini soluzioni tattiche più affidabili.
Fonte: Gazzetta dello Sport