Il Messaggero: “Gasperini non è felice del mercato, accontentato solo con Wesley”

C’è fermento dentro Trigoria a una manciata di giorni dalla chiusura del mercato. Stando a quanto scrive oggi Il Messaggero, Gasperini non è felice di quello che sta succedendo nel processo di costruzione della squadra.

A quattro giorni dalla chiusura delle contrattazioni, il tecnico continua a chiedere rinforzi mirati — un esterno alto di piede destro, un centravanti, un centrocampista di riserva e un vice Angeliño — ma per ora dei calciatori segnalati ha visto arrivare solo Wesley, l’unico calciatore da lui esplicitamente richiesto.

Massara, rientrato ieri dal blitz londinese e subito a Trigoria, deve muoversi tra budget limitati e margini di manovra ridotti, praticamente impossibili senza cessioni last-minute. E a complicare le cose c’è anche la solitudine operativa del ds, costretto a districarsi tra vincoli economici e aspettative del tecnico.

Gasperini però non ci sta. A Burton aveva ricevuto rassicurazioni direttamente dai Friedkin, ma ora si ritrova con tante promesse e poche risposte concrete. Il tecnico non si è mai opposto agli altri innesti arrivati a Roma, pur non essendo scelte sue, ma Gasp sperava di essere seguito di più.

Dopo Rios e Sancho, l’allenatore sembra destinato a dover rinunciare anche a Fabio Silva come nuovo rinforzo per l’attacco, destinato a firmare per il Borussia Dortmund nelle prossime ore. Gasp lo riteneva perfetto nei suoi meccanismi offensivi e non ha mai pensato che fosse impossibile arrivare a dama anche con lui.

Fonte: Il Messaggero