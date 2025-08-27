CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo mercoledì 27 agosto 2025 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 10:30 – Jimenez obiettivo della Roma

Stando a quanto rivelato da Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, la Roma è interessata a Alex Jimenez (20), laterale del Milan: Massara ha preso informazioni, sullo spagnolo c’è anche il Como.

Ore 10:15 – Il Verona su Baldanzi

Tommaso Baldanzi (23) è finito nel mirino del Verona. Il calciatore potrebbe lasciare la Capitale in prestito. (Il Tempo)

Ore 10:00 – Avanti tutta per George

La Roma spinge per Tyrique George (19): contatti continui, anche nella notte: si vuole chiudere…VAI AL LIVE CON TUTTE LE ULTIME

Ore 9:45 – Tsimikas, il nodo è la formula

La Roma ha un accordo verbale con Tsimikas (29), ma il Liverpool spinge per la cessione definitiva. I giallorossi restano fermi sul prestito con diritto di riscatto. Situazione legata anche all’uscita di Salah-Eddine, ora nel mirino del Torino.

Ore 9:10 – Gimenez obiettivo per l’attacco

Se Dovbyk partirà, il preferito di Massara è Santiago Gimenez (24) del Milan. Operazione possibile solo se i rossoneri prenderanno un altro centravanti.

Ore 08:20 – George alternativa a Sancho

Tyrique George (19) resta una pista concreta: i Blues vogliono la cessione a titolo definitivo, la Roma spinge per un prestito con riscatto. Gasperini lo considera un profilo in linea con le sue esigenze.

Ore 7:30 – Dovbyk in uscita, ci sono Villarreal e Newcastle

Artem Dovbyk (28) ha capito che con l’arrivo di Ferguson lo spazio si riduce. Villarreal e Newcastle interessate: gli inglesi hanno sondato un prestito, ma la Roma spinge per una cessione con obbligo di riscatto.

IN AGGIORNAMENTO…