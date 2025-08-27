CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo mercoledì 27 agosto 2025 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.
Ore 10:30 – Jimenez obiettivo della Roma
Stando a quanto rivelato da Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, la Roma è interessata a Alex Jimenez (20), laterale del Milan: Massara ha preso informazioni, sullo spagnolo c’è anche il Como.
Ore 10:15 – Il Verona su Baldanzi
Tommaso Baldanzi (23) è finito nel mirino del Verona. Il calciatore potrebbe lasciare la Capitale in prestito. (Il Tempo)
Ore 10:00 – Avanti tutta per George
La Roma spinge per Tyrique George (19): contatti continui, anche nella notte: si vuole chiudere…VAI AL LIVE CON TUTTE LE ULTIME
Ore 9:45 – Tsimikas, il nodo è la formula
La Roma ha un accordo verbale con Tsimikas (29), ma il Liverpool spinge per la cessione definitiva. I giallorossi restano fermi sul prestito con diritto di riscatto. Situazione legata anche all’uscita di Salah-Eddine, ora nel mirino del Torino.
Ore 9:10 – Gimenez obiettivo per l’attacco
Se Dovbyk partirà, il preferito di Massara è Santiago Gimenez (24) del Milan. Operazione possibile solo se i rossoneri prenderanno un altro centravanti.
Ore 08:20 – George alternativa a Sancho
Tyrique George (19) resta una pista concreta: i Blues vogliono la cessione a titolo definitivo, la Roma spinge per un prestito con riscatto. Gasperini lo considera un profilo in linea con le sue esigenze.
Ore 7:30 – Dovbyk in uscita, ci sono Villarreal e Newcastle
Artem Dovbyk (28) ha capito che con l’arrivo di Ferguson lo spazio si riduce. Villarreal e Newcastle interessate: gli inglesi hanno sondato un prestito, ma la Roma spinge per una cessione con obbligo di riscatto.
IN AGGIORNAMENTO…
tra una J e una G, c’è tutta la differenza del mondo…Jimenez avrebbe un senso, Gimenez no
La penso come te. Jimenez è giovanissimo, ampi margini, ha corsa e tecnica, me pare sia un vice Wesley se non sbaglio. Abbiamo Rensh come sostituto di Wesley, ma Jimenez mi pare più sfrontato nel dribbling e si sa che Gasp vuole esterni in grado di correre molto ma con la palla al piede, di fare assist e all’occorrenza gol.
Il punto è che siamo più scoperti a sx, ci vorrebbe il vice Angelino invece….un bel prestito Dorgu, Cucurella, che ne so un prestitone magari.
Quanto me piacerebbe fa il DS…
Giornalai in confusione tanto quanto l’inadeguatezza di Massara nel ruolo di DS per la Roma.
Forza Roma.
Manco a me piace Massara. Ma tant’è è andata così. Speriamo che Wesley e ElA si rivelino boni sul serio.
Tutto quello che volete ma Pellegrini non si tocca
…nemmeno con un fiore…
e chi te lo tocca e tutto tuo
jemenez manco regalato, è un flop
visto che il Bologna potrebbe vendere Fabbian al Milan, ma ha chiesto una cifra di 20 mln.
io se fossi in Massara, proverei ad offrigli Baldanzi, visto che si erano interessati.
uno scambio, con diritto di riscatto da entrambi le.parti.
scusate se mi sono permesso di scrivere.
E’ una chat… se non scrive Nessuno, che chat è? 🙂
Oggi è mercoledì e mancano ancora un centrocampista, un esterno d’attacco e una punta. e bisogna cedere baldanzi, pellegrini e dovbik. mah..
