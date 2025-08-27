PELLEGRINI: “Ho coronato il sogno della mia vita: giocare, fare il capitano e alzare un trofeo con la squadra che amo”

Lorenzo Pellegrini è intervenuto durante la presentazione del libro di Paolo Ghisoni “LGI stories, calcio e percorsi di vita”, ha parlato anche della Roma, spendendo come al solito parole d’amore:
“Ho coronato il sogno della mia vita, ovvero giocare con la maglia della squadra che amo, fare il capitano e alzare un trofeo“. Sulla Nazionale ha poi aggiunto: “Cantare l’inno è un’esperienza incredibile. È l’unica squadra che non necessita di un contratto, anzi, quando ci vai devi sentirti onorato“. Lo riporta un post Instagram di Gianluca Di Marzio.
Ve lo dico, secondo me se non trova una squadra degna (annatece voi nella quarta squadra del campionato turco) prolunga per un anno con ingaggio spalmato e s’abbracciamo. Un anno in più per rilanciarsi, un ridimensionamento di ingaggio per essere più appetibile e un buon ricordo per tutti.
Fuoco 🔥 alle polveri
