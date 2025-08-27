LIVE! Calciomercato Roma, il Chelsea chiede 30 milioni per Tyrique George: il budget di Massara è inferiore

ROMANO: “IL CHELSEA CHIEDE 30 MILIONI” – Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il Chelsea ha informato la Roma delle condizioni per Tyrique George: i Blues chiedono circa 30 milioni di euro complessivi, tra parte fissa, bonus e una pesante percentuale sulla futura rivendita. Il club londinese è chiaro: si tratta solo di una cessione a titolo definitivo, senza possibilità di prestito, anche perché rimane un solo slot da extracomunitario.
Una cifra importante, difficile da sostenere per le casse giallorosse, che dispongono di un budget inferiore. Sul giovane talento offensivo classe 2006 ci sono inoltre altri club di Premier League e alcune società tedesche, pronte a inserirsi nella corsa.
CALCIOMERCATO.COM: “CRESCE LA FIDUCIA” – Cresce la fiducia sull’affare Tyrique George in casa Roma. Stando a quanto riferisce in questi minuti il portale Calciomercato.com, ci sono stati nuovi contatti con il Chelsea per trovare la quadra sull’accordo definitivo: ai Blues dovrebbero andare circa 20 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita.
FABRIZIO ROMANO E LE ULTIME SU TYRIQUE GEORGE – La Roma fa sul serio per Tyrique George. Positive le ultime ore, ci sono stati contatti anche nella notte tra Massara e l’agente del calciatore 19enne, rivela Fabrizio Romano. Che in un video chiarisce i dubbi intorno a questa operazione.
Tanti si domandano infatti come mai la Roma continui a trattare con lo stesso procuratore di Sancho dopo il no di Jadon. Romano la spiega così: “Perchè Massara non ha mai avuto problemi con Obasi, l’agente del calciatore. Ne sono state dette tante, dalle commissioni alle richieste altissime, ma aspetto la fine del mercato per dire tutta la verità sulla vicenda. Il tema non sono le commissioni, il tema è Sancho“.
La Roma intanto sta lavorando forte su George, sta parlando col Chelsea per un acquisto a titolo definitivo con percentuale di futura rivendita. Si aspetta l’accordo su ogni aspetto per portarlo a Roma. “George non è un calciatore buttato lì, io rispetterei questo giocatore che non è l’ultimo arrivato”, ha concluso Romano riguardo all’acquisto di Tyrique da parte dei giallorossi.
Su Sancho: “Non ha mai aperto alla Roma, tutto è fermo a dieci giorni fa”. Chiusura su Tsmikas: “Il calciatore vorrebbe vestire la maglia della Roma, ma il Liverpool per ora non apre al prestito ma vuole una cessione a titolo definitivo. I giallorossi sperano che gli inglesi accettino la soluzione del trasferimento a titolo temporaneo nelle prossime ore qualora non dovessero trovare acquirenti per il greco“.
io non ho dubbi a riguardo..e non pensate che perché Sancho ha 25 anni non sia una scommessa. ( ovviamente se Gasp lo ha indicato ci sono ottime possibilità di vincerla ma a volte sbaglia anche lui vedi zaniolo)..,.. tra le due scommesse tutta la vita il 19nne con talento tecnica velocità e sfacciataggine
Sancho non è una scommessa, è un giocatore di livello superiore e per questo tentenna ad accettare una squadra che gioca l’Europa League e non vede la Champions da anni. Poi che non abbia alcuna motivazione a venire da noi è un altro conto ma le qualità del giocatore sono innegabili, sbagliare delle stagioni allo United più scarso della storia è normale.
La differenza sta nel fatto che Zaniolo era un prestito con diritto di riscatto, quindi senza particolari rischi; Sancho sarebbe un investimento da 80 mln per 5 anni, per cui ti ci giochi faccia e reputazione.
Mi sembrerebbe strano che un tecnico di 68 anni fosse così naif, conscio delle ristrettezze nelle quali si svolge il mercato della Roma.
Continuo a credere che ci sia qualcosa che non sappiamo e non sa nessuno oltre ai diretti interessati.
Karl, il problema è che Sancho tentenna ad accettare la Roma perché non ha il blasone che desidera ma mi sembra che altre squadre interessate a lui a quelle cifre faticano a palesarsi. Sono 2 anni che ha deluso. Poi, io un giocatore svogliato che non si vuole mettere in discussione e rilanciarsi non lo vorrei mai. Mi sembra che abbia già la testa per il campionato arabo. Per me è un rischio anche superiore a George perché se non ingrana ti ritrovi un giocatore scontento con un ingaggio monstre difficilissimo da ricollocare. E ci bloccherà anche i futuri mercati.
A me questo piace e pure parecchio.
Noi dobbiamo deciderci e fare pace col cervello : quando cerchiamo dei talenti diciamo che questi vanno scovati e comprati PRIMA che diventino inaccessibili!!!
Poi quando andiamo su questi, vogliamo i nomi blasonati: Wijnaldum, Pastore, Cole, Sanchez, Zonzi etc etc ne potrei scrive altri 10 ….
Semo arrivati sempre settimi e ci hanno sfondato di costi.
Va benissimo sto ragazzo. Mi fido di MaGaRa
Sancho e una scommessa senza se e senza ma..
Quando prendi un calciatore che per 4 anni stecca, anche il più forte del mondo diventa una scommessa.. Perché può aver staccato la spina, molto presto.. Capita..
4 anni.. Dove è tornato al Dortmund e andato al Chelsea.. Eppure ha continuato a steccare.. Se il problema è la Premier magari è possibile recuperarlo.. Se il problema è la “testa” la cosa è più complicata..
Che oggi lui sia una scommessa e oggettivo.. Così come è oggettivo che 4 anni fa fosse uno degli esterni più forti D’Europa..
Ma ripeto, se stecchi 4 anni torni ad essere una scommessa.. Perché bisogna lavorare sul ragazzo, e non è detto che ci si riesca..
Quindi no, non c’entra nulla ciò che era anni fa, conta ciò che è adesso.. È adesso è un esubero che nessuno vuole.. Proprio perché non solo è una scommessa.. Ma una scommessa rischiosa..
Che ti viene a costare 5 mln di ammortamento + 10 di ingaggio lordi.. Per i prossimi 5 anni.. In pratica ti costa quanto Dybala.. E se l’avessi vinta questa scommessa.. Ti saresti trovato un campione.. Se l’avessi persa un peso morto impossibile da vendere..
Tutto dipende dal vero problema..
Ma non parliamo di squadre da Champions, Europa League.. Etc etc etc.. C’è un altro fatto oggettivo.. Roma a parte lo vogliono i Turchi che fanno la Conference.. Poi il vuoto..
la percentuale di rivendita del 30 percento è troppo alta, ma alla fine basta che lo portiamo a casa, ci serve un giocatore alla svelta
Romano è uno dei pochissimi giornalisti seri in circolazione.
Se Sancho non vuole venire sono problemi suoi, noi siamo la ROMA e non elemosiniamo a nessuno. Spero che George possa arrivare e sono sicuro che se dovesse venire si rivelerebbe un giocatore funzionale al nostro gioco. Giovane, brioso e tutto da formare dal Gasp.
Un nuovo Abraham …stessa fine
Perchè un nuovo Abraham? Perchè è nero? Per il resto gioca in tutt’altro ruolo e siilitudini non ne vedo.
Ovviamente non sapendo nulla di George lo associa per il colore della pelle.
beh Abraham con la Roma il primo anno i suoi 26 gol li ha fatti.
Col Milan ha segnato di meno ma i gol sono stati pesanti.
peccato ce fosse molto costoso come ingaggio.
Quanto a gol pesanti non è che Dovbyk sia da meno, almeno 7/8 partite le ha fatte vincere lui.
spero che sì, Abramo ha fatto una ottima stagione il primo anno con la Roma; poi quel maledetto infortunio ha messo fuorigioco, e purtroppo per sempre. Comunque non spero e soprattutto non credo che George sia un altro Abramo, come dici tu Magicaroma66.Farà coppia con Dovbyk.
Solo una domanda.. Cosa hanno in comune George ed Abraham.. Quali sono le caratteristiche che li accomunano?
sarà, ma l’impressione che resta è aver ordinato una fiorentina e ti arriva un hamburger vegano…se a Gasp sta bene essere messo a dieta, va bene così, ma i dubbi restano tutti, a 4 giorni dalla chiusura del mercato
Non costano uguali la fiorentina e l’ hamburger vegano, te ne sei mai accorto?
se dovesse uscire Dovbick cosa a cui credo molto poco
Cercherei di portare a casa
Mikautadze ( sostituisce Dovbick )
George e Fabio Silva
e davanti e sulle fasce saremmo a posto
Ferguson MIKAUTADZE
GEORGE, SILVA, Bailey, Soulé…Elsha
Ecco, ci vorrebbe un Elsha nuovo di zecca, ma anche un Dominguez o un Elmas!
Premesso che questo sancho non ha ispirato grande simpatia sin dall’inzio, malgrado la giovane età gia in potenziale declino e forse anche giustamente dal lato suo, piu attaccato alla pecunia che all’ambizione sportiva.
George, che non conosco affatto, mi sembra profilo molto piu sensato per una squadra sotto la mannaia del FP , giovane, ingaggio ridotto, cartellino abbordabile e potenziali prospettive ottime. Sicuramente rivalutabile con un allenatore come Gasp.
Un profilo simile preso in campionati minori e non nella ricca premier, in club di primissma fascia, sarebbe costato un quinto, ma ci vuole lo scouting che Roma non ha al momento.
Sicuramente le poche presenze in un club di prestigio e in competizioni internazionali di primo livello aumentano le possibilità che sia piu pronto.
In futuro profili simili te li potresti crescere in casa con la U23 in serie C, cosa al momento in sospeso
Una seconda Roma costa troppo! E’ già stata discussa come ipotesi, anche se poco doscussa. La considero non raggiungibile. A meno che i Friedkin non vengano stimolati sull’argomento da Massara e Ranieri: si deve intravedere qualcosa di molto positivo anche se in un futuro lontano§: loro sono imprenditori: pronti a muoversi, ma dopo aver ragionato! E dopo aver calcolato.
Un under 23 ha costi per la creazione.. Ma con gli anni i benefici sono altissimi..
Basterebbe pensare alla Juve Next Gen.. Che solamente tra Huijsen – Soule – Yldiz.. Con l’under 23 ha guadagnato soldi e calciatori..
Dragusin, De Winter, Iling junior, Mbangula, Fagioli, Nicolussi caviglia, Soule, Huijsen, Barrenechea ed altri.. Che hanno portato alla Juve più di 130 mln di Euro.. Oltre a calciatori di livello da inserire anno dopo anno..
Forse l’under 23 rappresenta un costo troppo alto con il Settlement Agreement.. Ma una volta fuori direi che si deve spingere forte verso questa opzione..
Ma non è possibile, dal giorno stesso che è stato presentato Gasperini si sapeva che il giocatore più importante che chiedeva l’allenatore era un attaccante di fascia sinistra con piede destro , un loockman per capirci, uno forte forte , e ce ne sono tanti, ebbene cosa sono riusciti a fare? Nulla siamo a tre giorni dalla fine del mercato e non hai preso nessuno nel ruolo chiave del gioco di Gasp.
Poi oggi ti presenti con un ragazzino di 16 anni con 10 partite da titolare e lo compri a 22 milioni ?
Io impazzisco , vado fuori di testa
16 anni?
Sei già fuori di testa.
A Giovà,
se mi vendono uno di 16 anni a 22 mln e che ha già fatto 10 partite da titolare n Premier, io me lo prendo a occhi chiusi, senza sapere neanche in che ruolo gioca.
scusa la mini-polemica Giovanni, maIl ragazzino come lo chiami tu, ha 19 anni e ritengo che lo prendiamo (almeno spero!) dopo aver trattato giocatori come Echeverri e Sancho, nonché Labio Silva e Bailey. Massara non ha cominciato a trattare George, ma ci è arrivato dopo un percorso! Nessuno, men che meno Massara, si mette a fare dispetti a Gasperini.
come ala sinistra l’ opzione migliore sarebbe ben seghir, se abbiamo pagato 30 milioni per Soule’ possiamo anche investire su di lui. Li vale tutti quei soldi. Per il centravanti rimangono Vlahovic e hojlund che però sono anche loro costosi tra cartellini, ingaggi e bonus alla firma. Personalmente se devo investire lo farei su ben seghir. Se abbiamo 22 milioni per George ne abbiamo anche per ben seghir
Ben Seghir non te lo regalano ed ha praticamente un’età simile a T G: 19 anni mentre Seghir ne ha 20 di anni. Va bene, diciamo . George. E speriamo di prenderlo senza altri spargimenti di sangue.
Per fortuna stiamo scansando la peste rappresentata da Sancho. Dopo i fenomeni Transumanza Pastore e Renato Desaparecido Sanches, ci manca solo quest’altro cesso a pedali, per affossarci definitivamente.
sancho c ha I cavoli suoi l amore quello che è amen, ma nn te devi presenta con un bimbetto e infatti da quello che sembra a trigoria l hanno capito…ma ve pare che ranieri e gasp dicono si ad uno che nn ha manco 10 presenze in premier..
Un bimbetto che è stato allenato da Maresca ed ha vinto la Conference.
Ovviamente prendere un giocatore con 180 minuti in premier e 19 anni vuol dire fare un investimento e non prendere un titolare..la mia sensazione è che il mercato di Massara ( e anche di quelli precedenti) viene fatto più che altro dai procuratori a cui sono legati..poi va bene le scommesse e gli investimenti ma perché non si valorizza giocatori che si hanno in rosa come Baldanzi?
Per esempio per il vice Angelino perché non viene valutato Posch del Bologna? Può giocare anche centrale ed è nazionale austriaco..comunque per me la priorità è il centrocampista e appunto il terzino destro. A sinistra ora abbiamo parecchi giocatori che possono giocare
a parte che posch gioca a destra ,baldanzi so 2 anni che lo proviamo avrà fatto 2 goal mai decisivi e poi a destra de terzini ce ne sono 3 a sx chi c hai che può gioca a parte Angelino ma pure Falcao te chiami ….
Ditemi una squadra che ad oggi è completa e ha fatto un mercato sontuoso. Napoli a parte che già aveva una sua identità. Nessuna! Però alla Roma arrivano critiche e insulti. Il Milan vende Theo Hetnandez e Reynders e di punto in bianco diventa una pretendente allo scudetto. Juventus caos totale ed è osannata. Questo per dire che la potenza mediatica fa sempre la differenza sui giudizi. Daje Roma Daje Massara continua cosi’
sancho non viene ok….ma George 20 chili no pietà….Elmas in prestito che va al napoli mi fa diventare matto…svejate massa’….basta scommesse. vai alla sala slot
George: 1,81 x 75 – Soulé: 1,82 x 76 – Sancho: 1,80 x 76 – Leon Bailey: 1,78 x 77. Se è gracilino George lo sono anche Soulé, Sancho e Bailey. El Shaarawi pesa 72 (1,78), Dybala pesa 70 (1,77). Vi bevete tutte le fake news fino ad ubriacarvi
A Mauro sti 20 kili te tormentano, lookman quanto lo fanno ar kilo oggi al mercato?
Mauro 1,81 o 1,85 per 75 kg. E’ come me alla sua età, ti assicuro che nessuno mi ha mai spostato, anzi rimbalzavano. Ipiedi li ha un pò meglio George, però. Prima di scrivere informiamoci. Gasp è noto per valorizzare i giovani e recuperare i caduti in disgrazia.
Vedremo ma sono fiducioso. FRS
Giocatori valutati in base al peso… bah
Gip 75, a te,e quelli che la pensano come te,definirvi. laziale è un complimento….
Guardate i filmati. George è forte , può essere il nuovo salah. Veloce, dribbling e gran tiro
certo per voi era forte pure solbakken
come sangare’, le fee, solbakken, shomorodov e compagnia bella
Solbakken è stato preso dalla Roma a 24 anni, con 120 presenze e 19 gol nel campionato norvegese, 1 sola presenza in nazionale.
Lì la fregatura era prevedibile e infatti mi ci giocai subito i canonici due cent.
George non so cosa possa diventare, ma di anni ne ha 5 in meno e non si misura nel temibile campionato norvegese ma in quello più competitivo al mondo.
Salah alla sua età sgambettava senza impressionare più di tanto nell’Al-Mokawloon in Egitto.
Il disperato tentativo di qualcuno di difendere l’ indifendibile. Sei stato un mese su un giocatore che non è più interessato al calcio? Mo pure questo si fa uscire per difendere i friedkin. Ma Rowe? Tzolis? Fofana? C’è un mondo di giocatori prima di arrivare con tutto il rispetto a George, adesso lo sapete che il titolare sarà El Shaarawy per buona parte della stagione perché Bailey so anni che è sempre infortunato
Ecco un altro seguace di fake news: Bailey sempre infortunato ma quando? Unica stagione sfortunata è stata quella del 21/22 per un problema alla coscia e poi un infortunio ai legamenti. Nonostante questo è riuscito a giocare 18 partite di campionato. In quelle successive non ha avuto particolari problemi, con stop al massimo di 15 giorni, come capita alla gran parte dei giocatori
Ecco, ci vorrebbe un Elsha nuovo di zecca! oppure un Dominguez o un Elmas!
per me il problema non è il nome del calciatore basti che sia funzionale al gioco del gasp,ma secondo me mancano proprio i giocatori per completare la rosa!!!Siamo troppo corti considerando che alcuni il Gasp non li reputa idonei al suo gioco
ripeto che un Dominguez o un Elmas si potevano prendere: il primo dando in cambio Baldanzi per esempio!Poi volevo dore a chi ha parlato di Ben Seghir che in effeti è di piede destro, ma gioca la sinistra: caratteristiche che cerca Gasperini e comunque non costa poco, in pratica o lui o George! E Ben Seghir è di classe 2005, cioè un anno di più di George: sono coetanei. Molto giovani e non saprei chi scegliere.Lascio la scelta ai competenti.
C’è qualcuno qui che giudica la qualità di una squadra in base ai nomi, se mi chiamo Sancho sono un campione ( a prescindere che non lo vuole nessuno se non in turchia, e secondo me lui andrà in Arabia perchè sa che è finito.. Tutti noi sapevamo chi era Anguissa prima di Napoli, o Kim, o Karavshkeila, tutti scommetavamo su Di Marco quando era a Verona, o Thuram che arrivava dal Borussia senza rinnovo…Le squadre si fanno con gente che guarda le partite, che sa di calcio e che scopre talenti. In campo ti puoi chiamare anche Maradona, ma se non corri nel calcio di oggi sei nessuno, ( vedi Pellegrini ) Il Como se vai a guardare è fatto di gente che se viene a Roma non li porto manco in panchina. Solo Nico Paz arrivava da sconosciuto, dal Real, ma Fabregas ha creato una squadra.
Facciamo iniziare il campionato e tra 5/7 giornate ne parliamo su dove possiamo arrivare….
la cosa grave che come si dice è tutto fermo da 10 giorni, colpevole massara e Gasperini che sembra che senza questo non sì può giocare al calcio.
Ma ringrazia Dio che almeno Gasperini l’hanno ipnotizzato e convinto a venire…..
Non ha mai aperto alla Roma, tutto è fermo a dieci giorni fa”
Io è questo che non accetto, nel frattempo non si poteva contattare nessun altro? Mah…
Non scherziamo.
George è un bambino con 6 presenze in Premier manco dall’inizio.
Non puoi prendere Sancho?
Vai su un giocatore pronto e fatto.
E mancano anche un terzino sx e un centrocampista difensivo.
Se parte Dovbik pure una punta centrale.
Avanza una settimana scarsa.
Che famo?
Pensa che come terzino siniista difensivo poteva essere Magassa, opure Reitz, ma a me pare che a un certo punto si parlasse solo di attaccanti, magari esterni. Poi ora tu parli di un centrocampista difensivo e di un terzino sinistro di : e per questo ruolo di vice-Angelino mi sarebbe piaciuto esplorare le possibilità di prendere Antonino Gallo del Lecce!
Era Rowe il calciatore da prendere, peccato sia andato al bologna.
Come no, salto di qualità immediato.
Quello da prendere è sempre un altro.
Se fosse così vorrebbe dire che Sancho ha smesso di fare il calciatore, quindi uno così senza ambizioni e stimoli non lo prenderei mai, se ne andasse al mare che è meglio, io ci avevo sperato ma a questo punto, virare con decisione su Tyrique George ed anche alla svelta direi
Allora partiamo dal fatto che sapevi fin dall inizio che ti mancava il terzino destro e l esterno d attacco . Ecco avrei speso 40 per nusa e wesley accontentare Gasperini rinunciò a Ghirardi e prendo uno a parametro zero e intanto vendo cosa che Massara non è capace a fare . Possibile che baldanzi,pisilli,ndicka,Angelino non hanno mercato ? . Poi questo va bene ma mi diritti quei soldi per un centrocampista forte frendrup mi aspetto questo senno Massara sarà l ennesimo DS incapace di completare un organico .
Ma con 40 Nusa non te lo danno, perché hanno chiesto 50, sull’unghia. Con 40 facevi la stessa figura di Lookman all’Inter, che non è tanto migliore di quella di Sancho, anzi.
Quindi ti bruciavi praticamente tutto il budget di mercato solo per Nusa, senza avere più i soldi per prendere né Wesley, né un centrocampista.
Poi, chiaro, se pensi di ricavare 70 o 80 milioni da Baldanzi, Pisilli, Ndicka e Angelino, il discorso cambia, ma solo fino a un certo punto, perché li devi sostituire.
Piano piano si strutturerà la Roma, non possiamo stare appresso a tutte le voci. Gli allenatori sono bulimici di calciatori perché sulla graticola c’è il loro posteriore. Ma secondo voi a Gasperini non è stato detto che Sancho non ce vole venì alla Roma? Questo George non lo conosco ma se è forte che sia il benvenuto, se invece si rivelerà un flop allora pioveranno critiche, bestemmie ed improperi. Semolice no?!
forse non è chiaro che non possiamo sbagliare più ma dobbiamo prendere solo calciatori forti e futuribili che possano generare una plusvalenza ? ci sei che se spendi per lookman 50 e si conferma in premier puoi venderlo a 80 ? se prendi dovbyk a 40 per rivenderlo a 30 .. george a 20 per regalarlo casomai a 12 perchè non va .. che strategia è ? ci siamo passati per habraam , kumbulla e altri . dobbiamo continuare ?
un mercato costoso fatto di sconosciuti……complimenti alla società ed alla direzione sportiva…..
le truppe cammellate si stanno organizzando per difendere il padrone pronti a dare del laziale a chiunque osi dire che si aspettava qualcosa di più di un ragazzo di 19 anni con sole 8 presenze in premier
Ad oggi speso 0 .. questi i fatti campagna cessioni campagna acquisti .. una squadra come la Roma che non ha soldi per fare mercato .. e’ da ridere altro che ffp
Il progetto economico è partito giocatori bambini da valorizzare per rivenderli dal più grande allenatore bravo nel fare questo .. al centenario festeggeremo le plusvalenze e le ricchezze dei friedkin … sono desolato soprattutto dalla gente … da tifosi non potete essere contenti di questo
concordo .. fiorentina , bologna , como ecc.. comprano e solo noi abbiamo il fair play dopo che gli acquisti sono stati praticamente finanziati dalle cessioni . poi mikautadze costerebbe 25 mln mica 100 e per un giocatore affermato ci può stare .. mica siamo il poggibonsi che dobbiamo piangere ogni volta tra prestiti e tira e molla infiniti .
Ormai se non c’è il colpo ad effetto si cade subito nella polemica. Con Sancho si sarebbero cominciate a sentire castronerie tipo “ammazzamo er campionato” e “namo ar circo massimo” e intanto ti mettevi sul groppone una scommessa da 6 milioni di ingaggio a stagione che se poco poco non ti rende fai la stessa fine di Pellegrini. Ma lo volete capire che il tifo non è spettacolo? Ben vengano giocatori con zero aspettative così magari si chiacchiera meno e si lavora di più. E con il lavoro in genere arrivano anche dopo i trofei, con le chiacchiere no.
Arrivano le plusvalenze svegliati te lo ha detto anche l allenatore.. ma lo capite L italiano .. cosa ha detto l allenatore .. ha detto che è stato preso per rivendere i giocatori da lui valorizzati … parli di trofei tu .. quali trofei scusa
ma infatti sancho io non lo avrei ritenuto un colpo ad effetto ma solo una grossa scommessa a peso d’oro .. perchè secondo me è un giocatore finito .. nusa , openda , nkunku , nene dorgeles , kevin , mikautadze sarebbero stati dei colpi
Ragazzi T G non sarà prontissimo, ma è forte. Il Lipsia lo vuole in ottica futura vendita a prezzi altisonanti di Nusa. E comunque anche di Nusa l’anno scorso si diceva “scommessa costosa”. C’è solo da vedere questa percentuale sulla rivendita. È più potente di Echeverry poi.
Un conto è prendere una promessa o un giovane per fare plusvalenza in futuro, un conto è prenderlo metterlo in campo e farlo giocare titolare. A chi potrebbe togliere il posto sulla sinistra George? Secondo me per il momento a nessuno tra ElSharawy, Angelino o Baiyley, quando tornerà….a differenza di Sancho che sarebbe stato probabilmente titolare…Al mercato della Roma io darei un 6,perché dei giocatori presi ben pochi giocheranno titolari, gli altri si accomoderanno in panchina,pronti a dare il cambio….
6 sei stato pure generoso, serviva un titolare non una riserva, la Roma non è migliorata forse è pure peggiorata squadra da sesto posto
serve solo qualche innesto di qualità e siamo apposto, il resto deve farlo il gasp
Ma i proprietari del Como non potevano comprare la Roma?
Si, i proprietari del Como avrebbero potuto comprare la Roma, ma lo squilibrio Costi/Ricavi non sarebbe cambiato. Il nostro presidente dove può spendere spende, vedi gli acquisti inglesi, ma dove non può non può (pena multe e squalifica dalle coppe). Ho l’impressione che qui ci siano tanti minorenni a scrivere…
i proprietari del Como avrebbero comprato un dicianovenne sconosciuto come hanno fatto finora e tu avresti protestato come stai facendo ora
Mi chiedo se qui si scrive tanto per scrivere o si pensa sul serio quello che si scrive. Se dovesse essere la seconda ipotesi, veramente bisogna preoccuparsi dí avere una certa tifoseria.
Vox, il 6 potrebbe diventare 7 o 8 alla fine del calcio mercato, aspettiamo….
Magari dopo il pacco Abraham dal Chelsea per cifre assurde questa volta con George ci potrebbe guadagnare la Roma, sta a vedere a che percentuale vogliono la futura rivendita
immagino che per TG, la percentuale sulla la futura rivendita, sarà intorno al 10% massimo. E spero che TG diventi così forte da rivenderlo a 5ad altissime cifre.
Leggo un sacco di commenti con dati inesatti volti a svilire il probabile acquisto di George. Anzitutto, da quale squadra viene? Il Chelsea, non certo una squadretta, specie l’anno scorso visto che si è portata a casa la Conference e il Mondiale per Club (che sono pienamente nel suo Palmareis perché ha giocato in entrambe le competizioni, segnando anche). In Premier in un’unica stagione in prima squadra vanta 8 presenze (non 2 o 6 come ho visto scritto), probabilmente scampoli di partite che gli hanno permesso di segnare anche 1 gol. In Conference le ha giocate tutte (tranne la finale), 13 presenze e 1 gol, FaCup, 2 presenze e 1 gol e Mondiale per Club 2 presenze e 1 gol. Ha giocato in tutte le nazionali giovanili e, considerando, la quantità di talenti che esprime il calcio inglese non è cosa da poco. Ha 19 anni, non 18, è alto 1,81 e pesa 75 (praticamente le stesse proporzioni di Soulé e Sancho), non 20 chili come scrive qualcuno interpretando male le foto o per aver visto filmati di quando era bambino. E’ più forte di Laurentie, Helmas o l’attuale Chiesa più volte caldeggiati da super espertoni su queste pagine? Secondo me sì. E’ pronto per partire titolare? Forse, magari non nell’immediato ma comunque c’è sempre Bailey ad assicurare prestazioni e esperienza nello stesso ruolo. E’ anche vero che nel campionato italiano i difensori ormai soffrono questa tipologia di attaccante, quindi l’ambientamento potrebbe essere più rapido del previsto. Come minimo è facilmente rivendibile con buona plusvalenza nei mercati futuri
dal Chelsea è venuto anche Abraham pagato 45 andato via a 12
era un altro Chelsea in totale confusione un po’ come il Manchester United. Il Chelsea attuale ha vinto in un anno Conference e Mondiale per Club ed è entrato in Champions. Scenari completamenti diversi
Ragazzi non prendiamoci in giro, lo scorso anno il grande acquisto è passato per essere la rimanenza di dybala che ha causato l’addio di de rossi e il ritardo nell’inserimento di soule pagato quasi 30mln di euro.
Quest’anno il grande acquisto in attacco passa per essere uno che ha qualche scampolo di partita nel chelsea ad alti livelli a 19 anni.
Io capisco tutto, che magari poteva non piacere sancho e ci sta, ma sono george e l’ipotetico sancho sono due livelli completamente opposti.
George va bene se hai il titolare, ma se lo porti nella situazione di oggi non gli fai del bene neanche a lui e meno che non è yamal, cosa che non sembra, servirebbe il titolare, cosa che el sharawy non puo essere.
Il titolare e Bailey. Gira voce che la roma ceduti Dovbick e Pellegrini prende Vlaovic.
Bailey che ritorna a ottobre inoltrato e a dicembre riparte per la coppa d’africa… eh direi, ottimo titolare, uno che poi le cose migliori in carriera le ha fatte a destra.
per me T G può essere benissimo il titolare, altro che la riserva del titolare che non abbiamo. Si tratta solo di inserirlo bene nella squadra e su questo abbiamo due maestri come GASP e Ranieri! Mi affido alle loro capacità psicologiche nel trattare con nuovi arrivi e giovani.
Ma Bailey non è giamaicano? 🤔
Ma perchè dici che Bailey vuole assolutamente tifare El Ayouni o perchè sai in anteprima che la Giamaica si attaccherà all’Africa entro l’anno????
Per mia modesta opinione giudico il mercato della Roma discreto sia in uscita che in entrata e con una nuova gestione tecnica che fa bene sperare
Inutile girarci intorno. Due mesi buttati dietro a Rios e Sancho e squadra ancora incompleta. Gasperini è nero e ne ha ben donde . A Trigoria manca da anni un filo logico che leghi qualsiasi tipo di operazione .. Si va avanti per espedienti e mezzucci ..Nkn c’è la minima progettualità. i due scudetti del Napoli suonano come una condanna a morte per i Friedkin…
Spero per Massara che trovi una soluzione prima della prossima conferenza del Gasp.
quelli boni il Chelsea nn te li dà ,guarda Abraham
Voglio aggiungere un’altra annotazione che evidenzia le contraddizioni di chi scrive e sentenzia su queste pagine. Quando si parlava di Echeverri, parecchi erano entusiasti e ne caldeggiavano l’arrivo (sarebbe piaciuto anche a me). Nessuno di questi si rende conto però che Echeverri è un profilo meno pronto di George. Hanno la stessa età, essendo del 2006. Echeverri è alto 10 cm in meno di George e pesa 13 kg meno (62, un po’ più vicino ai 20 chili che qualcuno attribuiva a George). Presenze in Premier League? 1, capito bene? Lo scrivo in lettere così forse si comprende bene: una con zero gol (George, 8 presenze, 1 gol); FaCup? 1 con zero gol; Champions, zero presenze; Mondiale per Club 1 presenza e un gol (alla squadra di Inzaghi). Quindi? Perché Echeverri si e George no? Perché all’epoca di Sancho non si parlava ancora e anche perché probabilmente Echeverri ha un “ufficio stampa” migliore
il Villareal sta prendendo mikautadze non dobvik è l’unico che servirebbe a Gasperini e alla Roma non è possibile avere un Ds che stava in Francia e non prende questo giocatore forte più di sancho e comunitario
poi non dite che ci sono i dubbi sull’operato del nostro Ds muoviti ci prendono pure questo
il problema non sono i Ds ma la proprietà un Ds senza soldi deve cercare occasioni in prestito
caro Steven fermo restando di aspettare a vedere cosa frutterà sto viaggio a Londra ( io spero esca un nome mai accennato Prima) l’ho detto in un altro posto…Massara ha fatto bene 1 anno al Milan perché Maldini gli diceva cosa doveva fare….poi buio totale…con un simile presidenza non era Massara l’ uomo giusto ( forse)… comunque aspettiamo la fine del mercato e trarremo le conclusioni….io doo domenica sono cautamente ottimista
30 milioni per il bimbo….io vorrei sapere cosa è andato a fare a Londra il nostro DS. Se torna a mani vuote, e parlo anche se sta provando a prendere altri giocatori oltre a questo del Chelsea….boh. 4 giocatori da prendere e stiamo ancora così ad aspettare….incredibile.
Stiamo qui a criticare l’acquisto di questo George, ma perchè è stato preso? Siamo sicuri al 100% che riuscirà a prenderlo? Siamo tutti così certi che questo non ritorna da Londra con niente in mano, completamente in bianco? Io qualche dubbio ce l’ho.
Tirate fuori 22 milioni e andate a prendere Mikautadze dal Lione…quello sarebbe una freccia sulla faccia sinistra e con Gasperini diventerebbe letale!!!!!
avanti tutta su george è un giovane di belle speranze, fa al caso nostro
il fuoriclasse la Roma già lo ha acquistato,si chiama Giampiero Gasperini. Eppure è facile capirlo
Hai ragione ce lo vedo benissimo Gasperini a scattare sulla sinistra, dribblare l’avversario, rientrare e infilare la porta con un grande tiro a giro… Gasperini non gioca, ci vogliono i giocatori, al momento hai uno scocciato e un ex giocatore come attaccante sinistro
Che ha detto Romano non sono vere, cosa che aspettavano il fine contratto per pretendere poi i soldi dalla nuova squadra ? Che sono avvoltoi questi procuratori che cercano la gallina dalle uova d’ oro ? Poi il MU che chiede 24 milioni sapendo che ha un contratto firmato solo da loro per 2 anni ? Adesso andranno in via legali e chi ci rimette e’ il ragazzo in balia di questi signori che hanno la procura solo per rappresentarlo. E’ il calcio del mercimonio piu’ schifoso. La commissione dell’ UEFA dovrebbe fare qualcosa una volta per tutte ce ne sono di denuncie sui contratti poco chiari e questi hanno superato il limite.
mi sa che non hai capito nulla. Il problema è Sancho. Procuratori e soldi non c’entrano nulla.
Che pena poi non lamentiamoci se non andiamo in Champions
Massara…..
30 milioni per 8 presenze in premier league, non scherziamo dai
ma chi e’..ma anche basta
Allora, gli ultimi anni mi ricordo sempre finali di sessioni di mercato abbastanza sofferti e confusionari, ma mai come questo, ad essere sincero! Massara sembra andato un po’ in tilt appresso ad obiettivi irrealizzabili. Spero solo che il povero Gasp non si veda sfumare tutte le richieste fatte, ultimi Krstovic e Silva!
30 mln + bonus + percentuale su una futura rivendita. Avanti un altro, sempre che ce ne sia rimasto un altro. Sempre più probabile che si andrà avanti con il faraone.
P.S. Baldanzi è il caso di non regalarlo che co’ sti chiari di luna mi sa che sarà utile pure lui.
MA VI RENDETE CONTO che un poco più di un primavera viene sui 30mln di euro? come chi voleva propinarci echeverri come acquisto del secolo.
Io posso capire le difficoltà della dirigenza di fare mercato, ma il ruolo dell’esterno alto era una cosa che si sapeva da 2/3 mesi che serviva.
Prima hai puntato su echeverri che il city non ti ha dato, poi sancho che a quanto pare vuole lasciare il calcio, goerge, che ha ancora meno esperienza di echeverri, il quale vogliono 30mln di euro che GIUSTAMENTE massara non spende.
Penso che o esce un nome a sorpresa o rimarremo con el sharawy e qualche volta AL come esterno alto per poi a gennaio prendere il titolare o quasi.
Quello che so, è che all’ordine manca un ricambio di angelino, un centrocampista, un esterno alto a sx e una punta.
Budget insufficiente. Basta, è uno strazio vero.
I giocatori, sopratutto quelli giovanissimi, o sono forti oppure no, punto.
Le presenze nel campionato “dei grandi” contano il giusto.
Marquinhos, quando arrivò alla Roma, appena maggiorenne, aveva collezionato la bellezza di 5 spezzoni di partita nella squadra maggiore del Corinthias.
È stato sin da subito tra i più forti difensori centrali apparsi a Trigoria, venduto l’anno dopo al PSG x 35 milioni, dove è tuttora punto fermo, oltre che capitano.
Ma poi, scusate, perché le stesse cose non le avete scritte x il coetaneo Echeverri?
Eppure l’argentino in Premier non ci ha praticamente giocato mai, ed anche nelle altre competizioni “dei grandi” a cui ha partecipato direi poca roba, sia di presenze che di gol.
Però quello era un fenomeno da prendere anche in prestito, mentre Tyrique George sarebbe un bambino leggerino…
Immagino sia tutto frutto della vostra considerevole conoscenza dei giocatori…
Rosa buona ma non per puntare alla Champions
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.