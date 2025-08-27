LIVE! Calciomercato Roma, il Chelsea chiede 30 milioni per Tyrique George: il budget di Massara è inferiore

ROMANO: “IL CHELSEA CHIEDE 30 MILIONI” – Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il Chelsea ha informato la Roma delle condizioni per Tyrique George: i Blues chiedono circa 30 milioni di euro complessivi, tra parte fissa, bonus e una pesante percentuale sulla futura rivendita. Il club londinese è chiaro: si tratta solo di una cessione a titolo definitivo, senza possibilità di prestito, anche perché rimane un solo slot da extracomunitario.

Una cifra importante, difficile da sostenere per le casse giallorosse, che dispongono di un budget inferiore. Sul giovane talento offensivo classe 2006 ci sono inoltre altri club di Premier League e alcune società tedesche, pronte a inserirsi nella corsa.

🚨 Chelsea informed AS Roma about request around €30m for Tyrique George with add-ons and heavy sell-on clause. Clear view is for permanent deal, no loan as only one international spot remains. AS Roma budget lower + #CFC also receive approach from 2 PL clubs and German clubs. pic.twitter.com/956evvO1NL — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 27, 2025

CALCIOMERCATO.COM: “CRESCE LA FIDUCIA” – Cresce la fiducia sull’affare Tyrique George in casa Roma. Stando a quanto riferisce in questi minuti il portale Calciomercato.com, ci sono stati nuovi contatti con il Chelsea per trovare la quadra sull’accordo definitivo: ai Blues dovrebbero andare circa 20 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita.

FABRIZIO ROMANO E LE ULTIME SU TYRIQUE GEORGE – La Roma fa sul serio per Tyrique George. Positive le ultime ore, ci sono stati contatti anche nella notte tra Massara e l’agente del calciatore 19enne, rivela Fabrizio Romano. Che in un video chiarisce i dubbi intorno a questa operazione.

Tanti si domandano infatti come mai la Roma continui a trattare con lo stesso procuratore di Sancho dopo il no di Jadon. Romano la spiega così: “Perchè Massara non ha mai avuto problemi con Obasi, l’agente del calciatore. Ne sono state dette tante, dalle commissioni alle richieste altissime, ma aspetto la fine del mercato per dire tutta la verità sulla vicenda. Il tema non sono le commissioni, il tema è Sancho“.

La Roma intanto sta lavorando forte su George, sta parlando col Chelsea per un acquisto a titolo definitivo con percentuale di futura rivendita. Si aspetta l’accordo su ogni aspetto per portarlo a Roma. “George non è un calciatore buttato lì, io rispetterei questo giocatore che non è l’ultimo arrivato”, ha concluso Romano riguardo all’acquisto di Tyrique da parte dei giallorossi.

🚨🟡🔴 AS Roma had positive talks with Tyrique George’s camp in London today. George can join AS Roma on permanent deal with heavy sell-on clause, talks are underway. Exclusive story, confirmed. ✅🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/kuDKGMox6B — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 26, 2025

Su Sancho: “Non ha mai aperto alla Roma, tutto è fermo a dieci giorni fa”. Chiusura su Tsmikas: “Il calciatore vorrebbe vestire la maglia della Roma, ma il Liverpool per ora non apre al prestito ma vuole una cessione a titolo definitivo. I giallorossi sperano che gli inglesi accettino la soluzione del trasferimento a titolo temporaneo nelle prossime ore qualora non dovessero trovare acquirenti per il greco“.



