Francia, Deschamps convoca Konè: “Manu è sottovalutato, ha un grande potenziale”

Didier Deschamps ha diramato le convocazioni della Francia per le prossime sfide contro Ucraina e Islanda. Tra i nomi spicca Manu Koné, centrocampista della Roma, che ha ricevuto parole di elogio direttamente dal commissario tecnico.

“Fa parte di quei giocatori sottovalutati o poco considerati – ha dichiarato Deschamps –. Ritengo che abbia un grande potenziale. Sta rendendo bene nel suo club e, a quanto pare, resterà alla Roma.

Se è qui con regolarità, è perché considero di farlo giocare. Ha un po’ di difficoltà nelle fasi iniziali delle partite, dove prende dei cartellini, ma è capace di fare buone cose in fase di recupero”.

Niente convocazione invece per Mateo Guendouzi, centrocampista della Lazio, che resta fuori dalle scelte del ct francese.