Francia, Deschamps convoca Konè: “Manu è sottovalutato, ha un grande potenziale”

Didier Deschamps ha diramato le convocazioni della Francia per le prossime sfide contro Ucraina e Islanda. Tra i nomi spicca Manu Koné, centrocampista della Roma, che ha ricevuto parole di elogio direttamente dal commissario tecnico.
“Fa parte di quei giocatori sottovalutati o poco considerati – ha dichiarato Deschamps –. Ritengo che abbia un grande potenziale. Sta rendendo bene nel suo club e, a quanto pare, resterà alla Roma.
Se è qui con regolarità, è perché considero di farlo giocare. Ha un po’ di difficoltà nelle fasi iniziali delle partite, dove prende dei cartellini, ma è capace di fare buone cose in fase di recupero”.
Niente convocazione invece per Mateo Guendouzi, centrocampista della Lazio, che resta fuori dalle scelte del ct francese.
Ma sottovalutato da chi? Sto Juventinaccio lo vorrebbe lontano da Roma… era un chiaro riferimento al fatto che giochi nella Roma invece che da qualche altra parte. Ma non rompesse le scatole!!
Sottovalutato o poco considerato da chi esattamente?
Da chi ha gli occhi a strisce.
Tecnicamente è molto grezzo, scarso.
Fateci caso, non passa la palla ma la consegna tra i piedi dei compagni.
Ho vissuto qualche anno nella regione di Deschamps, a Bayonne, nel sud di Francia, ho imparato a conoscere i baschi francesi, pessima gente, salvo eccezioni. Poi mettici pure che é juventino…
TifosoGiallorosso, ora ho la matematica certezza che tu di calcio non ci capisci veramente NULLA. Ma vabbè, ci penseranno i pollici versi e la marea di commenti che riceverai a rendere più chiaro il concetto. Addio.
Dusciampi che simpatico.
deve crescere su alcune cose ma lo status è quello di ottimo giocatore. Deve migliorare sulla concentrazione ( alcune volte perde palla ), da un punto di visita tecnica ( non è sempre precisissimo) e nel fare gol
praticamente e’ una pippa per te.
Secondo me e’ per distacco il nostro miglior giocatore, ai livelli di Dybala senza infortuni.
Se cresce ancora diventa il numero uno al mondo nel suo ruolo, e ci saluta.
il miglior centrocampista del campionato italiano dopo Mc Tominay, se diventasse decisivo anche come assist e goal sarebbe addirittura superiore anche allo scozzese. Gasperini lo migliorerà ancora di più
Secondo me fa riferimento alla considerazione che Konè gode in Francia che è evidentemente sotto stimata, anche perché il calciatore ha giocato poco lì, avendo maturato le principali esperienze tra Germania e Italia
