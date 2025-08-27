Calciomercato Roma, Fabio Silva passa al Borussia Dortmund per oltre 25 milioni di euro

Fabio Silva sarà un nuovo giocatore del Borussia Dortmund. Lo annuncia Fabrizio Romano su X: l’attaccante portoghese, classe 2002, lascia il Wolverhampton per trasferirsi in Bundesliga.

Accordo già raggiunto tra tutte le parti, con visite mediche fissate e una cifra complessiva superiore ai 25 milioni di euro.

Il Dortmund ha battuto la concorrenza di diversi club, anche italiani (Roma e Milan erano sul calciatore), assicurandosi così un talento che da tempo era nel mirino di molti osservatori. A confermare l’operazione anche The Athletic, che ha sottolineato la vittoria dei gialloneri nella corsa al giovane centravanti.

🚨🟡⚫️ Fabio Silva to Borussia Dortmund, here we go! Deal in place with all parties as medical has been booked. Fee over €25m package agreed with Wolves as BVB win race over several clubs also in Italy, as @TheAthleticFC reports. Five year deal for Silva at BVB. 🇵🇹 pic.twitter.com/La6FikeZkC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 27, 2025