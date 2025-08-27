Calciomercato Roma, Fabio Silva passa al Borussia Dortmund per oltre 25 milioni di euro

Fabio Silva sarà un nuovo giocatore del Borussia Dortmund. Lo annuncia Fabrizio Romano su X: l’attaccante portoghese, classe 2002, lascia il Wolverhampton per trasferirsi in Bundesliga.
Accordo già raggiunto tra tutte le parti, con visite mediche fissate e una cifra complessiva superiore ai 25 milioni di euro.
Il Dortmund ha battuto la concorrenza di diversi club, anche italiani (Roma e Milan erano sul calciatore), assicurandosi così un talento che da tempo era nel mirino di molti osservatori. A confermare l’operazione anche The Athletic, che ha sottolineato la vittoria dei gialloneri nella corsa al giovane centravanti.
🚨🟡⚫️ Fabio Silva to Borussia Dortmund, here we go! Deal in place with all parties as medical has been booked.
Fee over €25m package agreed with Wolves as BVB win race over several clubs also in Italy, as @TheAthleticFC reports.
Five year deal for Silva at BVB. 🇵🇹 pic.twitter.com/La6FikeZkC
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 27, 2025
Però per i tifosoni della Roma era na pippa a valeva massimo 15 milioni. Continuate a scrivere toppe su toppe, vi leggo tutti….
Tu sei certo sia un campione invece…beh in effetti la sua carriera parla per lui
Valeva 15ML perchè a Gennaio lo prendi a zero.
Poi è chiaro che se il Borussia vende Jamie Gittens a 60ML magari non deve stare a guardare l’euro. Noi chi abbiamo venduto?
Inoltre, è una punta.
A noi serve un esterno visto che Dovbyk non sta andando da nessuna parte.
Quindi che senso aveva investire sulla terza punta quando hai altri 2-3 ruoli scoperti?
Per finire,
l’hanno pagato 25. Come Okafor. Per te Okafor allora vale 25?
Ecco.
25 milioni per uno che viene da 4 prestiti consecutivi ed anche in scadenza di contratto mi pare una follia. Ci sono prezzi gonfiati all’inverosimile. Di questo passo il calcio va in fallimento.
In Premier League ha segnato un gol ogni 9 ore in campo. Ripeto, 1 gol ogni 9 ORE giocate. Controlla pure se non mi credi, ma per un attaccante questi sono numeri da bidone
P.S. Il motivo del cartellino elevato è dovuto all’agenzia che lo rappresenta (Gestifute di Mendes), la stessa che all’epoca vendette André Silva al Milan per 30 milioni
Anto , discorso senza una pecca il tuo 👍🏼
ma questo Ve faceva schifo? meglio correre un mese appresso a sancho panza???
25 milioni per uno in scadenza a fine anno è un botto, ha fatto bene massara a non prenderlo a quel prezzo
Tranquilli.
Se lo prendeva la roma era na pippa.
Adesso che va al Borussia e’ diventato improvvisamente un campione…..
Classico!
Ok… Allora lasciamo tutto agli altri. 25 mln per uno che ti serve come il pane te lo prendi e basta. Poi all’ultimo minuto magari spendi 30 mln per attappare tutti i buchi e prendi giocatori che ti rimangono sul groppone. Comunque… Di esterni sx ce ne sono un casino, evidentemente per Massara esisteva solo Sancho.
L ho scritto 100 vorte e lo ripeto, questo nun vale Dobvik
Cucs77 , per la precisione, se fosse stato per Massara e la dirigenza Sancho non avrebbe ricevuto nemmeno un SMS . La società, e Massara quindi , erano fino ad ora su Sancho perché espressamente voluto a tutti i costi da Gasperini. Non credo che nessuno possa avere dubbi su questo. Quindi se proprio ti senti di dirlo allora dovrebbe suonare così: ” di esterni sinistri ce ne sono un casino , evidentemente per Gasperini esisteva solo Sancho”.
Cus,
Fabio Silva è una PUNTA, non un esterno.
E siamo coperti.
La si pensi come si vuole sulla fondatezza delle voci di mercato, sulle richieste (vere o…supposte) di Gasperini, nonchè sull’abilità di Massara: ma questa NON è una bella notizia.
Specialmente in questo preciso momento…
non che avrei preso Silva per carità però è chiaro che pure questo toccava pagarlo quindi comunque non poteva venire
Ci sono giocatori per cui aspetti l’apertura al prestito in caso nessuno li reclami a titolo definitivo. Ecco spiegato il presunto interesse della Roma per lui.
Il calcio mercato europeo di questa estate è veramente fuori da ogni logica e raziocinio, ormai.
25 milioni un giocatore in scadenza ed eterna promessa, i prezzi di questi mercati continuano a gonfiarsi in maniera assurda, la Roma ha fatto bene a non fare un’asta col Borussia.
sicuramente sarà contento er Gasp, daje massara che fra rios, sancho che vorrebbe fa musica così per amore, mo pure questo…mi dici che stai a fa….a pettina il ciuffo de george…
l’importante è che non faccia errori, così come è successo in passato, strapagando i giocatori. Ricordiamoci che ci troviamo in una bolla inflazionistica, sia dal punto di vista degli acquisti che , di conseguenza degli ingaggi, se , come è probabile, il mercato dovesse saturarsi ( guardare le squadre inglesi che cercano di piazzare giocatori pagati un botto o in casa nostra il caso pellegrini) sarebbe un colpo esiziale.
non mi piace come giocatore Dobvik è più forte, ma se l’alternativa è un pupo con 8 partite in premier era sicuramente meglio
George, ammesso che venga, non è l’alternativa a Fabio Silva / Dovbyk, come non lo sarebbe stato Sancho.
Non è mai stato cercato dalla roma
senza l’uscita di dovbik era impossibile prendere silva che a questo punto tanto scarso non è se lo prende il Borussia DTM!
Vabbè 25 hanno sculat* dai.. 15 era ok.
Quelli che costano di più a Roma non arriveranno mai
Ma perché per Gasperini all’atalanta, erano tutte rosse e viole ?
salve a tutti…aspetto con trepidazione il 1 settembre…poi si giudica…ovvio che questo era un jolly interessante…ma sicuramente qualcosa sta bloccando il nostro mercato…la cessione dell attaccante sembrerebbe…
Poi c’è un universo parallelo in cui un giovane portoghese di belle speranze è un nostro giocatore, non rende e lo prestiamo a destra e sinistra, finalmente sfanga una decina di gol nei bassifondi della Liga, torna a Trigoria ormai ad un anno dalla scadenza, non se lo fila nessuno tranne l’Estoril Praia che offre 3M e il NS Mura di Murska Sobota che offre ancora meno, si infortuna in ritiro, rientra a feb/mar ’26, rifiuta il rinnovo, va via a parametro zero a giugno e lo prende il Barcellona.
Questi sono riusciti a farci 25 milioni!
Ho inteso l’ironia ma non il caso di riferimento
Ennesimo giocatore accostato e sondato dalla Roma (anche con l’ok di Gasp) ma che puntualmente passa ad un’altra squadra. Alla Roma cambiano i DS e tutto il contorno ma nel mercato facciamo sempre ridere: la dicono lunga i 2 mesi di trattativa con il Verona per Ghilardi ed una differenza di 200k euro, ed ancora in fase di stallo la trattativa con Legia Varsavia per Ziolkowski per una futura rivendita o meno. Facciamo ridere!!! Peraltro ancora aspetto il colpaccio di mercato dei Friedkin alla “Everton style” di 42 mln.
Ahhhhh, meno male!
con quei soldi molto meglio ben seghir
secondo me non ci siamo persio nulla di particolare
Che palle ste lamentele.
Ogni giocatore andato è un fenomeno, ogni preso un bidone.
Mah
Vlahovic va al Milan e Hojlund al Napoli. Quindi Dovbyk deve restare a Roma. Al massimo se ne riparlerà a gennaio
Francamente penso che questo con Gasp avrebbe finalmente mantenuto le promesse
.. peccato
PS cmq 25 mln me sembrano un po’ troppi
