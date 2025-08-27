Sancho, il retroscena: carriera a rischio per amore di Saweetie

Retroscena sorprendenti emergono sul rifiuto di Jadon Sancho alla Roma. Secondo quanto riportato da Rai Sport, l’attaccante inglese avrebbe mostrato un atteggiamento quasi distaccato rispetto alle vicende di mercato, al punto da far trapelare dubbi sul suo futuro nel calcio.
Alla base ci sarebbe la relazione con Saweetie, nota rapper americana residente negli Stati Uniti. Sancho, spiegano, si recherebbe spesso oltreoceano per raggiungerla, anche solo per brevi fughe romantiche. Una situazione che avrebbe spinto il classe 2000 a valutare addirittura l’ipotesi di interrompere prematuramente la propria carriera calcistica, pur di trasferirsi stabilmente in America.
Una scelta clamorosa, che getta nuove ombre sul destino di un talento discusso e che spiegherebbe le resistenze mostrate davanti alla corte della Roma.
Fonte: Rai Sport