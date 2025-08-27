“ON AIR!” – FERRAZZA: “Roma appresso a Sancho per un mese, che figuraccia”, MATTIOLI: “Così ci si avvia a restare ancora fuori dalle prime quattro”, NARDO: “Serve l’all-in su Lookman per andare in Champions”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “La missione di Sancho non è andata a buon fine. Non c’è stata una risposta chiara del giocatore, ma penso non sia nelle condizioni per dare una risposta definitiva. La Roma parte da un presupposto: vuole consegnare a Gasperini un sotto-punta a sinistra, tenendo conto che lì hai Bailey e hai El Shaarawy, che ha giocato titolare con la fascia da capitano. Sancho era il giocatore per fare all-in, per alzare l’asticella tecnica. Ma il ragazzo non ha mandato nessun tipo di segnale, nonostante ci fosse un accordo anche con gli agenti. Era tutto fatto. I problemi qua sono due, e il primo lo crea, tra virgolette, Gasperini, che invece di mollarlo investe la sua figura chiamando più volte il calciatore in call che coinvolgevano anche Massara. Ma lui sembra non avere la testa sul pallone, è completamente perso per una ragazza che vive a Los Angeles. E Gasperini si è esposto nonostante sia al corrente di questa situazione qua…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Su Sancho penso che Massara sia rimasto in mezzo alle indicazioni della proprietà a fare un certo tipo di investimenti e le richieste dell’allenatore. George è quel tipo di calciatore che cerchi per la tua mission aziendale, uno che paghi 20 e che se ti esplode lo rivendi a 45 l’anno prossimo. Dall’altra parte c’è Gasperini, che è un rompiscatole per carattere. Però lui quando è arrivato alla Roma sapeva benissimo che di operazioni alla Sancho era difficile fare…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Non si sa cosa abbia in testa Sancho. Qualcuno ieri vociferava addirittura che avesse in mente di lasciare il calcio per dedicarsi alla sua vita privata e a questa signorina rapper americana, e quindi trasferirsi in America… E tu sei stato a parlare con uno che aveva in mente di smettere col pallone…non c’era modo di scoprirlo prima?…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “A Friedkin continuiamo a chiedere quando farà una grande Roma. Se vogliamo vincere una cosa ogni tanto… Sancho? Non sono sicuro che tornerebbe a essere quello che era prima. Ora vediamo sto George, che sembra un profilo molto buono…non ha tante presenze perchè è giovanissimo, ma è uno che viene dal Chelsea…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Sancho era ed è la prima richiesta di Gasperini. Ma come Rios pare che non voglia venire. E’ un dato di fatto che un altro giocatore che lui voleva non sta arrivando. La Roma ne esce con le ossa rotte, e con una figuraccia incredibile da questa storia di Sancho. Stare da un mese dietro a un calciatore che uno che non ti dà risposte. E ora che non lo prendi, fai sapere che non gli interessa più il calcio. E allora perchè ci sei stato tutto questo tempo appresso? Ma dai, qualcosa non torna…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Sicuramente mancano dei gol a questa squadra, e non so se Tyrique George possa essere il giocatore che li porta. La Roma ha anche perso troppo tempo. Anmche Rowe, che è andato al Bologna, mi sembrava un giocatore più strutturato. Ma arrivati a questo punto, con le cifre che puoi spendere, cosa vai a prendere?…Lookman? Ma come lo prendi, costa 50 milioni.

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Chi prendere al posto di Sancho che sia una certezza? Io un nome ce l’ho…Lookman…ma subito…come prenderlo? Prestito con obbligo. Non è che parliamo di Vinicius…Se vuoi andare in Champions, hai più possibilità di farlo rinforzando la squadra in un certo modo. Qua se andiamo avanti a scommesse, poi non ci stupiamo se ogni anno non riusciamo ad arrivare in Champions…Se oggi prendi uno come Lookman, tu arrivi in Champions, e incasserai le brande della Champions…”

Valentina Catoni (Tele Radio Stereo): “su Lookman sono d’accordo con Alessio (Nardo, ndr). Con lui avresti sicuramente più possibilità di arrivare in Champions. Poi certo, non te lo garantisce nessuno: si chiama rischio di impresa. Ma con buone probabilità di riuscita. Se non rischi mai, le imprese non vanno…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Due acquisti prima del Pisa? Beh, uno è il polacco… (Ziolkowski, ndr). E penso che almeno un altro giocatore prima del weekend arriverà. Ma è successo più volte che i rinforzi sono arrivati l’ultimo giorno di mercato…Passare da Sancho a George? Dipende da che considerazione e apprezzamento c’è sul ragazzino del Chelsea. Anche Exheverri, che volevi prendere all’inizio, aveva 19 anni. Io George non lo conosco tanto…Peso che ci siano altri nomi come possibili soluzioni…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La cosa positiva è che manca sempre meno a questo mercato, che dura un’infinità. Dal’inizio la priorità era prendere un attaccante alla Lookman, che può darti dei gol. Evidentemente non lo era. Spero che negli ultimi giorni possa esserci una sorpresa in tal senso. In uscita, quando devi cedere e la gente lo sa, ti prende per il collo…”

Nando Orsi (Radio Radio): “La Roma ha Ferguson e Dovbyk, ha Soulè, Dybala, Baldanzi, El Shaarawy, ha preso Bailey…ne ha, poi se arriva un altro anche meglio. A me riesce difficile pensare che possano arrivare 4 giocatori in così poco tempo, a meno che non siano state già imbastite…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “La Roma sia avvia a fare un campionato discreto, sufficiente per arrivare a certi risultati che non sono di certo la Champions. L’attacco non è da primi quattro posti. Dovbyk non è tanto adatto al gioco che esprimerà quest’anno, Ferguson ha fatto una prima partita straordinaria ma non può portarsi l’attacco sulle spalle. Dalla Roma è difficilissimo avere notizie, la proprietà è eterea, non si sa dove sia. Anche il fatto di Pellegrini è atipico, ma nella Roma tutto è atipico…”

Redazione Giallorossi.net