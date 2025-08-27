PISA-ROMA: arbitra Collu, al VAR c’è Meraviglia

La seconda partita di campionato della Roma, che vedrà i giallorossi impegnati a Pisa, sarà diretta dal signor Giuseppe Collu, fischietto di Cagliari.
Al VAR invece scelto Meraviglia, con Maresca a coadiuvarlo all’Avar. Il quarto uomo sarà Manganiello, mentre Cecconi e Rossi gli assistenti. Di seguito le designazioni complete del prossimo turno di campionato.
Pisa-Roma, sabato 30 agosto (ore 20.45)
Arbitro: Collu
Assistenti: Cecconi – Rossi M.
Quarto ufficiale: Manganiello
VAR: Meraviglia
AVAR: Maresca
Cremonese-Sassuolo, venerdì 29 agosto (ore 18.30)
Arbitro: Guida
Assistenti: Barone – Monaco
Quarto ufficiale: Calzavara
VAR: Gariglio
AVAR: Sozza
Lecce-Milan, domenica 31 agosto (ore 18.30)
Arbitro: Marinelli
Assistenti: Dei Giudici – Mastrodonato
Quarto ufficiale: Arena
VAR: Ghersini
AVAR: Meraviglia
Bologna-Como, sabato 30 agosto (ore 18.30)
Arbitro: Doveri
Assistenti: Palermo – Catallo
Quarto ufficiale: Tremolada
VAR: Di Paolo
AVAR: Pezzuto
Parma-Atalanta, sabato 30 agosto (ore 18.30)
Arbitro: Mariani
Assistenti: Bindoni – Tegoni
Quarto ufficiale: Ferrieri Caputi
VAR: Aureliano
AVAR: Pairetto
Napoli-Cagliari, sabato 30 agosto (ore 20.45)
Arbitro: Bonacina
Assistenti: Rossi C. – Bahri
Quarto ufficiale: Marcenaro
VAR: La Penna
AVAR: Paterna
Genoa-Juventus, domenica 31 agosto (ore 18.30)
Arbitro: Chiffi
Assistenti: Mondin – Fontemurato
Quarto ufficiale: Fourneau
VAR: Paterna
AVAR: La Penna
Torino-Fiorentina, domenica 31 agosto (ore 18.30)
Arbitro: Abisso
Assistenti: Peretti – Perrotti
Quarto ufficiale: Ayroldi
VAR: Mazzoleni
AVAR: Dionisi
Inter-Udinese, domenica 31 agosto (ore 20.45)
Arbitro: Marchetti
Assistenti: Baccini – Colarossi
Quarto ufficiale: Zufferli
VAR: Marini
AVAR: Aureliano
Lazio-Verona, domenica 31 agosto (ore 20.45)
Arbitro: Crezzini
Assistenti: Costanzo – Garzelli
Quarto ufficiale: Colombo
VAR: Pezzuto
AVAR: Maresca
Fonte: aia.figc.com
Chista se chiamma meravigghia..quando la vedo so tutto preatu e resto senza sciatu..
Ma Gaeta…Gaetano. Gaeta.
Chi è?
Sono io il Grillo Parlante ..
Oh, grillo parlante dimmi , parla ..racconta ..
Ecco , hai visto il fallo sul difensore della Cremonese, da cui è scaturito in seduta stante, il gol del pareggio del Milan?
Si, lo hanno visti pure i cecati.
E perché il Var non è intervenuto ?
Perché hanno detto che, in questi casi il Var non può intervenire
Ahhhh, e allora perché intervenne in Roma Genoa , annullando il bellissimo gol , da tre punti , di Zaniolo, per un pestone , involontario , di Abraham a centrocampo ?
Perché dissero allora, sempre i Bergonzi e Company, che Zaniolo aveva segnato subito e ci stava il fallo ( salvo essere smentiti la sera stessa in Inter Milan per il gol di Giroud) .
Ma , pure il Milan ha segnato subito
E non vuoi capire , con le strisciate si applica un regolamento Car..e con noi un altro ..
Ahhhhhhh , e del gol in fuorigioco della Juve ..?
Niente , sono tre giorni che si è avvalso della facoltà di non rispondere .
la Juventus e o napule sempre ben apparecchiati eh…
🎵🎵 E ‘ Daltanius che compare giù
E il nemico non esiste più
e Daltanius che ci aiuterà
Troppo grande sai
troppo forte
non è nato ancora chi lo batteraaaaa’
Extraterrestre via
da questa terra mia.
togli le zampe
o ce le lascerai
ti spacca in quattro lui
ti fa una croce su
e tu non ci sei più…🎵🎵
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.