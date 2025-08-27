PISA-ROMA: arbitra Collu, al VAR c’è Meraviglia

3
45

La seconda partita di campionato della Roma, che vedrà i giallorossi impegnati a Pisa, sarà diretta dal signor Giuseppe Collu, fischietto di Cagliari.

Al VAR invece scelto Meraviglia, con Maresca a coadiuvarlo all’Avar. Il quarto uomo sarà Manganiello, mentre Cecconi e Rossi gli assistenti. Di seguito le designazioni complete del prossimo turno di campionato.

Pisa-Roma, sabato 30 agosto (ore 20.45)
Arbitro: Collu
Assistenti: Cecconi – Rossi M.
Quarto ufficiale: Manganiello
VAR: Meraviglia
AVAR: Maresca

Cremonese-Sassuolo, venerdì 29 agosto (ore 18.30)
Arbitro: Guida
Assistenti: Barone – Monaco
Quarto ufficiale: Calzavara
VAR: Gariglio
AVAR: Sozza

Lecce-Milan, domenica 31 agosto (ore 18.30)
Arbitro: Marinelli
Assistenti: Dei Giudici – Mastrodonato
Quarto ufficiale: Arena
VAR: Ghersini
AVAR: Meraviglia

Bologna-Como, sabato 30 agosto (ore 18.30)
Arbitro: Doveri
Assistenti: Palermo – Catallo
Quarto ufficiale: Tremolada
VAR: Di Paolo
AVAR: Pezzuto

Parma-Atalanta, sabato 30 agosto (ore 18.30)
Arbitro: Mariani
Assistenti: Bindoni – Tegoni
Quarto ufficiale: Ferrieri Caputi
VAR: Aureliano
AVAR: Pairetto

Napoli-Cagliari, sabato 30 agosto (ore 20.45)
Arbitro: Bonacina
Assistenti: Rossi C. – Bahri
Quarto ufficiale: Marcenaro
VAR: La Penna
AVAR: Paterna

Genoa-Juventus, domenica 31 agosto (ore 18.30)
Arbitro: Chiffi
Assistenti: Mondin – Fontemurato
Quarto ufficiale: Fourneau
VAR: Paterna
AVAR: La Penna

Torino-Fiorentina, domenica 31 agosto (ore 18.30)
Arbitro: Abisso
Assistenti: Peretti – Perrotti
Quarto ufficiale: Ayroldi
VAR: Mazzoleni
AVAR: Dionisi

Inter-Udinese, domenica 31 agosto (ore 20.45)
Arbitro: Marchetti
Assistenti: Baccini – Colarossi
Quarto ufficiale: Zufferli
VAR: Marini
AVAR: Aureliano

Lazio-Verona, domenica 31 agosto (ore 20.45)
Arbitro: Crezzini
Assistenti: Costanzo – Garzelli
Quarto ufficiale: Colombo
VAR: Pezzuto
AVAR: Maresca

Fonte: aia.figc.com

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
Articolo precedenteSancho, il retroscena: carriera a rischio per amore di Saweetie
Articolo successivoCALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

3 Commenti

  1. Chista se chiamma meravigghia..quando la vedo so tutto preatu e resto senza sciatu..
    Ma Gaeta…Gaetano. Gaeta.
    Chi è?
    Sono io il Grillo Parlante ..
    Oh, grillo parlante dimmi , parla ..racconta ..
    Ecco , hai visto il fallo sul difensore della Cremonese, da cui è scaturito in seduta stante, il gol del pareggio del Milan?
    Si, lo hanno visti pure i cecati.
    E perché il Var non è intervenuto ?
    Perché hanno detto che, in questi casi il Var non può intervenire
    Ahhhh, e allora perché intervenne in Roma Genoa , annullando il bellissimo gol , da tre punti , di Zaniolo, per un pestone , involontario , di Abraham a centrocampo ?
    Perché dissero allora, sempre i Bergonzi e Company, che Zaniolo aveva segnato subito e ci stava il fallo ( salvo essere smentiti la sera stessa in Inter Milan per il gol di Giroud) .
    Ma , pure il Milan ha segnato subito
    E non vuoi capire , con le strisciate si applica un regolamento Car..e con noi un altro ..
    Ahhhhhhh , e del gol in fuorigioco della Juve ..?
    Niente , sono tre giorni che si è avvalso della facoltà di non rispondere .

  3. 🎵🎵 E ‘ Daltanius che compare giù
    E il nemico non esiste più
    e Daltanius che ci aiuterà
    Troppo grande sai
    troppo forte
    non è nato ancora chi lo batteraaaaa’
    Extraterrestre via
    da questa terra mia.
    togli le zampe
    o ce le lascerai
    ti spacca in quattro lui
    ti fa una croce su
    e tu non ci sei più…🎵🎵

  4. ATTENZIONE: La moderazione dei commenti è ora più rigorosa.
    Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome