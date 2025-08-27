Alessandro Florenzi ha deciso di dire addio al calcio giocato. L’ex difensore della Roma, che negli ultimi anni ha vestito la maglia del Milan, si ritira a 34 anni.
L’annuncio arriva direttamente da Fabrizio Romano, che su X ha scritto: “Il difensore italiano Alessandro Florenzi si ritira dal calcio professionistico a 34 anni, dopo l’addio con il Milan”.
🚨🇮🇹 Italian defender Alessandro Florenzi has retired from professional football at 34 after leaving AC Milan. pic.twitter.com/5qmjRta4qn
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 27, 2025
Cresciuto nel settore giovanile giallorosso, Florenzi ha collezionato oltre 280 presenze con la Roma, di cui è stato anche capitano. Nel corso della sua carriera ha indossato anche le maglie di Valencia, PSG e Milan, conquistando uno Scudetto in rossonero e diversi trofei all’estero.
Questo il messaggio di Florenzi al calcio, affidato ai social: “Grazie di tutto, amico mio. Mi hai insegnato ad amare tutti i tifosi, dal primo all’ultimo senza eccezione. Ognuno di voi mi ha spinto a migliorare e ognuno di voi mi ha aiutato a risollevarmi dalle cadute che fanno parte di questo sport come della vita: vi sono davvero grato. Voglio ringraziare ogni compagno, allenatore, componente dello staff e dirigente, tutti nessuno escluso: giorno dopo giorno il vostro supporto e la vostra professionalità mi hanno permesso di crescere come uomo e come calciatore.
Ringrazio te, Ale, per aver visto qualcosa di speciale in quel piccoletto in mezzo al campo 17 anni fa. Tu e la famiglia della WSA siete stati, siete e sarete sempre una parte essenziale della mia vita, non solo calcistica. Voglio ringraziare infine tutti coloro che mi hanno accompagnato in questo lungo viaggio, in particolare tutte le persone che lavorano silenziose dietro le quinte: ognuno di voi ha lasciato un segno dentro di me. Senza di voi non sarei la persona che sono oggi. Grazie ancora, amico mio: oggi ci salutiamo ma tu farai sempre parte di me.”
Non ho mai odiato Florenzi a differenza di tanti altri tifosi. In campo con la Roma ha sempre dato tutto e ci ha rimesso anche le ginocchia. È stato alquanto sfortunato sul piano fisico e gli faccio i migliori auguri per il futuro.
Idem! 34 anni… In pensione coi milioni. Io 62 e ancora lavoro per 1400 euro e non so neanche se prendo la pensione.
è il calcio che ha detto addio a lui da anni.
pellegrini 2
‘Amo Roma’
L’ironia
Finito dopo quel doppio crociato allo stesso ginocchio, uno dopo l’altro.
Prima di questo, un calciatore più che buono e che prima del crack era stato anche in grado di coprire più che dignitosamente l’annoso buco del ruolo di terzino destro (non “il nostro Dani Alves”(cit.) ma nemmeno Piris).
Non ho mai capito perché non gli fu perdonato di avere ottenuto un contratto di 2,8 netti dopo sei stagioni di rendimento costante, a differenza di qualche successore di “fascia”.
E Florenzi ebbe almeno il buon gusto di togliere subito il disturbo dopo avere ricevuto il benservito.
Quoto ,e aggiungerei Florenzi pre infortunio valeva 5 Pellegrini
il miglior capitano della roma
Tanti auguri per la prossima vita , malgrado tutte le dicerie ti ho sempre voluto bene , romano e romanista questo vale più di ogni cosa
buona fortuna Ale. mai capito l’accanimento su questo ragazzo, che nei limiti delle sue capacità fisiche e tecniche, ha sempre sudato e onorato la Maglia della Roma.
Ma questa città, specialmente con i suoi figli, sa essere particolarmente cattiva, la maggior parte delle volte.
Giocatore serio, professionista, romanista,
mai avuto sentimenti negativi verso di lui,
poi il livello è quello, in una squadra di vertice va bene come riserva,
ma non è mica colpa sua,
come non gli si può addossare la fragilità fisica.
Grazie di tutto e in bocca al lupo.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.