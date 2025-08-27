Alessandro Florenzi ha deciso di dire addio al calcio giocato. L’ex difensore della Roma, che negli ultimi anni ha vestito la maglia del Milan, si ritira a 34 anni.

L’annuncio arriva direttamente da Fabrizio Romano, che su X ha scritto: “Il difensore italiano Alessandro Florenzi si ritira dal calcio professionistico a 34 anni, dopo l’addio con il Milan”.

🚨🇮🇹 Italian defender Alessandro Florenzi has retired from professional football at 34 after leaving AC Milan. pic.twitter.com/5qmjRta4qn — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 27, 2025

Cresciuto nel settore giovanile giallorosso, Florenzi ha collezionato oltre 280 presenze con la Roma, di cui è stato anche capitano. Nel corso della sua carriera ha indossato anche le maglie di Valencia, PSG e Milan, conquistando uno Scudetto in rossonero e diversi trofei all’estero.

Questo il messaggio di Florenzi al calcio, affidato ai social: “Grazie di tutto, amico mio. Mi hai insegnato ad amare tutti i tifosi, dal primo all’ultimo senza eccezione. Ognuno di voi mi ha spinto a migliorare e ognuno di voi mi ha aiutato a risollevarmi dalle cadute che fanno parte di questo sport come della vita: vi sono davvero grato. Voglio ringraziare ogni compagno, allenatore, componente dello staff e dirigente, tutti nessuno escluso: giorno dopo giorno il vostro supporto e la vostra professionalità mi hanno permesso di crescere come uomo e come calciatore.

Ringrazio te, Ale, per aver visto qualcosa di speciale in quel piccoletto in mezzo al campo 17 anni fa. Tu e la famiglia della WSA siete stati, siete e sarete sempre una parte essenziale della mia vita, non solo calcistica. Voglio ringraziare infine tutti coloro che mi hanno accompagnato in questo lungo viaggio, in particolare tutte le persone che lavorano silenziose dietro le quinte: ognuno di voi ha lasciato un segno dentro di me. Senza di voi non sarei la persona che sono oggi. Grazie ancora, amico mio: oggi ci salutiamo ma tu farai sempre parte di me.”