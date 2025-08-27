Sancho-Roma, è davvero finita? Ecco cosa dicono oggi i giornali

Sancho alla Roma è una pista chiusa. Ma non del tutto. Il giocatore ha quasi detto di no. O meglio, non ha detto sì. Il che equivale a un diniego. Insomma, da Jadon non sembra essere ancora arrivata una risposta chiara e netta a Massara: il tanto atteso “no” non sembra esserci stato. Almeno leggendo i principali quotidiani oggi in edicola.

Ma la Roma, arrivata al 27 agosto, a una manciata di giorni dalla chiusura del mercato (che tirerà giù i battenti il 1 settembre alle 20) non può continuare ad attendere ancora una risposta dall’attaccante inglese. Oppure sì?

Su questo punto non tutti i giornali sono concordi. La maggior parte vede la Roma ormai determinata a puntare tutte le sue fiches su Tyrique George, attaccante 19enne del Chelsea destinato a una carriera luminosa (e ad aumentare vertiginosamente il suo valore di mercato). Ma quasi tutti lasciano ancora uno spiraglio in direzione di Sancho, nel caso in cui il giocatore dovesse rompere gli indugi e dicesse sì alla Roma.

Per La Repubblica la decisone dentro Trigoria sarebbe ancora più estrema: Massara ha scelto di andare all’all-in sull’attaccante del Manchester United, assumendosi i relativi pericoli. Con l’incognita, cioè, di ritrovarsi alla fine del mercato senza possibilità di ricalibrare il tiro. L’insistenza di Gasperini, che ha messo Sancho in cima alla sua lista dei desideri, sta spingendo Massara ad armarsi di santa pazienza.

Resta ferma la proposta della Roma a Sancho: circa 5 milioni a stagione più bonus. Una riduzione significativa rispetto a quanto percepito adesso (13 milioni annui) da Sancho, che però potrebbe essere disposto a venire incontro alla richiesta pur di rilanciare la sua carriera. Sempre che, appunto, si decida a dare una risposta chiara e definitiva. Che, secondo i giornali, non ci sarebbe ancora stata.

Fonti: La Repubblica / Corriere della Sera / Gazzetta dello Sport / Il Messaggero