Sancho-Roma, è davvero finita? Ecco cosa dicono oggi i giornali

Sancho alla Roma è una pista chiusa. Ma non del tutto. Il giocatore ha quasi detto di no. O meglio, non ha detto sì. Il che equivale a un diniego. Insomma, da Jadon non sembra essere ancora arrivata una risposta chiara e netta a Massara: il tanto atteso “no” non sembra esserci stato. Almeno leggendo i principali quotidiani oggi in edicola.
Ma la Roma, arrivata al 27 agosto, a una manciata di giorni dalla chiusura del mercato (che tirerà giù i battenti il 1 settembre alle 20) non può continuare ad attendere ancora una risposta dall’attaccante inglese. Oppure sì?
Su questo punto non tutti i giornali sono concordi. La maggior parte vede la Roma ormai determinata a puntare tutte le sue fiches su Tyrique George, attaccante 19enne del Chelsea destinato a una carriera luminosa (e ad aumentare vertiginosamente il suo valore di mercato). Ma quasi tutti lasciano ancora uno spiraglio in direzione di Sancho, nel caso in cui il giocatore dovesse rompere gli indugi e dicesse sì alla Roma.
Per La Repubblica la decisone dentro Trigoria sarebbe ancora più estrema: Massara ha scelto di andare all’all-in sull’attaccante del Manchester United, assumendosi i relativi pericoli. Con l’incognita, cioè, di ritrovarsi alla fine del mercato senza possibilità di ricalibrare il tiro. L’insistenza di Gasperini, che ha messo Sancho in cima alla sua lista dei desideri, sta spingendo Massara ad armarsi di santa pazienza.
Resta ferma la proposta della Roma a Sancho: circa 5 milioni a stagione più bonus. Una riduzione significativa rispetto a quanto percepito adesso (13 milioni annui) da Sancho, che però potrebbe essere disposto a venire incontro alla richiesta pur di rilanciare la sua carriera. Sempre che, appunto, si decida a dare una risposta chiara e definitiva. Che, secondo i giornali, non ci sarebbe ancora stata.
Fonti: La Repubblica / Corriere della Sera / Gazzetta dello Sport / Il Messaggero
Rios no, Sancho no, e chi sono le alternative? dei giovanotti di belle speranze. Un mercato deprimente un mercato che può fare l’ Udinese, il Sassuolo il Lecce ma questa è Roma e la Roma. Questa società continua a farsi beffa di tifosi che riempiono lo stadio, siamo dopo l’Inter la società con più abbonati che vengono poi ripagati cosi
Oggi è Mercoledì,
Lunedì chiude il mercato,
aspettare e POI giudicare è proprio troppo?
e si tu vuoi subito vincere lo scudo.Ricordati che sei nella coppa inferiore.Roma ottima squadra.
Rispetto allo scorso anno non è cambito nulla .In piu ci sono i nuovi.
Ma a sto punto posso dire che io questo non lo voglio !!!!
i NO sono dei giocatori … la Roma il suo l ha fatto trovando l intessa con le Società proletarie del cartellino … ma se il giocatore /. procuratore non vogliono venire è inutile … che dovrebbe fare Massara… minacciarli … a volte non capisco se non ci arrivate o se commentate solo per andare contro la Società a prescindere dai fatti reali … riguardo al discorso dei giovani di belle speranze … preferisco loro che a gente che ha il nome ma che non ha più niente da dare .. Cole e Wilandjum etc.. la società è stata chiara sul progetto presente e futuro … la società non costringe nessuno ad abbonarsi …
spiegami perché Sancho che guadagna (da come scrivono) 13 milioni dovrebbe venire a Roma , cambiando la sua vita totalmente e rimetterci 8 milioni.È questo secondo me il problema principale e insormontabile!!
Sempre Forza Roma!!
Rios no..Sancho no..
E cosa ci sarebbe voluto per prenderli ?
Semplice dissanguarsi, 30 ml. di là, 25 di qua e stiamo a 55 mln solo di cartellino , poi almeno 3 mln all’anno a Rios ,( visto che ne prende 2,5 al Benfica)
E a Sancho almeno un 10 mln glieli vogliamo dare , visto che ne prende 13 all’anno?
Sono voluti venire questi giocatori alla Roma ?
No!
Amen.
Michele, per SUBITO intendi dopo 25 anni?
Alessandro concordo con Te, ma purtroppo siamo in minoranza.
I Friedkin hanno usato il solito trucco di ingaggiare l’allenatore costoso e vincente, a cui poi non comprano i giocatori vincenti (e pensa che stavamo quasi per vendere a campagna abbonamenti chiusa il nostro miglior giocatore, ma la protesta dei tifosi e di Ranieri e Gasp si è fatta sentire).
Bisogna capire che gli Yankee non volevano prendere una società di calcio, ma gli è stata imposta dalla famosa banca per entrare nel mercato immobiliare italiano.
Per questo non hanno mai preso dei dirigenti esperti capaci di creare una squadra vincente (vedi Pinto, Ghisolfi, Massara),ma solo soggetti cui delegare la gestione dell’asset secondario.
Però anche a molti tifosi non interessa più vincere, gli basta che la società non sia fallita dopo Pallotta.
In altri stadi (Torino Milano) non si sarebbero accontentati ma a Roma va così (ci basta vedere i colori giallorossi la domenica e tutto passa ed alla fine forse hanno regione loro).
Caeser …se devi contare ..conta da quando hanno preso la società.. non puoi mica addossare le scelte passate a questa proprietà anche quando non erano loro a gestirla
Tu va a vede’ che c’accollamo sto bidone. Pia n sacco de soldi, viene malvolentieri, so’ du anni che nun gioca, il MU lo vo’ sbologna’ è noi stamo a fa i salti mortali pe piallo. Mah!
ma infatti spero che siano tutte cavolate,
altrimenti siamo alla follia.
NON LO VUOLE NESSUNO, a parte in Turchia. Ci sarà un motivo?
Giallorosso dentro, dillo a Gasperini che ne è innamorato.
Con tutto il rispetto per Sancho, ma 13 mln all’anno sono un vero furto. Se è vero che la Roma gli ha offerto 5 mln + bonus , tanto vale.
Ma mi domando e dico : chi è il DS del Manchester UTD?
92 mln per Hojlund panchinaro dell’Atalanta.
McTominay regalato al Napoli
13 mln di stipendio a Sancho..
Boh!
Bastaaaaa!
Ma prendessero sta cacchio di Ala sinistra…. Chiunque sia, almeno si chiude sto capitolo snervante. Per fortuna tra 5gg tutto sarà finito.
ma questa fragilità di nervi che vi affligge, non sarebbe il caso di curarla? chiedo eh…
Sancho non ha più la testa per giocare, evidentemente ha altre priorità.
Sarebbe bene si trasferisce nella lega americana ma, soprattutto, sarebbe bene che noi lasciassimo perdere.
Sembra una puntata di Beautiful o meglio di Dallas!!!
L’oroscopo a che pagina è?
Io a sto punto punterei sul bambino senti..
Sono tutte supposizioni non sanno un casso.
e non lo vuole nessuno
Ormai non credo più ai giornalisti… Tu offri 4.5 a uno che ne prende 13 non dai i soldi che vogliono gli agenti non sei una big europea non giochi la Champions ma vai avanti fino a fine mercato per aspettare che venga?? E poi prendi un ragazzino, forte si ma ragazzino, al posto suo per fargli fare il titolare alla roma in una zona dove hai un buco da quando è arrivato il nuovo allenatore? Mah
I ragazzini se sono forti giocano, hai notato in Spagna?
ERRORE, Sancho guadagna 13mln LORDI, mentre quelli che gli offre la roma sono 5mln netti più bonus, praticamente leggermente di piu dello stipendio di pellegrini.
Quindi vuol dire che facendo i conti semplici, sancho andrebbe a guadagnare 10mln lordi piu bonus all’anno, QUASI gli stessi soldi dello united.
Tanto per chiarezza,
13ML sono Sterline, la tassazione è diversa,
il netto di Sancho in € è di quasi 9ML.
La cosa ridicola è che ha un anno di contratto, per cui rinuncerebbe sì a 3-4 quest’anno,
ma con la garanzia di 15ML nei 3 anni successivi che ora non ha
(se l’offerta della Roma è vera poi, chi lo sa…).
Ma capisci come ragiona questo sì? Dopo 3 anni di fallimenti?
In ogni caso, per la Juve l’ostacolo è stata la commissione dell’agente, non lo stipendio.
Parlavano di 15ML, e lì siamo alla rapina a mano armata.
Quindi ti hanno dato le cifre sbagliate. I tabloid inglesi parlano di 18 milioni, altro che 13.
Ah , sono lordi, allora perché qualcuno scrive 13 mln facendo capire che sono netti?
Alessandro,tu pensa a Lotito…..Alla Roma ci pensano i romanisti.
Ai giornaloni anti-Roma piace molto piombarci ne “il giorno della marmotta”…
Siamo arrivati al 27 agosto .
E a Torino , direzione Continassa , stanno fermi da più di un mese alla casella nuovi arrivi.
E tutto tace .
Ragazzi, evidentemente ci sono difficoltà come aveva anticipato Ranieri in tempi non sospetti per il maledetto FFP, ma cercate di vedere come ci stiamo muovendo secondo gli schemi di Gasp, non secondo i vostri, puntare a Mikaudtze, Nene, etc. se ci sono i piccioli e l’ok dell’allenatore per i propri schemi va bene, viceversa se si compra ciò che diciamo noi e poi non é funzionale diventa un problema per l’allenatore. Se il Presidente si é mosso in prima persona é sicuramente per capire e agevolare le difficoltà con Sancho e il suo entourage, ad esempio le commissioni del suo procuratore come indirizzarle non a bilancio, se invece troverà la strada chiusa dal no del giocatore allora credo abbia in serbo qualche altra sorpresa alla quale ci ha abituato, che non é solo George, che ho visto in coppa del mondo a squadre faceva sfracelli quando é neh esti contro tutti. Quindi state calmi e lasciate lavorare la Società evitiamo di dare dei voti prematuri e vediamo come fare meglio coi nuovi. Forza Gasp se leggi questo messaggio e Sempre Forza Roma
Il Chelsea ha comunicato alla Roma che per i fondi messi a disposizione dai friedkin non possono dargli manco la riserva delle riserve che figura da pezzenti
Gni gni gni.
Ma non ho capito, Sancho non ha altre alternative, cosa farà ? Il giocatore mi piace tanto con i suoi dribbling ma l’uomo in se per se non mi piace per niente. Sembra fragile, presuntuoso, si vede anche dalla sua espressione non-verbale. Forse abbiamo il peggio, non l’ho sapremo mai, peccato perché con lui Bailey, Dybala, Fergusson e Soulé ci saremo divertito tanto.
Boh, sarà colpa mia, ma a me c’è ancora qualcosa che non mi convince in questa lettura dello stare appesi al sì di Sancho fino alle estreme conseguenze.
Né mi sembra verosimile che per Gasperini non esista altro attaccante al mondo in grado di dargli quello che pensa di tirare fuori da quello che fu il grande talento del Dortmund.
C’è qualche chiave di lettura mancante nella narrazione comune della vicenda.
In ogni caso manca poco ormai, per fortuna.
Sono d’accordo , fino ad oggi , o ci hanno raccontato un sacco di cazzate, o ci è stato nascosto qualcosa.
@Drastico
Io anche penso che ci sia altro, perché vicino alla chiusura del mercato, Sancho resta al manutd, nonostante fosse in vendita dall’inizio a un prezzo tutto sommato accettabile e avesse suscitato l’interesse di molte squadre in tutti i campionati.
come mai è ancora lì. nonostante il Manchester non lo voglia?
anche la casa madre, il Borussia, non se l’è ripreso.
gira voce di una rapper americana per cui ogni 3/4 giorni lui volerebbe a Los Angeles, che non è proprio dietro l’orto…
cioè che sia un ex giocatore, o perlomeno, lo sia in questo periodo
il problema potrebbe essere questo.
lui ha ancora un contratto con il Manchester, se la prende comoda nel frattempo e poi si vedrà, male che vada esce a zero e a 26 anni un talento come il suo trova ancora chi potrebbe scommetterci
forse le varie squadre, fra cui la Roma, vogliono garanzie che lui non intende dare e il suo “no” è questo.
professionalmente non ci farebbe una bella figura…
umanamente… beh, pure con i milioni che ha. la f… tira sempre
più di Massara evidente
Tutte chiacchiere inutili per un calciatore che non verrà mai….mah!
@wtf, sì, indirettamente queste indiscrezioni sulla vita privata del ragazzo mi sono arrivate.
Quindi non mi torna ancora ancora di più che un tecnico poco incline ai compromessi sulla professionalità e attitudine al sacrificio come Gasperini stia ancora appresso a uno che sta messo così.
Mi aspetterei che dicesse come minimo “vade retro”…
ma si può a 5 giorni dalla chiusura del mercato sta ancora appresso a questo secondo me e una pazzia che ti distoglie da altri obbiettivi.Ma basta no ma questo guadagna 13 può venire a Roma per guadagnare 5 ma che glie frega a questo della Roma.
In effetti, passare da 13 a 5 ……. Oltre all’ingaggio dimezzato (….),
cosa dovrebbe spingere questo calciatore a scegliere noi?
E niente, questo Sancho (del quale da due anni non si registrano segni di vita calcistici) sarà ufficialmente l’incubo della nostra campagna acquisti 2025.
La cosa divertente è leggere i commenti dei soliti alla stessa notizia che viene riesumata da un paio di settimane. Quando in realtà la Roma ha smesso di trattare la salma di Sancho da un bel pezzo…
Dopo la telenovela Rios che aveva come argomento ricorrente nei titoli di stampa la grande volontà di Rios di vestire la nostra maglia (“Rios spinge”, “Rios vuole solo la Roma”, “Rios rinuncia a soldi pur di venire alla Roma”) e poi sappiamo come è andata a finire, ora la telenovela Sancho è basata invece all’opposto sull’indecisione a vestire la nostra maglia (“Sancho non è convinto”, “Ultimatum a Sancho”, “Si attende la risposta di Sancho”), quindi non possiamo che attenderlo a Fiumicino 🤣
bastaaaaaaaaa
E’ veramente incredibile leggere questi interventi, mi duole a questo punto affermare ma da dove esce fuori questa, perdonatemi il termine, “megalomania” ? tipo “Siamo la Roma” o “Siamo Roma” è quindi tutto ci è dovuto. Roma è Roma una meraviglia nel mondo dal punto di vista storico e monumentale ma la ASRoma ha un valore, all’estero, enormemente più basso e il povero Massara della situazione non ha la fila dei campioni fuori l’ufficio imploranti di essere ingaggiati. Le trattative non sono le stesse di Porta Portese.
Massara si sta facendo umiliare da questo ragazzino viziato, che non ha capito che solo uno come Gasp potrebbe rilanciarlo a certi livelli.
Le squadre inglesi avvelenano il mercato elargendo compensi astronomici fuori da ogni logica di merito, qualità e classe dei calciatori. Così diventa davvero durissima per tutti gli altri.
Fino ad ora c’eravamo accontentati dei piani B. Con George parliamo di un piano E.
Gasperini chiede Rios, Echeverri e/o Sancho e lui che fa? Gli piglia El Aynaoui e George. Un mese appresso a Rios, 20 giorni appresso a Sancho, direi che Massara si sta candidando a peggior Ds dopo l’inarrivabile monchi.
Solo il Manchester potrebbe mettere alle strette Sancho e il suo procuratore ma ne varrebbe la pena? Se il giocatore accettasse il trasferimento senza motivazioni è meglio che rimanga dove sta!
