Calciomercato Roma, Dovbyk in bilico tra Villarreal e Milan: rispunta lo scambio con Gimenez

Il futuro di Artem Dovbyk resta uno dei temi più caldi di questo finale di mercato. L’attaccante ucraino della Roma è finito al centro di diverse voci, con Villarreal e Milan in prima fila.

Il Submarino Amarillo, grazie alla cessione imminente di Yeremy Pino al Crystal Palace per oltre 30 milioni di euro, ha ora la liquidità per tentare l’assalto decisivo all’ex Girona. L’idea del club spagnolo è chiara: reinvestire subito sul centravanti per consegnare a Marcelino un rinforzo di peso in attacco.

Ma non è solo il Villarreal a muoversi. Anche il Milan è alla ricerca di un altro attaccante per soddisfare le richieste di Allegri. Come spiegato da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, nei colloqui tra Roma e rossoneri è (ri)spuntato anche il nome di Santiago Gimenez, che piace ai giallorossi.

Per ora si tratta soltanto di una possibilità, non di una vera trattativa: uno scambio Dovbyk-Gimenez resta un’ipotesi suggestiva ma complicata, soprattutto considerando la volontà del messicano di restare a Milano.

La Roma, intanto, resta alla finestra e valuta le mosse dei club interessati. Il Newcastle, che aveva chiesto Dovbyk in prestito, è stato subito bloccato: la formula non convince e i giallorossi non hanno intenzione di svalutare il cartellino dell’attaccante e pretende una cessione a titolo definitivo.

Il futuro di Dovbyk è quindi ancora tutto da scrivere: tra Villarreal pronto a reinvestire, Milan in cerca di rinforzi e la Roma che aspetta l’offerta giusta, la partita è appena iniziata.