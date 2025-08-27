Calciomercato Roma, Dovbyk in bilico tra Villarreal e Milan: rispunta lo scambio con Gimenez

Il futuro di Artem Dovbyk resta uno dei temi più caldi di questo finale di mercato. L’attaccante ucraino della Roma è finito al centro di diverse voci, con Villarreal e Milan in prima fila.
Il Submarino Amarillo, grazie alla cessione imminente di Yeremy Pino al Crystal Palace per oltre 30 milioni di euro, ha ora la liquidità per tentare l’assalto decisivo all’ex Girona. L’idea del club spagnolo è chiara: reinvestire subito sul centravanti per consegnare a Marcelino un rinforzo di peso in attacco.
Ma non è solo il Villarreal a muoversi. Anche il Milan è alla ricerca di un altro attaccante per soddisfare le richieste di Allegri. Come spiegato da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, nei colloqui tra Roma e rossoneri è (ri)spuntato anche il nome di Santiago Gimenez, che piace ai giallorossi.
Per ora si tratta soltanto di una possibilità, non di una vera trattativa: uno scambio Dovbyk-Gimenez resta un’ipotesi suggestiva ma complicata, soprattutto considerando la volontà del messicano di restare a Milano.
La Roma, intanto, resta alla finestra e valuta le mosse dei club interessati. Il Newcastle, che aveva chiesto Dovbyk in prestito, è stato subito bloccato: la formula non convince e i giallorossi non hanno intenzione di svalutare il cartellino dell’attaccante e pretende una cessione a titolo definitivo.
Il futuro di Dovbyk è quindi ancora tutto da scrivere: tra Villarreal pronto a reinvestire, Milan in cerca di rinforzi e la Roma che aspetta l’offerta giusta, la partita è appena iniziata.
Il Villareal ha 3 punte e ha perso l’ala titolare.
Dove andrà a investire? Ma in una punta, mi sembra logico!!!
ma io boh….
notizie buttate a caso.
Il Villareal gioca col 442 e quindi di punte ne schiera 2, sicché di solito sarebbe normale averne in rosa 4.
Quest’anno ha ceduto Rhierno Barry all’Everton x 30 milioni e non l’ha rimpiazzato con nessuno.
Peraltro due delle punte in rosa, Moreno ed Ayoze Perez, vanno rispettivamente per le 34 e 33 candeline.
Una punta la cerca di sicuro, che poi sia Dovbyk questo è un altro discorso.
ddr,
Pino gioca tutto sulla sinistra-
Certo non lo rimpiazzi con Dovbyk.
Inoltre hanno preso Buchanan dall’Inter, che comunque gioca nei 2 davanti,
e anche se al momento infortunato a lungo termine hanno la stellina dell’Under Pau Cabanes,
che comunque torna.
Per me i 30ML andranno a finanziare in primis un laterale,
e dubito con la differenza ci comprino Dovbyk.
dovbyk non è solo una punta, per una società spagnola è colui che ha vinto i marcatori l’anno prima…sarebbe centrale e per uno caratterialmente non roccioso come lui, potrebbe essere un grande stimolo. non è scarso, non è un fenomeno, deve poter rendere per le sue caratteristiche. ci sta che una spagnola in lui veda cose adatte a quel calcio
Ma mai e poi mai al milan e poi in cambio de chi ? Ma fatela finita
Gimenez resta a Milano, per buona pace di tutti.
Infatti è quello il problema…Gimenez…ma che ci facciamo?
O soldi, o resta qui.
Gimenez è nettamente inferiore a Dovbick. Sarebbe una follia regalarlo al Milan. O lo vendi bene (40 milioni) o te lo tieni.
Se dovesse piacere a Gasp……e soprattutto se a Gasp Dovbik non piace….
ma se ieri l’agente di gimenez ha detto che resta a Milano, ma si può scrivere il giorno dopo che lo scambio resta in gioco. Sembra il corriere che nonostante la roma avesse detto no all’inter per konè continuava a dire che la roma l’avrebbe venduto. Un minimo di dignità da giornalista
So tutti uguali, quel cojone de La Stampa, continua a dire che arriverà Klopp 🙂
Dovbyk per Gimenez è demenziale da QUALUNQUE punto di vista.
Lasciate tranquillo Artem e vedrete…
Demenziale come chi lo scrive
In parte la penso come te, Artem la scorsa stagione ci ha portato 15pt solo lui, e arrivianmo fino a 18/20 pt se consideriamo assist o partecipazione ai gol. Quindi non male. Sta fretta di mandarlo via non ce l’ho. Ma è anche vero che per un motivo o per l’altro è sembrato e sembra avulso dalle dinamiche di squadra, dal gioco di squadra e adesso anche estraneo all’intensità del gegenpress Gasperiniano. Quindi?
Non ho la palla di vetro ma nel caso di uno scambio con Gimenez si tratterebbe di scambiarsi due giocatori simili, persino con qualche difetto in comune, con però forse il vantaggio di cambiare in meglio dal punto di vista caratteriale. Magari sbaglio ma Gimenez mi sembra più disponibile a inserirsi in schemi, dinamiche e mocimenti di squadra. Cioè mi sembra un tipo più facile da integrare….magari sbaglio.
ipotesi suggestiva???Per chi???Mancini sarebbe contentissimo.🤣
È stato espulso per aver dato una semplice gomitata sul petto di Mancini, Milan in 10 dal dal 20° minuto del primo tempo 💪 grazie Gimenez lupacchiotto vero!! Roma Milan 3-1
Gimenez? N’altro piantagrane che nessuno vuole. Se ne restasse a Milano
“…la partita è appena iniziata.”
pure il campionato.
E ancora mancano 3 acquisti importanti… (terzino sx, centrocampista, trequartista sx).
Per quanto riguarda Dovbyk, scommetto che resterà alla Roma, quindi…
🎶… la partita appena incominciata è già finita…🎶
Lo avevo scritto settimane fa. A me continua a non dispiacere questo affare.
Evidentemente tifi Milan.
No grazie nessuno scambio con il Milan.
Cosa è successo l’anno scorso?Ognuno x la sua strada.
Mi tengo ľ ucraino tutta la vita.
a me lo scambio con jimenez non dispiacerebbe, lo abbiamo visto quanto era forte con il feyenoord
In un campionato ove segno pure io giocando coi mocassini. Quanto sia forte lo abbiamo visto qui in Italia.
Anche quanto era forte a Milano.
I numeri di Dovbyk son peggiori di quelli di Gimenez e Gasperini con un lao della luce non se ne fa nulla, se proprio non si può fare altro, tra la brace e la padella, e sia la padella.
a questo punto….non sarebbe male lo scambio col milanista, purché non ci sia un accordo con stretta di mano tra gentiluomini come lo scorso anno con Saele !😁
In effetti uno con la media gol che è la metà di Artem ma con lo stipendio più alto,
da fare di corsa….
Capisco il senso di colpa per avergli fatto pagare 6ML ad Abraham la scorsa stagione,
ma non esageriamo.
Per fortuna non sei il DS della Roma.
Concordo Stefano, il messicano è più veloce e più giovane di Dovbik e più adatto al gioco di Gasperini inoltre in base alle partite giocate ha una media gol abbastanza interessante:
Milan 21 partite 6 gol 4 assist
Feyenoord 105 partite 65 gol 14 assist
Gimenez e Ferguson formano una buona coppia d’attacco uno è destro l’altro è sinistro e sicuramente meglio della coppia Dovbik/Shomurodov
a prescindere da come la si pensi su Dobvik, con il Milan dopo mamcato rispetto deil gentleman agreemement riguardo l’eventuale riscatto di Saelemaekers, solo affari definitivi con tanti soldoni e in contanti….
Se fara questo scambio sarebbe una stupidagine.
Villareal, quieres Dovbyk?suelta la pasta: 38M
Milan, vuoi fare lo scambio Dovbyk Gimenez? Ok: mandacelo a Trigoria + 15M.
Gimenez prima di vederlo nel calcio italiano sembrava un ottimo prospetto, che sia una testa calda per non dire di altro materiale potrebbe anche essere un aspetto motivazionale sfruttabile dal gasp, ma il calciatore visto in Italia sembra avere pochissimo fiuto del goal.
Arrivi a due opposti, un giocatore che non partecipa al gioco ma se gli arrivano palle buone (forse troppo facile), la butta dentro, anche se quasi solo con avversari inferiori alla Roma, un altro che si muove anche lontano dalla porta, cerca sempre di darsi da fare, ma non ha una grande facilità realizzativa.
Il Gimenez pre milan sarebbe stato un profilo adatto al gasp, ora lo vedo un po’ carente per il calcio italiano, ma ricorderei come punto a favore che quasi tutti i giocatori con poco successo, in fase calante o con rendimento alterno al milan qui si sono quasi rinati, ultimo della serie il salemakers dello scorso anno (prima di lui elsha) .
Secondo me il Milan, aldilà dei proclami non ha soldi per cartellini ed ingaggi di attaccanti di medio alto profilo, ogni giorno ne segue uno e lo prendono gli altri, si era fatto appioppare il malconcio Boniface, sul quale si sono forse ravveduti durante le visite mediche, per il resto solo fuffa. Non penso che possa acquistare Dobvick, neanche dandoci una contropartita dubbia come gimenez, che richiederebbe conguaglio, e per darlo in prestito a loro, tutta la vita meglio il villareal, dove si rivaluta in un campionato in cui comunque un bradipo del livello di budimir va oltre i 20 goal.
Condivido tutto Paolo1927, in effetti Gimenez corre di più e sono sicuro che sotto Gasperini dinamizzerebbe molto il reparto. In ogni caso oggi non vale oltre 18 M, la metà dell’Ucraino.
Saluti
Scusate l’ignoranza ma cos’e’ il submarino…
Villareal
…Appena iniziata?
Se così fosse sarebbe un po’ preoccupante: la Roma, oltre al sostituto, valido, di Dovbyk, deve pure procurarsi una terza punta (specie se entrasse in gioco l’involuto Gimenez). Le risorse ci sarebbero, in astratto, ma la tempistica operativa finora mostrata “perplimono” circa la riuscita, in tempo, della complessa operazione…
I fattori di bilanciamento delle incognite, volendo (o dovendo) vederla in termini positivi, sono:
– il poter seguire le preferenze di Gasperini;
– la “voglia” dei Friedkin di alimentare la propria immagine di portatori di grandi colpi…
Tutta fuffa..
…personalmente eviterei rapporti con il Milan, società senza serietà. Io mi terrei Artem…ma io non ci capisco granché. Vedremo.
🧡💛SSFR💛🧡❤️
Vediamo di non fare cavolate all’ultimo!
Io spero sia un’invenzione
Artem rimane a Roma e farà tanti gol vedrete ….
A questo punto facciamo un scambio con il Villareal: Dovbik per Yeremí Pino.
Finalmente avremmo risolto il problema dell’esterno sinistro, però comunque dovremmo comprare una prima punta.
Beh, vista la medial gol di QUATTRO RETI ALL’ANNO in Liga,
di corsa…. Un affarone sto Pino.
Eh, ma gli inglesi lo pagano 30ML….
sì, e pure Okafor….
Solo sancho non lo vuole nessuno 🙂
Santi Gimenez visto al Fejenoord era una delle punte più pericolose d’Europa, letale sotto porta ed in grado di fare reparto da solo.
Quello visto al Milan, sia l’anno scorso che quest’anno con Allegri, è un giocatore avulso dal gioco, impacciato ed impreciso.
Dovesse tornare la versione olandese sarebbe un grande acquisto, peraltro di 4 anni più giovane di Dovbyk.
Se Gasperini pensa di poterlo rivitalizzare varrebbe la pena scommetterci, ma forse la Roma con la cessione di Dovbyk punta a monetizzare per poi prendere come vice Ferguson qualcuno di più economico tipo Embolo ed usare la differenza per altri ruoli.
io il messicano me lo posso pure accollare ma in prestito con diritto di riscatto perché al Milan mi ha dato parecchie impressioni negative, altrimenti meglio andare su altro perché 30 milioni per un giocatore che viene da una stagione fallimentare anche no, almeno Dobvyk è stato capocannoniere della liga.
Rega’ il problema non è dovbik, ma è il gioco di Gasperini con dovbik. Zapata Retequi, tutta gente che non è avulsa al gioco, ma partecipa, dovbik è da area di rigore. La Roma con Gasperini in area di rigore ci arriva con il movimento continuo di tutto il reparto offensivo, e non con i giocatori bloccati.
dob x salmakers e s abbraccamo
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.