Roma, arriva Friedkin e porta George

È il giorno di Dan Friedkin. Il presidente giallorosso è atteso oggi a Roma e, secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, potrebbe non arrivare da solo: dall’ultimo viaggio a Londra di Ricky Massara, infatti, potrebbero scaturire uno – o addirittura due – nuovi rinforzi per la squadra di Gian Piero Gasperini.
Il mercato della Roma è entrato nella sua fase caldissima. Il direttore sportivo giallorosso, nelle ultime ore, ha incontrato nella capitale inglese l’agente Emeka Obasi, lo stesso che cura gli interessi di Jadon Sancho e Tyrique George. E se la pista che porta all’esterno del Manchester United sembra ormai sempre più chiusa – l’inglese non ha mai dato segnali concreti di apertura, e non dire di sì equivale a un no – quella che conduce al giovane talento del Chelsea resta viva e concreta.
George, classe 2006, è valutato come un prospetto di grande futuro dai Blues, che però aprono alla sua cessione solo a titolo definitivo. Sul ragazzo c’è anche l’interesse del Lipsia, ma la Roma – con il lavoro di Massara e il peso dell’intermediazione di Obasi – è decisa a provarci fino in fondo.
E Gasperini? Lui avrebbe fatto carte false per avere Sancho, considerato il rinforzo ideale per il ruolo di esterno d’attacco di sinistra, un giocatore di grande talento ma anche maturo ed esperto al punto giusto per diventare un titolare della squadra. Stessa cosa non si può dire per George, calciatori di belle speranze, ma poco più di un ragazzino. Ma anche il tecnico, davanti ai continui tentennamenti di Sancho, ha dovuto alzare le mani.
Intanto, restano sul tavolo altre questioni di mercato: la sistemazione di Artem Dovbyk, l’eventuale affondo per un nuovo centravanti e i colloqui avviati anche con il Liverpool per Tsimikas. Gasperini continua a chiedere almeno due innesti offensivi: uno a sinistra per alternarsi con Bailey, un altro come riferimento centrale.
La giornata di oggi può essere decisiva: con Ryan già a Roma e Dan Friedkin pronto a fare sentire il suo peso nelle trattative, l’ultimo tratto di mercato giallorosso promette scintille.
Fofana del Lione?
Mikhautadze sempre del Lione?
Questo mi sembra una bella scommessa…
speriamo bene👍
❤️🧡💛
a forza di dire speriamo bene continuano a collezionare dai quinti ai settimi posti
perfino laurente del Sassuolo era meno peggio di george
Vedo che la borsa di ghiaccio sulla capoccia ti ha fatto rinsavire.
Non parli più di Lookmann.
Come pure di Kloppete.
😆
Rudy questo è una bella scommessa, ma ha velocità e tecnica da vendere. è sfrontato e l’uno contro uno, la ricerca del fondo completano il tutto.
certo, capisco le giuste perplessità, ma tra i nomi girati in questo periodo è quello che mi intriga di più.
se non sbaglio ha giocato un paio di scampoli di partita al mondiale per club? ti ricordi?
nelle prime 2 partite di premier non ha giocato manco un minuto, perché dobbiamo prendere i primavera stranieri non possiamo usare i ns che costano zero euri? o ci stanno sotto giri di soldi che non sappiamo?
George è un giocatore che prendiamo perché imposto dalla stessa società che gestisce Sancho “Elite Project Group’
Sarebbe vergognoso che Massara ed i Freidkin accettino questo ricatto pee avere Sancho perché Geroge non vale uno della primavera della Roma, ma soprattutto vergognoso che la stampa non riporti questo legame così palese.
Quanto manca alla società Roma un DS con le pa.e Sabatini, Satori, Corvino, Carnevali, quanto mancano a questa società.
comunque sia, dagli acquisti che faremo, vi rendete conto che siamo riusciti a farci sfumare Rowe? si? quello era perfetto.
meno male.
Essì, stanno pure per fare un film su Rowe, un po’ come per George Best.
Mamma mia che @@ che fate.
Ma lo avete visto questo ragazzino?
prima in lutto per Rios, poi abbiamo scoperto che El Aynaoui non è scarso per niente, ora facciamo le vedove di Sancho e Rowe e ancora non avete visto ne Baily ne George.
ma aspettare prima di parlare?
a me sembra che i soldi, vengano spesi bene, quest’anno. i benefici li vedremo nei prossimi anni, quando giocatori presi a 20 li rivenderemo a 40 e allora verranno anche colpi su giocatori più forti.
davvero c’è qualcuno che ci crede che sono andati lì per sancho, questi sono andati lì per prendere sto ragazzino George era l’ obbiettivo non Sancho, un mercato da 4 in stile udinese spero che molti tifosi aprano gli occhi
Segui la Lazio. Di calcio sei zero
ahahah certo voi ne sapete di più. grazie per farci aprire gli occhi
Caro Sandro77, che non fossero Dino Viola e Franco Sensi lo avevamo capito da un pezzo.
Anche in questo forum incontriamo voci di dissenso, sempre più spesso e sempre più squillanti.
I Texani sono uomini d’affari.
Noi siamo tifosi.
Diamo fiducia a Gasperini. Se ci dice bene, vincono i tifosi e si soddisfano gli uomini d’affari.
a Sa’…….. e falla finita ti meriti Lotito
mi auguro che sia come dici tu, pechè sancho sempre steso non mi piaceva proprio.
puzza sotto ar naso, sempre rotto, lo vedevo meglio dove sta.
Daje preside ‘
Se si dovesse muovere Dan Friedkin per portare un giovanotto di belle speranze, la situazione sarebbe ben più grave di come la possiamo immaginare… perché una volta il proprietario si muoveva per portare Mourinho o Dybala, non un calciatore qualunque, il cui valore è tutto da dimostrare e costruire…
la sensazione è che ci sia un’improvvisazione pazzesca.
vuoi prendere un giovane di 19 anni? mo va benissimo ma devi prenderlo a inizio luglio in modo da fargli fare tutta la preparazione con Gasperini, conoscere i compagni e le indicazioni del mister.
non gli ultimi giorni di agosto.
l’esterno sinistro era l’acquisto decisivo e ti presenti con un giocatore soggetto agli infortuni e con un altro che per ambientarsi potrebbe aver bisogno di tutta la stagione.
George è forte utile come Ferguson
quanti professori.. non siete buoni a tifare allo stadio e cercate di fare pure i DS
e chi lo ha detto ?
lo prendi quando lo devi e lo puoi prendere.
Grande prospetto ma lo cedono solo a titolo definitivo, qualcosa non torna
guarda la rosa del chelsea, è chilometrica, ci sta che vogliano liberarsene a titolo definitivo con una percentuale sulla rivendita, sarebbe rimasto in panchina a marcire e a svalutarsi, così invece possono incassare in due tranche, non è male come operazione
hanno tre squadre in totale come parco giocatori
lo cedono perché hanno già 50 giocatori e hanno anche già superato il limite dei giocatori da poter mandare in prestito invece lui vuole giocare, un po’ come palmer al city
Si, cosi come cedettero Sancho, Salah e tati altri!
Il Chelsea ha in questo momento 40 giocatori nella rosa. Sugli esterni sinistri ha due giocatori: l’ucraino Mudryk e Jamie Gittens, entrambi con contratto fino al 2032. E ciò che non capisci è che al Chelsea quello che importa di più è la percentuale sulla rivendita, quella è la vera cosa da considerare.
Non gioca. Al Chelsea ne hanno troppi in quel ruolo hanno già Neto, estevao, gittens e altri…
A mio modestissimo parere urge anche un centrocampista. Altri hanno detto quali fossero da anni i ruoli scoperti, i punti deboli. Indubbiamente gli esterni, indubbiamente l’attaccante a sx, ma altrettanto fuori da ogni dubbio è il centrocampista con nei piedi qualche gol. Koné abbiamo visto che i gol non li sa fare, Pisilli (per me sarebbe lui) risulta ancora incredibilmente acerbo, Cristante non lo posso considerare uno che fa inserimenti, ElA potrebbe essere lui ma in giro ci sarebbe di meglio o sbaglio?
mi ripeto serve un fac-simile del vecchio Koopmeners, di McTominay, del fu Pellegrini di alcune stagioni fa, un centrocampista da 8-10 gol a stagione. Il Frattesi se Frattesi costasse il giusto, O’Riley, Reitz….boh. Pessina? Non lo so.
Bisogna dire le cose come stanno.
Arriviamo a campionato iniziato cone 2 soli attaccanti puri (lo diceva pure Ranieri), se uno si fa male non abbiamo il cambio a partita in corso.
Coperta corta a centrocampo.
Se dobbiamo puntare solo sui giovani, va benissimo. Ma almeno prendiamoli per tempo.
È inutile dire che è così per tutti.
Noi dobbiamo colmare il gap con quelli davanti, partiamo da dietro, per questo dovevamo partire prima.
Pisilli sembra avere i piedi tendenti al fucilato, le sue qualità sono altre secondo me e saranno altre anche quando maturerà, al netto di una cura-Gasperini i cui frutti dobbiamo ancora vedere.
Cristante invece era -esattamente- il giocatore che descrivi ai tempi dell’Atalanta, arrivò a Bergamo a gennaio 2017 dove fece 3 gol in 12 presenze, per poi esplodere l’anno dopo: 9 in campionato e 3 in Europa League, miglior centrocampista del campionato per statistiche, motivo per cui lo prendemmo (molti forse dimenticano questo piccolo particolare).
Naturalmente, altro piccolo particolare, aveva 22 anni e ora ne ha 30, e non ha più ripetuto quell’exploit anche -non solo, certamente- per le scelte degli allenatori che l’hanno arretrato fino a fargli fare a tratti il centrale di difesa.
Tolte le sue caratteristiche tattiche e concentrandosi su quelle tecniche, rimane secondo me uno dei migliori colpitori di testa della rosa insieme a Mancini, ha uno dei tiri più potenti, ed è forse l’unico ad avere il lancio lungo; il tutto nel momento in cui scrivo ovviamente.
Ciao Sedia, chiunque tifi la Roma sa perché abbiamo preso Cristante, ma anche Mancini, perché erano forti forti e venivano da annate strepitose col Gasp. Entrambi dimostrano tra l’altro che non è vera la leggenda per la quale i giocatori dell’Atalanta floppano altrove. Non considero Cristante un Flop, né Mancini ovvio. Cristante però non è il giocatore da transizione o un box to box, non ha corsa nè velocità per farlo, non lo faceva nemmeno a 22 anni. Il tipo di giocatore che credo manchi alla Roma è il Naingollan della situazione, oppure il McTominay, il Frattesi (con molti dubbi su chi sia davvero sto Frattesi dato che non esplode mai). intendo, seppur con caratteristiche diverse, uno che ha fisico, corsa, tecnica e qualche gol. Il primo DDR per dirne un altro. Gasp gioca con soli due mediani, uno in genere più fisico e uno più tecnico. Quello fisico mi pare si Koné, tra l’altro sa fare anche le transizioni palla al piede e bene, ma non segna mai. Quello tecnico non può essere Cristante, non il Cristante degli ultimi due anni. Quelli che in molti chiamano lanci lunghi, francamente sono lancioni sul versante giusto del campo a più o meno un paio di metri dal compagno. Uno a o due volte a partita risultano efficaci, però i lanci di un giocatore tecnico li dovremmo conoscere Paredes, DDR, Pizzarro, Pjanic, Ceccho, insomma di gente che sapeva lanciare a meno di venti centimetri dal compagno ne abbaimo avuta, no?
Poi non ne so di più, ripeto a me piaceva McTominay, ma è ito. In giro c’è O’Riley, ma sicuramente anche qualcun altro. Questo epr dire che non c’è un solo modello di centroampista ma di un centrocampo a due, in rosa al momento vedo solo Koné…
@16 – Sì ma so che tu conosci le qualità dei ns. giocatori, il mio “molti forse dimenticano” era generico. Ricordavo appunto che Cristante fosse noto proprio per le qualità di inserimento che tu auspicavi, poi certamente non è un giocatore tecnico e quelli da te citati, magari avercelo Nainggolan “prime”, giocherebbero titolari sempre oggi nella Roma.
Ma è lo stesso articolo di ieri?
Ps: io voglio sperare davvero che l’idea di completare la rosa titolare con George sia una boutade della stampa: abbiamo una voragine in alto a sinistra,
non penso che un ragazzo con 180 minuti in Premier possa essere la soluzione.
Se poi hanno deciso che il titolare è Baley e stanno cercando una riserva alzo le mani,
ma anche quello mi pare un bel rischio.
Detto questo, Sancho sta bene dove sta, giocatore ormai pronto per Ryad.
Madonna si sono scomodati per prende uno con 180 minuti in premier
In effetti, questo è l’aspetto più sconcertante, considerato che veramente non sappiamo cosa ne pensi Gasp…ma lo capiremo presto…
ma magari a Londra hanno anche altro da fare ?
massara prendi subito mikautadze del lione giocatore forte pure più di sancho costa non tanto è comunitario è perfetto per la Roma di Gasperini sei stato ds in Francia lo dovresti conoscere cosa aspetti a prenderlo muoviti!!!!!
massara non sa neanche chi è. I giocatori che va a trattare sono o indicazioni di Gasperini o proposte dei procuratori. Per massara sono perfetti sconosciuti. Non conosce neanche i nostri di calciatori.
poteva pure nn veni se deve porta sto bimbetto….campagna acquisti fatta male senza idee eh si senza soldi perché siamo l unica società al mondo che se sfori de 10 euro ce mandano in lega pro..nn ce fanno partecipa alle prox 15 anni de coppa ecc..
Uno che pensa solo ai quattrini l’avrei accannato sin da subito. Si è perso troppo tempo dietro a Sancho, senza contattare nessun altro. L’impessione avuta, è che Massara abbia contatti e conoscenze limitate Un *Saverio* avrebbe fatto molto meglio.
Ma basta se Sancho non vuole venire sta bene dove sta, io lo preferivo perché era Gasp che spiegava per averlo, e nelle sue mani sarebbe ritornato il Sanchio di 2/3 anni fa. Ma visto che non vuole venire si fracicasse in tribuna, evidentemente è anche un calciatore senza dignità e senza orgoglio , è possibile che abbia smesso di fare il calciatore questo mi viene da pensare
Mo mi raccomando i difensori cominciate a dire eh ma è stato Sancho che non ha voluto la Roma chiunque arriva va sostenuto a prescindere, è sempre la solita barzelletta la società lo fa apposta e voi puntualmente ci cascate e giustificate, l’ alternativa a Sancho non può essere un 2006 perché una società seria si muoveva settimane prima e chiudeva un’ alternativa di pari livello o quasi, Gasperini farebbe bene a sbroccare
fanno bene i friedkin a prenderci in giro una tifoseria così abboccona se lo merita
Sancho vuole 8ML €, ha rifiutato anche la Juve,
e questo commento ” la società lo fa apposta e voi puntualmente ci cascate ”
è davvero disarmante.
“Gasperini farebbe bene a sbroccare”
perchè hanno smesso di dargli 5ML di € annui scusa?
Sai cosa è il professionismo?
Poi che George non sia un’alternativa affidabile è un altro discorso,
ma l’hanno annunciato spiegando che sarà lui il titolare?
No, non si sa neanche se arriva, non si sa neanche chi arriva, ma tu già parti così…
Io non so se Sancho era raggiungibile,
ma sono contentissimo non sia stato raggiunto, dopo 3 anni di barzellette dovunque.
Hai notato che in premier, in liga, in bundes nessuno lo vuole sì?
Ma come mai?
George non sarà il giocatore pronto di cui abbiamo bisogno in questo momento ma con un pò di pazienza questo diventa un campione.
Ha uno stile tutto suo, e si vede che ha talento.
Se occorre pazienza e’ nel posto giusto.
Chi più di noi?
E poi se non funziona, pazienza (di nuovo…), il nostro cuore è sconfinato….
San Gasp, aiutaci!!!!
La vedo difficile che Friedkin si sia scomodato solo per un 19enne. Staremo a vedere
Vero: è probabilmente lì anche per tentare di chiudere qualche cessione di ingaggi pesanti e per prendere una (annosa) riserva del Liverpool come esterno sx, a sostenere la stagione del “solitario” (suo malgrado) Angelino.
🎶 Georgy porgy pudding pie, kissed the girls and made them cry 🎶.
che citazione colta! comprimenti!!
boh 19 anni, dall’ Inghilterra preso messo titolare nella Roma, la vedo complicata.
Peso piuma !!!.
Imbarazzante peggio del mercato di ghisolfi Sassuolo 2.0
Mirko, Ghisolfi ti ha portato Soulé e Koné, più l’acquisto di Angelino e quello del capocannoniere della Liga, ha tappato tutti i buchi con Resch e Gourna Duath, è stato un buon mercato quello di Ghisolfi, e infatti quelli del Sunderland a cui aveva dato Le Fee, lo hanno addirittura assunto. Evidentemente Le Fee per la Premier non è scarso come dicevano qui a Roma…il Benfica si è riscattato Dahl senza fiatare, quindi dove sarebbe il mercato stile sassuolo di Ghisolfi?
@Mirko, guarda il basket che forse per te è meglio
Cessione a titolo definitivo per un giovane di grande futuro?….ha bisogno di soldi freschi il Chelsea o c’è qualcos’altro?
Invece il Manchester City, i suoi “giovani di grande futuro” li presta ma non li vende, vedasi Echeverri….
Che differenza c’è tra George, oggi, e Felix Afena Gyan dopo il primo anno di Serie A?
Il fatto che abbia giocato qualche partita non significa nulla. E’ una scommessa totale, a quanto pare costosa. In più, con i buoni uffici dello stesso procuratore di Sancho.
Non è possibile che si vada in Inghilterra per un acquisto simile.
Siamo al 27/8/2025. In cinque giorni Massara dovrebbe cedere Dovbyk (pare), Pellegrini (impossibile), Salah Eddine (non si capisce, vista la ristrettezza della rosa, perchè non riprovarlo). In aggiunta, acquistare un difensore (quello individuato è ancora in Polonia), un eventuale vice Dobvyk, un’ala sinistra, un centrocampista. Sono sette operazioni. Se restano Dovbyk e Pellegrini cinque operazioni Se resta Salah Eddine tre operazioni. Sempre in cinque giorni. Difficile che ce la faccia in maniera soddisfacente.
Intanto stasera sarebbe bello perdesse il benfica e vedere rios giocare l’Europa League! Forza Mourinho per stasera sbatti fuori la rockstar
Ok parliamo di un buon prospetto ma ora serve qualche certezza in più……Pls Riportiamo in Italia FEDERICO CHIESA anche in prestito con D.R. che magari poi possiamo decidere di non esercitare perché almeno una mano ce la da da subito….. Con i soldi di Dovbyk andiamo a prenderci CASTRO del Bologna (che adoro) magari inserendo Baldanzi come parziale contropartita.
A quel punto avendo a sx Chiesa e Bailey, come cambio di Angelinho potrebbe giocare anche Elsharawy e se invece ti vuoi difendere puoi mettere pure Rensch o addirittura Hermoso.
In mezzo al Campo Pessina come LOW COST può essere una buona soluzione….
se arriva George tocca sperare che abbia un impatto almeno per gli assist perchè non credo proprio che sarà decisivo a livello realizzativo.
è sicuramente più esplosivo di Elsha ma è tutto da scoprire contro le difese italiane molto chiuse, da possibile crack a fare la fine di Kluivert jr è un attimo
Sul serio credete che non c’erano alternative migliori a George? Rowe preso dal Bologna non era meglio? Fofana non era meglio? E potrei fare altri nomi a me mi sa di presa in giro bella e buona di una società senza soldi e senza una programmazione seria che va do coglio coglio l’ occasione migliore poi però non parliamo ne di zona Champions e ne di trofei che facciamo più bella figura
A Davide, ma fatela finita, che quando si parlava di Rowe alla Roma erano cominciate le solite critiche alla società e a Massara, che era andato su un giocatore che aveva spesso problemi muscolari, ancora che parlate.
Eravamo riusciti finalmente a trovare un DS in gamba e capace come Ghisolfi, ma siete riusciti a criticare e mandare via anche lui, adesso beccateve Massara che a livello di mercato fino ad ora ha fatto un quarto di quello fatto un anno fa dal francese.
Davide scusa, la risposta è al plurale per tutti i capiscioni e abbocconi del sito.
Ma, sinceramente, adesso con Wesley che ha conquistato tutti io credo che non serva più nessuno in rosa, siamo da Champions
Come già detto da qualcuno che mi ha preceduto “l’Air Force One Giallorosso” non si muove per tornare con George quale ospite d’onore, questa mi sembrerebbe un’ovvietà.
Ormai abbiamo capito che i Friedkin amano questi colpi di teatro, per cui se l’aereo atterra a Londra non ci pensano a riempirlo con un 19enne, promettente quanto ti pare, ma non quanto lo erano altri alla sua età.
Dobbiamo attenderci qualcosa, non so cosa, ma non è quella, anche se poi magari non è escluso che Tyrique arrivi lo stesso.
IO CONTINUO A DIRLO, non ci voleva il 27 agosto per prendere un ragazzo che ha meno esperienza di echeverri nel grande calcio per far scomodare i friedkin o lo stesso massara.
All’orizzonte continuo a credere a sancho.
Prendere george serve per abbassare le pretese di commissioni da parte degli agenti, in stile perfetto raiola.
Secondo me con la partenza di dovbyk e l’acquisto del giovane inglese, la roma porterà a casa il nuovo attaccante (magari una sorpresa), sancho e magari chi lo sa, anche un centrocampista visto che a dicembre non avremo 2 di numero piu pisilli, cioè due.
Io ho seri, serissimi dubbi che uno stesso procuratore ti dia due suoi giocatori per lo stesso ruolo. Così, a naso, poi non ho alcuna formazione scoutistica quindi tutto può essere.
Non dimentichiamo che per quel ruolo è stato preso Bailey con alternative il Faraone e El Anayoui quindi ci può stare andare su un prospetto giovane…..a questo punto le priorità sono centrocampista e laterale sinistro visto che Salah non convince, poi se proprio Gasp vuole un titolare sulla sx ma perché non provare con Chiesa?
Baley però, e spero di sbagliare, è mancino ma gioca ed ha giocato soprattutto a destra, a sinistra è meno efficace. Se Gasp ha intenzione di farlo giocare a sx, allora ci basta una riserva, perché a dx c’è Soulé. In caso contrario ci vuole un titolare, con Elsharawy a dargli il cambio
un mercato così mediocre non si vedeva da tanti anni
E c’era bisogno di Friedkin per portare nientepopodimeno che George ?
No, Friedkin non mi deve portare George, mi deve portare il 24 maggio 2026 la Champions League, dopo 6 anni nei quali non me l’ha portata.
Parti pure per prendere un perfetto sconosciuto
Passare da Sancho a George è come volere una porche e poi mi accontento di una panda, ma il giocatore che ha preso il Bologna non era meglio? Ah no quello bisognava pagarlo
Bah! non mi fido se e’ un potenziale campione il Chelsea lo cede? ennesimo ripiego!! Gasp ritiene l acquisto fondamentale e arriva un giovanissimo tutto da scoprire? deludente il mercato ,l unico ottimo acquisto e’ Gasperini
Salah ti ricorda nulla?
Vediamo, quello che è da 6 in Premier è da 7,5 in Italia
per il resto sono articoli da periodo di mercato
la realtà la sanno loro a noi arriva distorta
tempo fa il Chelsea preferí cedere De Bruyne e Salah
Mikhautadze ne parlo da quando avevano retrocesso il Lione. E’ fortissimo ed e’ quello che spaccherebbe le partite sul lato sinistro.
attenti a dire che tra Sancho e George c’erano delle vie di mezzo perché mo arrivano i romanisti veri quelli che poi te dicono aho te meriti Lotito se non te sta bene comprarla te
Curioso come George
huuu ahhhhh
Come dissi una volta occhio perché al peggio non c’è mai fine, per me Friedkin peggio di Pallotta e Massara peggio di Ghisolfi che secondo me si starà facendo tante belle risate
A Miche, ricordati sempre che c’è sempre Lotito che ti aspetta
mikautadze , tzolis , openda , wesley gassova ( da recuperare ) .. questi sono nomi eventualmente da seguire per puntare la champions. un 19enne cosa puo’ garantirti a meno che non sia un predestinato come furono calciatori come Totti e Del Piero ? Ma poi vorrei capire .. Fiorentina , Como e altre squadre non hanno il fair play ? mercato da tirchi .. alla fine con le cessioni di lee fee e altri non è che abbiamo speso chissà cosa
Fino ad ora c’eravamo accontentati dei piani B. Con George parliamo di un piano E.
Gasperini chiede Rios, Echeverri e/o Sancho e lui che fa? Gli piglia El Aynaoui e George. Un mese appresso a Rios, 20 giorni appresso a Sancho, direi che Massara si sta candidando a peggior Ds dopo l’inarrivabile monchi.
di George nei campionati cadetti italiani e nelle giovanili delle squadre primavera. ma bisogna spendere soldi a vuoto per un nessuno.
dai friedkin avanti tuttaaaaaa, facci un bel regalo
Gasperini ha dato la priorità a 2 calciatori quasi impossibili da portare a Roma Rios e Sancho, 2 calciatori che hanno impegnato quasi tutto il calcio mercato!
Per me gatta ci cova, mi sembra e’un’alibi per far notare, che tipo”noi ci abbiamo provato ma i giocatori non hanno accettato” Quando in realtà pure Massara ha capito in partenza che sarebbe finita così e quindi ripiegare su profili abbordabili come contentino…
Dal titolo sembra abbia portato joan Crujiff o Lionel Messi,speriamo che ne sia valsa la pena, e che il giocatore mantenga le pre messe fatte dagli opinionisti del calcio, anche se vorrei sentire anche l’opinione di Gasperini che è la parte interessata…
