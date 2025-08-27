Roma, arriva Friedkin e porta George

È il giorno di Dan Friedkin. Il presidente giallorosso è atteso oggi a Roma e, secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, potrebbe non arrivare da solo: dall’ultimo viaggio a Londra di Ricky Massara, infatti, potrebbero scaturire uno – o addirittura due – nuovi rinforzi per la squadra di Gian Piero Gasperini.

Il mercato della Roma è entrato nella sua fase caldissima. Il direttore sportivo giallorosso, nelle ultime ore, ha incontrato nella capitale inglese l’agente Emeka Obasi, lo stesso che cura gli interessi di Jadon Sancho e Tyrique George. E se la pista che porta all’esterno del Manchester United sembra ormai sempre più chiusa – l’inglese non ha mai dato segnali concreti di apertura, e non dire di sì equivale a un no – quella che conduce al giovane talento del Chelsea resta viva e concreta.

George, classe 2006, è valutato come un prospetto di grande futuro dai Blues, che però aprono alla sua cessione solo a titolo definitivo. Sul ragazzo c’è anche l’interesse del Lipsia, ma la Roma – con il lavoro di Massara e il peso dell’intermediazione di Obasi – è decisa a provarci fino in fondo.

E Gasperini? Lui avrebbe fatto carte false per avere Sancho, considerato il rinforzo ideale per il ruolo di esterno d’attacco di sinistra, un giocatore di grande talento ma anche maturo ed esperto al punto giusto per diventare un titolare della squadra. Stessa cosa non si può dire per George, calciatori di belle speranze, ma poco più di un ragazzino. Ma anche il tecnico, davanti ai continui tentennamenti di Sancho, ha dovuto alzare le mani.

Intanto, restano sul tavolo altre questioni di mercato: la sistemazione di Artem Dovbyk, l’eventuale affondo per un nuovo centravanti e i colloqui avviati anche con il Liverpool per Tsimikas. Gasperini continua a chiedere almeno due innesti offensivi: uno a sinistra per alternarsi con Bailey, un altro come riferimento centrale.

La giornata di oggi può essere decisiva: con Ryan già a Roma e Dan Friedkin pronto a fare sentire il suo peso nelle trattative, l’ultimo tratto di mercato giallorosso promette scintille.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Il Messaggero / Il Tempo / Corriere della Sera