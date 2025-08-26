LIVE! Sancho, arriva il no definitivo alla Roma. Massara ora punta a chiudere con Tyrique George ma deve anticipare i club tedeschi

ULTIMO AGGIORNAMENTO ORE 23:20 – Sembra definitivamente sfumato Jadon Sancho. Stando a quanto riferisce Gianluca Di Marzio in questi minuti, è arrivata la risposta definitiva: l’esterno del Manchester United non avrebbe accettato l’offerta del club giallorosso.

Archiviata la pista Sancho, l’attenzione si sposta ora su un altro talento offensivo. La Roma sta infatti lavorando per Tyrique George, attaccante classe 2006 del Chelsea. Il giocatore ha già dato un’apertura al trasferimento in giallorosso, anche se su di lui ci sono diversi club di Bundesliga pronti a inserirsi.

Un dettaglio importante: George non vuole lasciare il Chelsea in prestito. E su questo punto la Roma è pronta a fare un investimento vero e proprio. In queste ore si lavora sia con il club londinese sia con il giocatore, per ottenere l’ok definitivo.

AGGIORNAMENTO ORE 21:50 – Ancora nessuna risposta da Sancho, l’affare dunque sembra sempre più improbabile. La Roma sta dunque insistendo per Tyrique George del Chelsea, si cerca la quadra su modalità e cifre del trasferimento.

La Roma e Massara sono in missione a Londra per rinforzare l’attacco. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il direttore sportivo giallorosso ha incontrato questa mattina l’agente di Jadon Sancho per provare a capire la reale disponibilità del calciatore ad aprire all’ipotesi Roma.

L’incontro si è concluso con la sensazione che non ci siano grandi margini di ottimismo: il club attende una risposta definitiva, ma al momento non filtra entusiasmo e servirà un improvviso cambio di rotta dell’inglese per sbloccare la situazione.

Parallelamente, la società giallorossa non ha perso l’occasione per approfondire un altro discorso. Approfittando della presenza a Londra, Massara ha parlato anche di Tyrique George, esterno offensivo classe 2006 del Chelsea, gestito dallo stesso agente di Sancho. In questo caso, la trattativa è viva e la Roma resta in corsa per provare a portarlo nella Capitale.

La missione inglese dunque non è ancora terminata: Sancho resta una suggestione complicata, mentre George rappresenta una pista concreta sulla quale il club continua a lavorare.

Fonte: Gianlucadimarzio.com