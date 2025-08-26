LIVE! Sancho, arriva il no definitivo alla Roma. Massara ora punta a chiudere con Tyrique George ma deve anticipare i club tedeschi

ULTIMO AGGIORNAMENTO ORE 23:20 – Sembra definitivamente sfumato Jadon Sancho. Stando a quanto riferisce Gianluca Di Marzio in questi minuti, è arrivata la risposta definitiva: l’esterno del Manchester United non avrebbe accettato l’offerta del club giallorosso.
Archiviata la pista Sancho, l’attenzione si sposta ora su un altro talento offensivo. La Roma sta infatti lavorando per Tyrique George, attaccante classe 2006 del Chelsea. Il giocatore ha già dato un’apertura al trasferimento in giallorosso, anche se su di lui ci sono diversi club di Bundesliga pronti a inserirsi.
Un dettaglio importante: George non vuole lasciare il Chelsea in prestito. E su questo punto la Roma è pronta a fare un investimento vero e proprio. In queste ore si lavora sia con il club londinese sia con il giocatore, per ottenere l’ok definitivo.
AGGIORNAMENTO ORE 21:50 – Ancora nessuna risposta da Sancho, l’affare dunque sembra sempre più improbabile. La Roma sta dunque insistendo per Tyrique George del Chelsea, si cerca la quadra su modalità e cifre del trasferimento.
La Roma e Massara sono in missione a Londra per rinforzare l’attacco. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il direttore sportivo giallorosso ha incontrato questa mattina l’agente di Jadon Sancho per provare a capire la reale disponibilità del calciatore ad aprire all’ipotesi Roma.
L’incontro si è concluso con la sensazione che non ci siano grandi margini di ottimismo: il club attende una risposta definitiva, ma al momento non filtra entusiasmo e servirà un improvviso cambio di rotta dell’inglese per sbloccare la situazione.
Parallelamente, la società giallorossa non ha perso l’occasione per approfondire un altro discorso. Approfittando della presenza a Londra, Massara ha parlato anche di Tyrique George, esterno offensivo classe 2006 del Chelsea, gestito dallo stesso agente di Sancho. In questo caso, la trattativa è viva e la Roma resta in corsa per provare a portarlo nella Capitale.
La missione inglese dunque non è ancora terminata: Sancho resta una suggestione complicata, mentre George rappresenta una pista concreta sulla quale il club continua a lavorare.
Fonte: Gianlucadimarzio.com
Lookman, tutto su Lookman.
❤️🧡💛
ci sto
Cerchiamo gente in prestito (economico ) x riscattarli (forse) l’anno prossimo e tu chiedi Lookman che costa più di 50M cash?
Tutto ok!
lookman che vuole giocare in un top team non puoi dargli taralli come stipendio, in piu giocatori cosi problematici stile osimehn preferisco evitarli, gia faccio fatica con sancho seppur se tornasse ai livelli top ti sposta gli equilibri
e pensare che hai rimediato anche qualche pollice verso. pensa chi sono i tifosi…
C’è pure chi je risponde serio…
Una bella borsa di ghiaccio sulla capoccia e il delirio passa. Intanto respira profondo… fuori l’aria.. dentro l’aria.. fuori l’aria… dentro l’aria
🤣
Ma intendi quel Lookman che nel finire della scorsa stagione ha litigato di brutto con Gasperini?
Lookman resta con il cerino in mano, perché a parte l’Inter non mi sembra che c’è la fila a Zingonia. se non avesse fatto la porcata Marotta, abituato allo stile Juve, non credo che nessuno lo avrebbe cercato, pur essendo un giocatore di livello.
gli toccherà abbozzare e calare il capo per Bergamo.
sancho, poi scambio con dovbyk per hojlund sempre col MU poi Pessina e credo che Gasperini possa essere finalmente contento.
(incluso il giovane polacco in arrivo)
qualche uscita e fine
A regà che è completamente irrealistico ce sto purio al 100 % ma che mo è mejo che nun viene nun me la sento… e annamo
Lookman vuole l’Inter, non la Roma. E l’Atalanta non vuole cederlo in Italia. Anche se credo che il 31 agosto verrà trovato l’accordo con l’Atalanta e questa farsa finirà.
Ricordiamo, l’Atalanta è asservita alle 3 strisciate del nord, per questo motivo non ha mai vinto in Italia, anche se ne aveva tante possibilità (la finale scandalo contro la Juve in Coppa Italia, i campionati arrivata sempre terza o quarta).
#nomenomen ecco ‘n’artro che gioca co’ ‘e figurine!!😭🤦🏻♂️
magari 🤩 Lookman…
#Don, a me piu’ che altro me parete un po’ furi dalla realtà voi che rispondete seriamente, ad un commento palesemente ironico!
I pollici versi, inoltre, sarei pronto a scommettere che non sono per Lookman come giocatore (intendo per la qualità, del giocatore), ma per l’assurdità dell’operazione!🤷🏻♂️
Poi oh, po’ esse che io so’ il piu’ imbecille, e me sbaglio su tutti e due i discorsi!
Per Lookman gli darei Lore dovbik e pisilli + 30 che dite? ci fanno una mega plusvalenza da GDF e noi ci prendiamo il giocatore… levi 3 stipendi può dargli anche sei.
Il problema è che lui vuole giocare in Champions o in squadre che lottano per lo scudetto.
Peccato che si fosse preso a grosse cornate con Gasp, sennò MAGARA
il problema vero è che ormai il tifoso Roma è abituato ad accontentarsi.
che è fuori budget non ci vuole una laurea per capirlo, ma che manco Ve piace …
giustamente Sancho, che so di anni che s’è dimenticato come si gioca … vabbè
cosa c’è di sbagliato a tentare, trovando una formula giusta, a cercare Lookman che, probabilmente farà il separato in casa?
a Bergamo, come sbaglia, non credo che gli perdoneranno tutto. magari si prende a 30, 35 mln, inserendo contropartite.
capisco l’assuefazione al FPF, per carità, ma che neanche ci si possa pensare…
ho fatto il verso ad un commento goliardico di Rudy, non pensavo di scatenare gli analisi di Wall street.
Allora Ba ba Barcola😂😂😂
Ma costa 50 milioni me sembra fuori portata per questa società
se vogliamo tornare in Champions li davanti serve un titolare un giocatore pronto possibile che tra Sancho e George non c’è una via di mezzo?
No, proprio perché serve un titolare pronto.
Però a me ‘sto Sancho nun me piace, si comincia proprio col piede sbagliato. Io avrei già lasciato perdere, tra l’altro sebra avere un caratterino che ci manca solo lo spacca spogliatojo. Personalmente sarei molto più propenso e ben disposto per George.
Sancho ha avuto a disposizione tanto tempo e non ha trovato il modo di accettare il trasferimento alla Roma: evidente che non gli piace, forse imbeccato da un procuratore chegioca anche su altri tavoli! La Roma è già da svariati giorni che doveva mollare Sancho: e puntare su altri; ad esempio il famoso Fabio Silva che piaceva a Gasperini. Non so, ma intanto si poteva prendere Dominguez cedendo Baldanzi. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<certo che 'infortunio a Baley ci ha messo a terra! Ha stravolto le strategie di Massara. Non avevamo 100milioni 100 milioni da immettere sul mercato.
sancho BASTA!
Chiedo per un amico: si puo’ giocare a calcio senza Sancho ?
Si certo ma da qui a presentarsi poi con un ragazzino di 19 anni quando serve un titolare c’è qualcosa che stona
Certo che si può!
Sto ragazzino viziato spero rimanga lontano da Roma!
Io davvero spero non sia vero nulla,
puoi sdraiarti in questo modo davanti a Dybala, a Lukaku, pure a Kone o Svilar….
ma a SANCHO NO cribbio!!!!!
Ma infatti per una stagione buona col Dortmund si sente una superstar…!
Incrinerebbe anche gli equilibri nello spogliatoio.
Io lo eviterei come la peste…
Sancho, manco fosse un fuoriclasse….
19 anni 7 presenze in premier tutta la stagione con El Shaarawy titolare dato che Bailey è fracico, questa è la Roma dei friedkin
Il consiglio che ti do, è quello di seguire la squadra del signor Claudio Lotito
Riepilogando, El Sha e’ sicuramente affidabile
ma insufficiente ,il suo concorrente per quel ruolo Bailey fracico e infine sempre per lo stesso ruolo, se dovesse venire , un giovane diciannovenne di ottime aspettative , bollato anch’esso come inadeguato. Si può sempre pretendere di più nella vita ma tre giocatori per un ruolo non sono male e poi almeno aspettiamo di vederli in campo
vai co lotirchio nvece che qui
Si possono avere pareri sui calciatori.. Non li discuto.. Ma Bailey fracico significa mentire..
Uno che negli ultimi 3 anni ha saltato 46 giorni lo scorso anno – 25 giorni due anni fa – 31 giorni 3 anni fa.. Da cosa deduci che sia fracico?..
Se ti metto i giorni saltati da Dybala negli ultimi 3 anni, cosa mi dici che è un nonno di 88 anni?
Basta raccontare balle..
Forza Roma
manco fosse un fuoriclasse, dice Franz! Ma pure se lo fose, ha dimostrato di non volere la Roma: per me può non venire qui da noi. Il ragazzino di 19 anni invece me lo prendo e sono sicuriìo che uscirà fuori un bel giocatore. Per Sancho c’è stato anche il pellegrinaggio di Massara a Londrra: e basta no!?
se l’agente e lo stesso, e sancho ha mercato, mentre george no, è normale che l’agente spinga per far prendere a noi george e muovere sancho in altre squadre.
già sta cosa mi fa incavolare. possibile che non troviamo un altro esterno che non sia su questo agente?
sancho ha mercato.
Sì, nelle periferie di Instambul.
In Premier si sono accollati a prezzi folli pure Okafor e Leoni,
lui no….. vedi un po’ quanto mercato….
Credo che il problema sia lo stipendio di Sancho che , legittimamente, aspetta qualche club che possa avvicinarsi alle cifre folli che attualmente percepisce. Ho letto anche che Massara non avalla l’operazione Sancho , stipendio alto e non rivendibile , mentre Gasperini spinge per averlo. Tra poco fine delle tarantelle e vedremo. Noto che i giocatori cercati nel ruolo che teoricamente ricoprirebbe Pellegrini hanno caratteristiche completamente diverse da lui, quindi anche se ,sicuramente , la società aveva già deciso di non rinnovargli il contratto, credo anche che per Gasperini andasse bene così . Mediano nei 2 davanti alla difesa non è neanche propriamente il suo ruolo. Spero per lui e per noi che trovi una sistemazione, vivere da separato in casa non è piacevole
rSe il procuratore di Sancho sta cercando di ruspare commissioni qua e là, lasciamolo sperdere e poi i calciatori un pò di grinta e un pò di amor proprio lo avranno pure, oppure no!? preferiscono fare le marionette, ma non lo fanno certo per la sopravvivenza.
Diciamo pure che non filtra tanto ottimismo neppure da quella faccia/espressione.
Cioè l’ agente di Sancho fa saltare la trattativa e poi noi prendiamo George che ha lo stesso agente, tutto molto lineare giusto? E pure stavolta Gasperini dovrà accontentarsi di quello che passa il convento
Si infatti e i tifosi della Roma abboccano a me sembra tutto molto chiaro Sancho operazione troppo onerosa per la società meglio prendere un ragazzino che guadagna molto meno e chi si è visto si è visto
l’ operazione Sancho alla Roma costerebbe 30 milioni circa l’operazione George forse meno della metà, la Roma Sancho non lo vuole si punta al risparmio come sempre
e poi c’è il capitolo Fabio Silvia; alla fine della sessione di mercato ci vorrebbe qualche giornalista illuminato che riassumesse quanto è acaduto utilizzando buon ordine cronologico dei fatti; a m e interesa solo la Roma, ma a volte occorre allargare per capire meglio.. Sarebbe proprio n grande servizio dei giornalisti a vantaggio dei lettori e dei tifosi che sono anche lettori.SAi capirebbero molte cose.
Tra i due investirei sul 19 enne… Sancho ha fatto pietà negli ultimi due anni… Ad oggi a parte i turchi in conference non ha offerte, ci sarà un motivo! In più ha uno stipendio spropositato rispetto a quello che ha dimostrato negli ultimi anni(non vorrei fosse un Pellegrini 2)
Prendi George che si alterna con Bailey e mi terrei El sha di supporto(usato sicuro che torna sempre utile in stagione)
Baldanzi a sto punto via per monetizzare (10-15)
Su dovbyck invece ho dei dubbi… Se non hai sostituti validi in mano non lo darei mai via
Segnalo per quel che vale (e forse già lo sanno in molti) ; su Youtube figura un video così intitolato:
“Tyrique George Welcome to AS Roma 2025 – skills&goal.”
Nelle immagini, gioca quasi in pari misura a destra e a sinistra. Il sinistro comunque lo usa. Ha un dribbling strettissimo e tira con forza rasoiate appena può. Bella corsa e notevole accelerazione.
Chiaramente troppo poco per farsi un’idea.
Ma il video, col suo titolo, ha indubbiamente un timing notevole
loa cessione di Dovbyk è “quasi” obligatoria a questo punto: non piace a Gasp, pesa sul monte ingaggi, si potrebbero ricavare un pò di risorse e comunque è sempre una cessione importante per il far play finanziario che dobbiamo rispettare. Abbiamo già pagato una multa!
Se sancho salta dopo tutto sto casino é davvero un fammilento societario e dirigenziale,non tanto per il calciatore (che a me piace comunque) ma perche hai perso tutto il tempo per trovare un sostituto qll’altezza (e non george,un ripiego offerto proprio dall’agente di Sancho)…sarebbe davvero male male,io sono ancora fiducioso finché non salta…peró davvero sarebbe grave.
prendiamo Berardi
George comunque è del 2006, stesso anno di Echeverri per cui la gente si sarebbe dissanguata pur di portarlo a Roma. Avrà anche giocato bene al River, ma tutta questa esperienza in più non ce l’ha. Tra l’altro, George seguito anche dal Lipsia, che raramente sbaglia sui giovani, squadra che prese l’anno scorso Nusa in condizioni più o meno simili (in Belgio ha sicuramente giocato di più, ma parliamo comunque di un 2005) e per il quale molti sgancerebbero belle cifre pur di averlo. Siamo davvero sicuri che George, date le condizioni in cui versa Sancho, sia peggio come acquisto rispetto al classe 2000? Io non sono così sicuro
Poi tutti a fare i complimenti al Como per i giovani talenti prima sconosciuti neanche ventenni
George da questo punto di vista è molto meglio di Sancho altroché.. la stampa si è convinta che l’obiettivo principale di Gasperini fosse Sancho quando in realtà George è sia più funzionale che un giocatore non nocivo per lo spogliatoio
Diciamo che il fatto che i due nostri obiettivi hanno il medesimo procuratore non aiuta.
Perché se su T. George probabilmente noi siamo o l’unico club in corsa o comunque il club più importante, su Sancho potrebbero esserci club più blasonati di noi o club che pagano di più o club che attendono il giocatore tra 1 anno a parametro zero o a gennaio per pochi spicci.
In questa situazione mi sembra ovvio che il procuratore voglia sistemare subito il suo assistito più giovane e meno richiesto e vedere l’evoluzione delle situazioni su quello più famoso.
Di tutta questa situazione ingarbugliata potrebbe avvantaggiarsene il Besiktas a settembre.
Non credo che la minaccia del MU di estendere unilateralmente di 1 anno il contratto possa cambiare le cose.
L’unica nostra possibilità per Sancho, se veramente il Gasp ne ha fatto un punto fermo, sta nell’ungere adeguatamente il procuratore: non vedo alternative.
ma l’hai vista la fidanzata diSancho? è un guaio vero!!!
Dovbyk non va ceduto.
Sancho sta bene dove sta.
O l’agente convince la prima scelta o si può scordare che gli sistemiamo la seconda.
Si spera che la Roma tenga il punto. Il mondo è pieno di giocatori.
Se non si può prendere la prima scelta, cosa moto probabile visto l’ impegno economico e c’e’ una seconda scelta a prezzo veramente buono non vedo perché non trarne vantaggio, nel caso in cui il trio magara non volesse accettare la proposta per George considerandola non funzionale basterebbe dire di no , nel ruolo siamo gia’ coperti da Bailey oltre che da elsha e all’occorrenza El enayoui o magari virare su un altro obiettivo dell’ ultimo minuto.
Tra i due onestamente preferisco puntare sul ragazzo. Sicuramente nell’immediato non sarebbe subito pronto, ma se ha talento ed è bravo Gasperini può lavorarci e potenzialmente potresti trovarti con un ottimo giocatore. Bisogna vedere il prezzo ma investire 15/20 milioni su un ventenne non sarebbe una mossa illogica, anzi. Sancho si porta dietro duemila dubbi, in primis la tenuta mentale. Inoltre l’ingaggio è spropositato e non in linea con le politiche societarie. Insomma tra le due scommesse preferisco puntare su un giocatore con potenziale e che abbia fame.
Ma Tyrique George non è un 2006?
E’ invecchiato improvvisamente di due anni appena ha saputo che lo vuole la Roma?
In ogni caso, se lo dice Di Marzio, guarda se non finisce come con Sarri…
ma piate Elmas e basta… funzionale e non rompete più le ….basta….george 12 anni….20 chili
è a napoli
alto 181 peso 75 non mi pare così gracilino
Concordo con Max, puzza tanto di Pellegrini 2, Karlsdorp Abraham e compagnia bella.
Grazie ma no grazie.
Massara, Ghisolfi, Pinto… cambiano i direttori ma le telenovele di mercato restano infinite.
Fate come volete, tanto il vero top player ce l’abbiamo già, Gian Piero Gasperini.
IO SONO OTTIMISTA, se massara di muove e guarda caso i friedkin sono a Londra e i prossimi giorni tornano, vorranno tornare con una vittoria, non con una sconfitta.
Basta che la roma trova l’accordo per george e si porta a casa anche sancho.
Semplicissimo.
essendo entrambi inglesi nn e possibile ne può venire max uno..slot gb e uno
Se è così, occhio a dove firmi Massara, che questi fra un anno te fanno compra’ na lavatrice nuova.
Fosse un Messi lo capirei ma perdere tanto tempo dietro ad uno che ti rifiuta continuamente mi sembra assurdo. Possibile che non vi siano altri giocatori a disposizione? Chiedo x curiosità
Mettessero i soldi per accontentare l’allenatore che già non gli hanno preso Rios mo gli porti un bambino fossi in lui mi dimetterei così se famo due risate
graze a Dios non abbiamo preso Rios…..
avanti un altro!
e io mi aspetto un colpo a sorpresa….
Già detto ieri El Shaarawy titolare tutta la stagione scordatevi il quarto posto
con El Sharawy puntamo direttamente allo scudetto !
strano che Quest anno non è ancora uscito il nome di Berardi
Magari ce casca!
Non prendete nessuno dei due per sbolognare l’agente e virate su qualcun altro.
C’ha er timone bloccato…(dalle mancate cessioni e dallo spazio di manovra del suo “giro”).
Per favore basta con questa telenovela estenuante stiamo cadendo nel ridicolo manco fosse un Bruno Conti. È uno che ha fallito sia caratterialmente che calcisticamente dappertutto. Basta.
I giornalisti tirano ad indovinare , estate dura per noi tifosi della Magica con questi scribacchini
Sancho lascia delle incertezze, visto il suo recente passato poco entusiasmante, ma è comunque un giocatore affermato. Trattare come piano B quel pischello di George con zero esperienza è roba davvero incomprensibile.
Tipo, ci provo con Mbappè e poi ripiego su Gabrielloni.
infatti è questo che lascia pensare male io non credo che Gasperini se gli portano un ragazzino quando si aspettava un titolare possa essere soddisfatto
Il Como ha preso il suo Gabrielloni con Diao, date anche a noi un Gabrielloni simile.
massara tratta sancho, non sapendo neanche chi è, perché richiesto da Gasperini. Poi tratta george, non sapendo neanche chi è, perché lo propone lo stesso procuratore di sancho. Nel mezzo ci sono altri calciatori? Ovvio, però massara non li conosce. D’altronde al milan lui prendeva i calciatori che gli indicava maldini. Gasperini oltre a fare l’allenatore deve anche fare il ds.
Su che canale lo trovo sto film?
Se trova pure n streaming?
come usualmene è in tutte le squadre.
‘allenatore propone e il DS dispone.
bravo Romano nel dare quella risposta su claudio lotirchio sempre sempre forza Roma
Se fossero problemi di soldi, Friedkin già avrebbe risolto, in realtà ci sono problemi extra calcistici e probabilmente il giocatore non sembra motivato al 100%.Quello che non capisco è la nostra insistenza che pur di avere il giocatore siamo disposti a andare incontro a dei rischi notevoli che si possono riassumere in prestazioni poi scadenti sul campo…
è solo fuoco di copertura
Dico solo che con tutti questi tentennamenti, non vorrei Sancho nella Roma, solo gente decisa, quantomeno che non ci consideri, come fa lui (peraltro mezzo rotto) solo ultima spiaggia.
Per me ciao ciao Sancho, ma non dovevi andare al Besiktas ??!!
per me sancho sta bene dove sta……..ma che davvero dobbiamo pregare i giocatori di venire a Roma????deve essere un orgoglio venire qui!!!
Certo che passare da Sancho a come alternativa a un ragazzetto di 19 anni con poche presenze in premier è come dire provo a prendere Leao e se non riesco l’alternativa è Pavoletti. A me qualcosa mi dice che se fosse stato ceduto Dobvik Sancho era qui da un pezzo
Ancora co sto maranza, è fuori come una cucuzza…ma guardatelo in faccia… sembra il vostro spacciatore di fiducia..
Comunque al netto di tutto bisogna tirare le somme sull’operato di massara, indipendentemente da come andrà sta pantomima. A me è sembrato veramente impreparato
a luglio mercato brillante. agosto bloccato dall assurda richiesta di gasp. voto comunque 7 non è otto ok. na per quello aspettiamo anno prossimo!
francamente Sancho mi sembra proprio non lo voglia nessuno. È sul mercato da giugno e si passati tutti dritti, possibile mai? Questo puzza di fregatura perché se fosse il top player che dicono figurati se lo lasciavano lì fino al 30 agosto.
Prendere un ragazzo fresco con tanta voglia di affermarsi,come George, è l’unica cosa che adesso Massara a mio parere dovrebbe fare. Serve gente che pressa 95° con Gasperini, gente che corre anche senza palla senza risparmiarsi.
ps. un errore non aver preso Echeverri anche se solo in prestito secco
friedkin mikautadze , ben seghir o openda .. tirate fuori dal cilindro uno di questi due .
t9 maledetto … uno di questi
Basta con sancho… Abbiamo perso solo tempo … Va bene t.georghe, giovane di prospettiva , con ziolkoswi , reguilon , Pessina ,pinamonti e siamo a posto così (ovviamente si deve vendere pellegrini eddine ) poi dovessi evitare di comprare eviterei il terzino sx visto che rensch può farlo
prenderesti un altro giocatore da questo procuratore dopo tutto quello che è successo con sancho per un mese? allucinante. se fosse vero avrei grossi dubbi su massara e se è in grado di ricoprire questo ruolo alla Roma
Ma che se ne stia dove sta. io una che fa tutte ste storie non lo prenderei mai.
tyrique George ha 19 anni e il Chelsea gli ha fatto fare qualche partita in prima squadra. Vuol dire che evidentemente il talento ce l ha, ha fatto 3 gol compreso Conference e mondiale per club e 5 assist all’ età di 18/19 anni . Poi è giovane e Gasp ama i giovani. E non avrebbe il muso lungo come Sancho. Sarebbe giovane, pimpante e affamato come vuole il mister
non capisco questa insistenza per questo giocatore Bo!!! ma lassa perde vira verso altri obbiettivi
Si continua a fare l’errore di guardare la carta d’identità, ma non è quello il punto. Esistono diciannovenni e diciannovenni. Anche Nusa e Fofana del Lione erano 19enni quest’anno (sono dei 2005), ma mi sembrano molto più pronti dell’inglese. George è tutto da sviluppare e rappresenterebbe una scommessa totale, altri no… E se pensiamo ai costi… beh… con il budget messo a disposizione per Sancho, tra cartellino e stipendio, ci si può prendere forse anche uno di questi, invertendo la proporzione tra cartellino ed ingaggio. Vediamo che succede…
Infatti Nusa e Fofana (il secondo da me ripetutamente segnalato) costano tre volte quello che serve per George. Sono mesi che si dice che i Nusa e i Fofana vanno presi quando li conoscono in pochi e George è appunto un prospetto di questo tipo.
Ciao Giorgio… capisco il tuo ragionamento, ma a livello tecnico i due sopracitati mi sembrano più forti e più pronti. Costeranno anche tanto, infatti ho parlato del budget messo a disposizione per l’operazione Sancho, invertendo il rapporto cartellino/ingaggio rispetto all’operazione studiata per portare a Roma Sancho. Su George non si hanno certezze e nella migliore delle ipotesi ( essendo molto molto ottimisti) potrebbe arrivare al livello degli altri due. Onestamente per l’acquisto di Nusa o Fofana esulterei non poco, mentre con George potrei essere pieno di speranze… Una differenza non proprio da poco, considerando anche che sono praticamente coetanei
Non è una questione di carta d’identità George tecnicamente non vale mezzo piede di Sancho è come dire volevo prendere Batistuta ma poi mi sono accontentato di Abrahm
Sinceramente, il profilo di Sancho non mi entusiasma, per età, costi, ripensamenti continui.
Avesse trovato vantaggiosa la sistemazione con noi, avrebbe già accettato.
Vuole un team di alto profilo, ma dato i suoi ultimi 3 anni, lo stipendio faraonico, l’unica possibilità che ha di guadagnare quanto vuole è andare in Arabia.
E gli faccio ciao ciao con la manina. Anche per mantenere alto l’Onore della AS Roma, perché non siamo una delle tante, noi Siamo la Roma!
servono i goal per andare in champions
avete visto l’Atalanta contro il Pisa, tante occasioni ma se non gioca chi la butta dentro (lookman) finisce in pareggio
abbiamo dovbyk e ferguson. ci vuole un giocatore tecnico che ragioni insieme ad Angelino. i nomi proposti fino ad ora non sembrano all altezza. mi sembra strano. a noi serve chi punta la porta. ne silva ne george sembrano poterlo fare. ssncho è una pazzia. si blocchi gasp. e si cerchi giocatore modesto ma ad alto iq calcistico.
La stessa Atalanta che nel primo tempo contro il Pisa poteva prenderne 3???
Come sono stati fortunati al primo tempo, sono stati sfortunati nel secondo..
Concordo solo sul senso del tuo messaggio.. Servono calciatori che sanno spaccare la porta..
Forza Roma
George ennesima scommessa Gasperini vuole un giocatore pronto
Ce l’hai già, El Shaarawy, Bailey e, all’occorrenza, Soulè.
Luca un consiglio prima di scrivere rifletti
“Non filtra ottimismo”… STRANO, eppure finora si era detto tutt’altro… ah no! 😀
Basta con questo Sancho, nemmeno fosse Maradona
sancho non viene lo abbiamo capito ma mo che si fa si passa al piano F? è la Roma non il Sassuolo ma un giocatore pronto e possibilmente di livello a Gasperini glielo vogliono dare oppure dobbiamo prendere l’ennesima scommessa?
arriva George perché questi so i livelli de sta proprietà
intendi che il livello è alto e prendi i giovani forti e non gli scarti malconci delle altre squadre ?
La Roma non si discute si ama continuate così e gli americani vi prenderanno sempre in giro, andiamo avanti a presunti talenti, ragazzini di 19 anni che tanto poi giocherà quasi sempre il poro El Shaarawy
Io mi chiedo solo il motivo per cui una proprietà come il Chelsea si dovrebbe privare di una giovane promessa, se è così forte (in prospettiva) perché non se lo tengono?
Perché non è che possono tenere duecento giocatori, come del resto non poteva tenerli il City che infatti ha ceduto Palmer, proprio al Chelsea.
Io non credo che Massara vada a Londra per parlare di altri all’infuori di Sancho!
Che senso avrebbe trattare un altro giocatore (George) con lo stesso procuratore che ti sta facendo penare da un mese?!
Boh.
O chiudiamo tra oggi e domani Sancho o chiudiamo con questo procuratore.
Ma a George non credo (anche se è un ragazzino molto interessante)!
Tuttalpiù ci si fermerà a Londra per altri ruoli.
FORZA ROMA
Io credo invece che la Roma la pista Sancho l’abbia abbandonata da un bel pezzo e tratti proprio George. E lo spero pure.
E pensare che se arrivassero questi 3/4 giocatori che vuole gasp, la roma , vista la concorrenza farebbe un campionato strepitoso , ma non lo capiscono
io ho il sospetto che non lo vogliono fare il salto di qualità
Se avete ascoltato bene le parole di Gasperini stiamo diventando un Atalanta 2.0 si prendono giovani da far crescere e poi rivenderli ed incassare, stesso identico progetto del tanto odiato Pallotta
Prima o poi l’obbiettivo sarà vincere qualcosa o dobbiamo aspettare altri 15 anni?
Peccato che nessuno ha detto che questi giovani una volta cresciuti li si rivende. Ripassa, sarai più fortunato.
In pratica mi stai dicendo che Gasperini ha detto che vuole fare come il Napoli?.. Che negli ultimi 3 anni ha fatto plusvalenze per quasi 300 mln..
Come la Juventus che ha venduto un 80% dei giovani più forti che aveva
L’Inter che negli ultimi anni ha fatto alcune plusvalenze mostruose..
Il Milan che ha venduto il miglior centrocampista della scorsa serie A.. Oltre poi al terzino titolare..
La storia che lo fa l’Atalanta è basta e ridicola.. Lo fanno tutte le italiane anche le più importanti.. Basta un offerta alta e tutte si piegano..
In realtà chi lo ha fatto meno di tutti è proprio la Roma in questi anni.. Ed anche quest’anno è così..
Se poi dal prossimo anno diventeremo un supermercato anche noi.. Lo vedremo tra un anno e se ne parlerà.. Ma prima c’è questo finale di mercato e poi un intera stagione di calcio..
Aspettiamo..
Forza Roma
Non so voi ma mi sono rotto di sto calciomercato, meno male che è alla fine.
Comunque può anche essere che arrivino delle ultime buone occasioni, come quell’anno che l’ultimo giorno ci sono arrivati Smalling e Mikytharian.
Ora voglio solo calcio giocato e anche se non vinciamo voglio vedere bel gioco e un’idea di calcio. Basta elucubrazioni e speculazioni.
Voglio più squadra e meno figurine Panini. Voglio che anche l’ultimo arrivato entri in campo e giochi come si deve, voglio panchinari smaniosi di ritagliarsi un posto fra i titolari: basta morti di sonno.
Voglio divertirmi guardando la mia squadra giocare, cosa che è successa pochissime volte nell’ultimo decennio.
Forza Romaaaa.
Smalling e Miki furono entrambi operazioni definite e chiuse da Baldini che fu chiamato last minute per trovare delle soluzioni a pochi giorni dalla chiusura di mercato, per via dei suoi contatti diretti e rapporti stretti con le dirigenze ed allenatori in Premier League. Lui fece dei rapidi sondaggi ed individuo in poche ore i profili di Smalling e Miki che tratto e chiuse velocemente entrambi con formule di prestito da €3M in poche ore. Lo stesso Smalling disse come la trattativa fu del tutto inaspettata e fu definita in poche ore.
Al limite se Baldini è ancora attivo, si potrebbe chiedere a lui una mano se siamo in alto mare su diverse trattative. Tutte le più importanti operazioni con il Regno Unito, sia acquisti sia cessioni le aveva gestite tutte lui in passato.
George 12 presenze 1 goal se è così forte perché lo vendono? Acquisti da Sassuolo
chiesa costa poco 15 m.
e non credo sia più scarso di sancho
Piace al Mister… naturalmente mi fido del suo parere , se ritiene che sia un giocatore imprescindibile per il suo progetto, credo sia giusto cercare di accontentarlo , fosse stato per me…sarebbe gia’ a casa sua da un pezzo !!!!
Le ripeto nuovamente anche se a qualcuno che ripone una fiducia “foderata di prosciutto” storcerá la bocca e mettera’ il pollice verso, abbiamo un DS di una lentezza disarmante …. ė un Vera agonia …. ma quanto tempo ci mette a chiudere o quantomeno a definire le trattative? …… Appena hanno annunciato Massara ero contento perché pensavo che fosse competente e potesse fare un buon lavoro, ma purtroppo con il passare del tempo mi sono ampiamente ricreduto. Meno male che tra una settimana finisce questa agonia …
Ma che c’è ne facciamo di un calciatore che sembra debba farci un favore? Che lo lascino perdere, a questo interessano solo i soldi!
Va be’, ci siamo anche un po’ rotti le scatole!
Forza Roma.
pensavo gasp fosse più intelligente. giocatore che non pensa al progetto ma ai soldoni. da 5 dico 5 anni in condizioni mediocri. cosa c’è che i tifosi non capiscono? silva mi pare farraginoso nelle decisioni basso iq. il ragazzino fa cose semplici per i compagni ma mi sembra lento. strani profili.io virerei su giocatori alla bailey.
Caro massara come si fa a passare da sancho a george ma una via di mezzo ?
sempre più convinto che i friedkin dovevano comprare l’udinese non la Roma siamo diventati una squadretta da plusvalenze ridursi agli ultimi giorni di mercato dopo aver preso un giocatore arrivato rotto a prendere lo scarto degli scarti del Chelsea che brutta fine
A questo punto posso solo sperare che..
In Inghilterra stiano lavorando per l’ala sinistra..
Ma allo stesso tempo per il terzino sinistro..
Che ci sia l’entrata di Ziolkowski..
In questo modo almeno 3 possibili entrate arriveranno da lì..
Così facendo mancherà soltanto un mediano di passo, fisico..
La terza punta.. Speriamo di non averne bisogno.. E che Ferguson non avrà nessun grosso problema..
Ecco.. Per chiudere io spero in questa situazione.. Che siano tutti calciatori che hanno l’ok di Gasperini..
Forza Roma
alla finestra con le stesse speranze…
ma, dato per scontato l’all-in sull’ala sx, personalmente vedrei la priorità sul centrocampista e la terza punta (per non parlare di una seconda, nel caso dovessimo cedere Dovbyk….)
A sx, personalmente credo che possa andare Bailey o Angelino a seconda della partita, con Rensch primo rincalzo e Elsha secondo.
A dx hai Wesley con Rensch rincalzo e Celik rompere-il-vetro-in-caso-di-incendio 😅
A centrocampo invece, siamo pochini e assortiti maluccio…
Davanti, toccherà fare entrare Ferguson in campo con i corni e i trifogli attaccati al pantaloncino e se dovessimo pure cedere Dovbyk sperare di azzeccare un nome fra quelli rimasti sul mercato con i soldi rimasti nel salvadanaio….ricordandoci che i Lucca sono andati via a 35M….
E a questo punto, come detto in questi giorni, secondo me questo accanimento su alcuni nomi si può spiegare solo con l’indice puntato e fermo del Mister. Suoi gli oneri, suoi gli onori.
Cherubini, Pisilli, Pagano e Mannini a George se lo magnano a colazione. Soldi buttati. Come si fa a pensare che l’alternativa a Sancho possa essere quella? Ma se vuoi spendere 30 milioni per Sancho ma compra Dorgeles, altro che George…
Qui non è un problema di carta d’identità o di esperienza il problema è che George non vale mezzo piede di Sancho. Parti con un nuovo allenatore e lo dovresti mettere nelle migliori condizioni in cui lavorare questo ti ha chiesto due giocatori Rios e Sancho e per quanto riguarda il secondo tu sei andato manco al piano B ma direttamente a quello F, è come dire o prendo Batistuta oppure uno sconosciuto
Mera questione di soldi. Preferisce arraffare l ultimo anno a 8 milioni per poi liberarsi a zero piuttosto che rimettersi in gioco. Il calcio non c’entra nulla co sta storia.Se la Roma gli offrisse un triennale a 7 pippi l anno attraverserebbe a nuoto la Manica cantando, tra na bracciata e n altra , l’ inno della Roma.
Ma perché l’attesa non potrebbe essere perché si starebbero limando gli ultimi dettagli?!
Tanto stamo al 50%!
A sto punto preferisco sperare per una riuscita dell’operazione Sancho……..
Cmq almeno 2 giocatori li pijamo in Inghilterra!
Daje Massaaaaraa!
FORZA ROMA
Come già detto, Sancho se non avesse problemi extra calcistici avrebbe già accettato l’offerta della Roma… Si parla di problemi di cuore, e quindi di scelta di vita…
Ha problemi che non je va de fa altro che contare i soldi, ha capito che qui si deve allenare… ma che sei matto?
Dajeeee George
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.