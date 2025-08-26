CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo martedì 26 agosto 2025 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 11:00 – Massara incontra Tyrique George a Londra

Nelle prossime ore Ricky Massara incontrerà l’agente di Tyrique George (19) e il calciatore stesso, diventato il primo obiettivo visti i tentennamenti di Sancho…LEGGI LE ULTIME SU TYRIQUE GEORGE ALLA ROMA

Ore 10:30 – Pellegrini, West Ham alla finestra

Il West Ham segue ancora Lorenzo Pellegrini (29), ma l’affondo arriverebbe solo in caso di partenza di Guido Rodriguez. Il viaggio di Massara a Londra può riguardare anche questo affare. (Il Tempo)

Ore 10:10 – Embolo e Brobbey alternative in attacco

Non solo Gimenez: tra i nomi valutati per l’attacco ci sono anche Breel Embolo (28) e Brian Brobbey (23). (Corriere della Sera)

Ore 9:40 – La Roma punta Gimenez in prestito

Santiago Gimenez (24) può lasciare il Milan, che resta in corsa per Vlahovic e Harder. La Roma è interessata e potrebbe inserirsi al fotofinish in un duello con i rossoneri. Ipotesi prestito. (Corriere della Sera)

Ore 9:30 – Dovbyk tra Villarreal e Newcastle

Il Villarreal ha chiesto Artem Dovbyk (28) in prestito con diritto di riscatto. La Roma non apre al momento alla formula, preferendo l’obbligo. Occhio anche al Newcastle. L’uscita dell’ucraino resta decisiva per sbloccare l’arrivo di una nuova punta. (Il Tempo / Corriere della Sera / La Repubblica)

Ore 9:10 – Tsimikas, accordo con il giocatore

Kostas Tsimikas (29) ha già un’intesa con la Roma. Il club giallorosso offre un prestito con diritto di riscatto, ma il Liverpool spinge per la cessione a titolo definitivo. (Il Tempo / La Repubblica)

Ore 8:45 – Fabio Silva verso Dortmund, Roma in corsa

Fabio Silva (23) è vicino al Borussia Dortmund, ma la Roma resta alla finestra. Il portoghese è tra i preferiti di Gasperini per l’attacco. (Corriere della Sera / Il Tempo)

Ore 8:10 – Sancho, ultimi giorni di attesa

Il sogno Jadon Sancho (24) resta in salita. Gasperini lo vorrebbe, ma i margini sono ridotti. Friedkin potrebbe decidere nelle prossime ore se affondare l’ultimo colpo o mollare la pista. (Corriere della Sera / Il Tempo / La Repubblica)

Ore 7:50 – Roma insiste per Tyrique George

Tyrique George (19) del Chelsea è uno degli obiettivi più concreti. I Blues preferirebbero la cessione a titolo definitivo, ma la Roma spinge per un prestito con diritto di riscatto. (Corriere della Sera / Il Tempo / La Repubblica)

Ore 7:20 – Roma e Cagliari trattano Romano

Il giovane centrocampista Alessandro Romano (19) ha detto sì al Cagliari. Accordo vicino sulla base del prestito con diritto e controriscatto, restano piccoli dettagli economici. (Il Tempo)

IN AGGIORNAMENTO…