LIVE! Massara a Londra tra Sancho e George: attesa a breve la risposta definitiva di Jadon, non filtra ottimismo

La Roma e Massara sono in missione a Londra per rinforzare l’attacco. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il direttore sportivo giallorosso ha incontrato questa mattina l’agente di Jadon Sancho per provare a capire la reale disponibilità del calciatore ad aprire all’ipotesi Roma.

L’incontro si è concluso con la sensazione che non ci siano grandi margini di ottimismo: il club attende una risposta definitiva, ma al momento non filtra entusiasmo e servirà un improvviso cambio di rotta dell’inglese per sbloccare la situazione.

Parallelamente, la società giallorossa non ha perso l’occasione per approfondire un altro discorso. Approfittando della presenza a Londra, Massara ha parlato anche di Tyrique George, esterno offensivo classe 2006 del Chelsea, gestito dallo stesso agente di Sancho. In questo caso, la trattativa è viva e la Roma resta in corsa per provare a portarlo nella Capitale.

La missione inglese dunque non è ancora terminata: Sancho resta una suggestione complicata, mentre George rappresenta una pista concreta sulla quale il club continua a lavorare.

Fonte: Gianlucadimarzio.com