LIVE! Massara a Londra tra Sancho e George: attesa a breve la risposta definitiva di Jadon, non filtra ottimismo

La Roma e Massara sono in missione a Londra per rinforzare l’attacco. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il direttore sportivo giallorosso ha incontrato questa mattina l’agente di Jadon Sancho per provare a capire la reale disponibilità del calciatore ad aprire all’ipotesi Roma.
L’incontro si è concluso con la sensazione che non ci siano grandi margini di ottimismo: il club attende una risposta definitiva, ma al momento non filtra entusiasmo e servirà un improvviso cambio di rotta dell’inglese per sbloccare la situazione.
Parallelamente, la società giallorossa non ha perso l’occasione per approfondire un altro discorso. Approfittando della presenza a Londra, Massara ha parlato anche di Tyrique George, esterno offensivo classe 2006 del Chelsea, gestito dallo stesso agente di Sancho. In questo caso, la trattativa è viva e la Roma resta in corsa per provare a portarlo nella Capitale.
La missione inglese dunque non è ancora terminata: Sancho resta una suggestione complicata, mentre George rappresenta una pista concreta sulla quale il club continua a lavorare.
Fonte: Gianlucadimarzio.com
Lookman, tutto su Lookman.
❤️🧡💛
ci sto
Cerchiamo gente in prestito (economico ) x riscattarli (forse) l’anno prossimo e tu chiedi Lookman che costa più di 50M cash?
Tutto ok!
lookman che vuole giocare in un top team non puoi dargli taralli come stipendio, in piu giocatori cosi problematici stile osimehn preferisco evitarli, gia faccio fatica con sancho seppur se tornasse ai livelli top ti sposta gli equilibri
e pensare che hai rimediato anche qualche pollice verso. pensa chi sono i tifosi…
se vogliamo tornare in Champions li davanti serve un titolare un giocatore pronto possibile che tra Sancho e George non c’è una via di mezzo?
sancho BASTA!
Chiedo per un amico: si puo’ giocare a calcio senza Sancho ?
Si certo ma da qui a presentarsi poi con un ragazzino di 19 anni quando serve un titolare c’è qualcosa che stona
Io davvero spero non sia vero nulla,
puoi sdraiarti in questo modo davanti a Dybala, a Lukaku, pure a Kone o Svilar….
ma a SANCHO NO cribbio!!!!!
Sancho, manco fosse un fuoriclasse….
19 anni 7 presenze in premier tutta la stagione con El Shaarawy titolare dato che Bailey è fracico, questa è la Roma dei friedkin
Il consiglio che ti do, è quello di seguire la squadra del signor Claudio Lotito
se l’agente e lo stesso, e sancho ha mercato, mentre george no, è normale che l’agente spinga per far prendere a noi george e muovere sancho in altre squadre.
già sta cosa mi fa incavolare. possibile che non troviamo un altro esterno che non sia su questo agente?
Diciamo pure che non filtra tanto ottimismo neppure da quella faccia/espressione.
Cioè l’ agente di Sancho fa saltare la trattativa e poi noi prendiamo George che ha lo stesso agente, tutto molto lineare giusto? E pure stavolta Gasperini dovrà accontentarsi di quello che passa il convento
Si infatti e i tifosi della Roma abboccano a me sembra tutto molto chiaro Sancho operazione troppo onerosa per la società meglio prendere un ragazzino che guadagna molto meno e chi si è visto si è visto
l’ operazione Sancho alla Roma costerebbe 30 milioni circa l’operazione George forse meno della metà, la Roma Sancho non lo vuole si punta al risparmio come sempre
Tra i due investirei sul 19 enne… Sancho ha fatto pietà negli ultimi due anni… Ad oggi a parte i turchi in conference non ha offerte, ci sarà un motivo! In più ha uno stipendio spropositato rispetto a quello che ha dimostrato negli ultimi anni(non vorrei fosse un Pellegrini 2)
Prendi George che si alterna con Bailey e mi terrei El sha di supporto(usato sicuro che torna sempre utile in stagione)
Baldanzi a sto punto via per monetizzare (10-15)
Su dovbyck invece ho dei dubbi… Se non hai sostituti validi in mano non lo darei mai via
Se sancho salta dopo tutto sto casino é davvero un fammilento societario e dirigenziale,non tanto per il calciatore (che a me piace comunque) ma perche hai perso tutto il tempo per trovare un sostituto qll’altezza (e non george,un ripiego offerto proprio dall’agente di Sancho)…sarebbe davvero male male,io sono ancora fiducioso finché non salta…peró davvero sarebbe grave.
George comunque è del 2006, stesso anno di Echeverri per cui la gente si sarebbe dissanguata pur di portarlo a Roma. Avrà anche giocato bene al River, ma tutta questa esperienza in più non ce l’ha. Tra l’altro, George seguito anche dal Lipsia, che raramente sbaglia sui giovani, squadra che prese l’anno scorso Nusa in condizioni più o meno simili (in Belgio ha sicuramente giocato di più, ma parliamo comunque di un 2005) e per il quale molti sgancerebbero belle cifre pur di averlo. Siamo davvero sicuri che George, date le condizioni in cui versa Sancho, sia peggio come acquisto rispetto al classe 2000? Io non sono così sicuro
Diciamo che il fatto che i due nostri obiettivi hanno il medesimo procuratore non aiuta.
Perché se su T. George probabilmente noi siamo o l’unico club in corsa o comunque il club più importante, su Sancho potrebbero esserci club più blasonati di noi o club che pagano di più o club che attendono il giocatore tra 1 anno a parametro zero o a gennaio per pochi spicci.
In questa situazione mi sembra ovvio che il procuratore voglia sistemare subito il suo assistito più giovane e meno richiesto e vedere l’evoluzione delle situazioni su quello più famoso.
Di tutta questa situazione ingarbugliata potrebbe avvantaggiarsene il Besiktas a settembre.
Non credo che la minaccia del MU di estendere unilateralmente di 1 anno il contratto possa cambiare le cose.
L’unica nostra possibilità per Sancho, se veramente il Gasp ne ha fatto un punto fermo, sta nell’ungere adeguatamente il procuratore: non vedo alternative.
Dovbyk non va ceduto.
Sancho sta bene dove sta.
O l’agente convince la prima scelta o si può scordare che gli sistemiamo la seconda.
Si spera che la Roma tenga il punto. Il mondo è pieno di giocatori.
Tra i due onestamente preferisco puntare sul ragazzo. Sicuramente nell’immediato non sarebbe subito pronto, ma se ha talento ed è bravo Gasperini può lavorarci e potenzialmente potresti trovarti con un ottimo giocatore. Bisogna vedere il prezzo ma investire 15/20 milioni su un ventenne non sarebbe una mossa illogica, anzi. Sancho si porta dietro duemila dubbi, in primis la tenuta mentale. Inoltre l’ingaggio è spropositato e non in linea con le politiche societarie. Insomma tra le due scommesse preferisco puntare su un giocatore con potenziale e che abbia fame.
Ma Tyrique George non è un 2006?
E’ invecchiato improvvisamente di due anni appena ha saputo che lo vuole la Roma?
In ogni caso, se lo dice Di Marzio, guarda se non finisce come con Sarri…
ma piate Elmas e basta… funzionale e non rompete più le ….basta….george 12 anni….20 chili
Concordo con Max, puzza tanto di Pellegrini 2, Karlsdorp Abraham e compagnia bella.
Grazie ma no grazie.
Massara, Ghisolfi, Pinto… cambiano i direttori ma le telenovele di mercato restano infinite.
Fate come volete, tanto il vero top player ce l’abbiamo già, Gian Piero Gasperini.
IO SONO OTTIMISTA, se massara di muove e guarda caso i friedkin sono a Londra e i prossimi giorni tornano, vorranno tornare con una vittoria, non con una sconfitta.
Basta che la roma trova l’accordo per george e si porta a casa anche sancho.
Semplicissimo.
Fosse un Messi lo capirei ma perdere tanto tempo dietro ad uno che ti rifiuta continuamente mi sembra assurdo. Possibile che non vi siano altri giocatori a disposizione? Chiedo x curiosità
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.