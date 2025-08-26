Calciomercato Roma, Marca: “Pino al Crystal Palace per 30 milioni, ora il Villarreal ha i soldi per Dovbyk”

23
151

Il futuro di Artem Dovbyk potrebbe prendere una svolta importante grazie a un intreccio di mercato internazionale. Secondo quanto riportato da Marca, il Villarreal avrebbe infatti trovato i fondi necessari per sbloccare l’operazione legata all’attaccante ucraino in uscita dalla Roma.

La chiave è la cessione ormai in dirittura d’arrivo di Yeremy Pino al Crystal Palace: l’esterno spagnolo è pronto a trasferirsi in Premier League per una cifra intorno ai 30 milioni di euro. Una somma che il “Submarino Amarillo” sarebbe intenzionato a reinvestire subito per rinforzare l’attacco, con Dovbyk considerato il primo obiettivo.

Il club spagnolo segue l’attaccante da tempo e la trattativa potrebbe entrare nel vivo già nei prossimi giorni, approfittando anche dei segnali di apertura della Roma, pronta a valutare l’addio in caso di offerta congrua. L’incastro Pino–Dovbyk, dunque, può rappresentare la chiave per sbloccare uno dei dossier più caldi del mercato giallorosso.

Fonte: Marca

23 Commenti

  2. Chi è che diceva Dovbyk titolare? Ho detto: Dovbyk va ceduto quest’anno punto. Abbiamo Ferguson giovane e promettente. Comunque mostra ottime doti e soprattutto giovane. Anche se riscatto a 38 è un po alto, ma se non si infortuna li vale. Schick, Abraham, Dovbyk valevano al massimo 15-25 milioni e non 40… #choragione

    • C’hai ragione. Ottimo. Contento ora?
      Bene, il tuo scudetto lo hai vinto.
      Ora per cortesia, te scansi e ci fai seguire il Campionato? Che molti, qui, sarebbero contentissimi di avere torto marcio, se questo significa vedere vincere la Roma

  4. Non capisco esattamente la strategia da Tifoso ma spero veramente ci sia un piano b pronto e valido.
    Mi fido del Gaspa ma i tempi stringono e io di attaccanti pronti non ne vedo, la preparazione è bella che finita la serie A partita, il tempo non c’è.
    Dovbyk non è Battistuta ma se le palle gli arrivano, giuste per lui, a segnare segna. Vedremo.
    Su Silva ora pare ci sia il disperato Milan che vedova di Massara cerca di copiare disperato.
    Vedremo non so che pensare io lo terrei ormai.

    Forza Roma

  6. se pellegrini “sopravvive” anche a dovbyk davvero è una maledizione. se si cedeva kone all inter sarebbe stato il colmo

  7. Se a 5 giorni dalla chiusura del calciomercato non hai certezza di prendere un valido sostituto è un’operazione non rischiosa…di più!

  10. Vendi Dobvik a 5 giorni dalla chiusura del mercato e poi chi prendi? Lasci la squadra con un solo centravanti che viene da un crociato rotto e non è manco di proprietà? Prendi uno sconosciuto qualsiasi tipo George? Totalmente basito

  12. Non è adatto a gasperini quindi se lo vendiamo senza perdere soldi ben venga. Per una volta che la società prende giocatori adatti e non a caso non posso che essere d’accordo.

  13. Io sta felicità di cedere un buon attaccante che i suoi goal li fa non la capisco, per andare a prendere quale fenomeno al suo posto?

  15. Ma dico io…se si sapeva già da quando hai scelto Gasp che Dovbik non è il tipo di attaccante adatto al suo gioco, non si poteva trovare prima il suo sostituto? Mi sarebbe andato bene pure Dzeko come vice Ferguson e avrei tenuto Abraham come terzo. Ma ora chi prendi? Poi vorrei capire come voleva giocare DDR con Dovbik. Gli dovevano arrivare una decina di palle gol a partita? Ma come ha fatto a vincere la classifica cannonieri con un piede solo? Misteri del calcio. Abbiamo pregato il Girona e strapagato un exploit di un anno. Polli noi. L’ho aspettato un anno ma non è da serie A.

  16. Questi non sganciano un euro solo prestito, forse, non ci credo finchè non ci sarà nero su bianco che daranno 30 ml per la matrioska ucraina, mica sono fessi come Ghisolfi gli spagnoli

  17. Se gli arrivano le palle giuste per lui a segnare segna.
    A semoromani quelle palle le butta dentro anche il centravanti del tor tre teste so le altre che ce fanno preoccupa’
    Una punta centrale è un’altra cosa

  18. non credo di ritenere la Roma così sprovveduta da vendere Dovbyk e restare col solo Ferguson avranno fatto valutazioni e provveduto al rimpiazzo

