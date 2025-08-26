Calciomercato Roma, Marca: “Pino al Crystal Palace per 30 milioni, ora il Villarreal ha i soldi per Dovbyk”

Il futuro di Artem Dovbyk potrebbe prendere una svolta importante grazie a un intreccio di mercato internazionale. Secondo quanto riportato da Marca, il Villarreal avrebbe infatti trovato i fondi necessari per sbloccare l’operazione legata all’attaccante ucraino in uscita dalla Roma.

La chiave è la cessione ormai in dirittura d’arrivo di Yeremy Pino al Crystal Palace: l’esterno spagnolo è pronto a trasferirsi in Premier League per una cifra intorno ai 30 milioni di euro. Una somma che il “Submarino Amarillo” sarebbe intenzionato a reinvestire subito per rinforzare l’attacco, con Dovbyk considerato il primo obiettivo.

Il club spagnolo segue l’attaccante da tempo e la trattativa potrebbe entrare nel vivo già nei prossimi giorni, approfittando anche dei segnali di apertura della Roma, pronta a valutare l’addio in caso di offerta congrua. L’incastro Pino–Dovbyk, dunque, può rappresentare la chiave per sbloccare uno dei dossier più caldi del mercato giallorosso.

La marcha de Yeremey Pino deja dinero en caja que podría desbloquear la operación Dovbyk pic.twitter.com/ZMcivB0rwf — MARCA (@marca) August 26, 2025

Fonte: Marca