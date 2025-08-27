LIVE! Roma, avanti tutta su George: nuovi contatti nella notte. Romano: “Su Sancho dette tante cose non vere” (VIDEO)

La Roma fa sul serio per Tyrique George. Positive le ultime ore, ci sono stati contatti anche nella notte tra Massara e l’agente del calciatore 19enne, rivela Fabrizio Romano. Che in un video chiarisce i dubbi intorno a questa operazione.
Tanti si domandano infatti come mai la Roma continui a trattare con lo stesso procuratore di Sancho dopo il no di Jadon. Romano la spiega così: “Perchè Massara non ha mai avuto problemi con Obasi, l’agente del calciatore. Ne sono state dette tante, dalle commissioni alle richieste altissime, ma aspetto la fine del mercato per dire tutta la verità sulla vicenda. Il tema non sono le commissioni, il tema è Sancho“.
La Roma intanto sta lavorando forte su George, sta parlando col Chelsea per un acquisto a titolo definitivo con percentuale di futura rivendita. Si aspetta l’accordo su ogni aspetto per portarlo a Roma. “George non è un calciatore buttato lì, io rispetterei questo giocatore che non è l’ultimo arrivato”, ha concluso Romano riguardo all’acquisto di Tyrique da parte dei giallorossi.
🚨🟡🔴 AS Roma had positive talks with Tyrique George’s camp in London today.
George can join AS Roma on permanent deal with heavy sell-on clause, talks are underway.
Exclusive story, confirmed. ✅🏴 pic.twitter.com/kuDKGMox6B
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 26, 2025
Su Sancho: “Non ha mai aperto alla Roma, tutto è fermo a dieci giorni fa”. Chiusura su Tsmikas: “Il calciatore vorrebbe vestire la maglia della Roma, ma il Liverpool per ora non apre al prestito ma vuole una cessione a titolo definitivo. I giallorossi sperano che gli inglesi accettino la soluzione del trasferimento a titolo temporaneo nelle prossime ore qualora non dovessero trovare acquirenti per il greco“.
Dopo il famoso mercato di Lobont e Zamblera qualcuno mi sa dire un mercato peggiore di questo? Naturalmente guai a dirlo altrimenti sei laziale, che fantastico colpo George 8 partite in premier 1 goal e ci voleva l’ arrivo dei friedkin a Roma e la partenza di massara per sbloccare questa trattativa per il fenomeno londinese
Spero che questo sia l’ ultimo anno che dobbiamo sopportare questa proprietà di peracottari, qualcuno che ama la Roma si faccia avanti e ci liberi da chi specula sui nostri sentimenti
Tu vivi su Marte giusto? Eri a casa quando Ranieri parlava di sessioni di mercato difficili, quindi… A me non sembra che sia questo disastro che dici però oh, sono opinioni personali. Giocatori funzionali, afferri il significato della parola? Magari non fortissimi e certamente non già affermati ma funzionali al gioco di Gasperini…
Secondo me è un’ottimo mercato e compatibilmente con gli obblighi del fpf stanno costruendo una squadra che ha senso.
Prendere un diciannovenne è una scommessa sportiva ma non finanziaria: male che vada i soldi che hai speso li rifai.
Peggio sarebbe impegnarsi con uno stipendio lordo di 8/10 milioni per i prossimi 5 anni con uno che ha smesso di giocare da anni e che infatti non trova una squadra.
Beh, come non darti torto…in effetti tra Lobont e Zamblera spendesti parecchio di più dei circa 70 mln investiti per Wesley, E.A., Ghilardi, Ziolkowski.
E mancano 5gg alla chiusura del mercato ancora.
Basterebbe questo per identificarti come quello che hai detto tu, non serve che lo faccia qualcun altro.
Ma quanto scemo devi essere a dire che questa sessione di mercato fa schifo?
Già Wesley, Ferguson e el Anayue oh come si chiama si son fatti a vedere come buoni acquisti.
Ghilardi buon centrale.
E abbiamo ritenuto tutti i giocatori imporsiti.
Ma siamo pazzi?
solo io ho visto wesley stracciare in velocità chiunque abbia affrontato sulla fascia destra? un ferguson che si mostra più in partita di dovbik? un El Aynoui che gioca bene sia da mediano che da trequartista? per ora quelli che sono arrivati mi sembrano meglio di quelli che hanno sostituito.
Inoltre. fino a quando la squadra ha corso, ho visto un bologna, che è lo stesso dell’anno scorso, e che l’anno scorso ci faceva soffrire, non toccare palla.
servono altri giocatori,si, ma a dire che è un mercato fatto male no!
Al netto delle dell’obbligo di rispettare i piatti del FPF sono arrivati:
1. 21 anni, neo convocato dalla nazionale brasiliana, autore del gol vittoria contro il Bologna e di una prestazione in cui ha dimostrato di poter arare la fascia x 90 minuti come a Roma non si vedeva dai tempi di Cafu;
2. EL Aynaoui, forte e duttile centrocampista che ha già mostrato le sue qualità in entrambe le fasi;
3. Ferguson che in poche settimane si è preso il posto da titolare davanti amDovbyk consentendoci di valutare serenamente la cessione dell’ucraino;
4. Ghilardi, promettente pilastro della u21 italiana, sulla carta adattissimo al gioco del mister;
5. Bailey, esterno offensivo tecnico e velocissimo, fermato da una lesione muscolare, ma stando alla storia recente degli infortuni non certo fracico come lo,si vorrebbe spacciare.
In più sta per arrivare il giovane talentuoso difensore polacco, un esterno offensivo di grande talento come George, forse in alternativa ad Angelino di gran livello come Tsimikas ed altri, anche dipendenti dalle cessioni di alcuni esuberi, ovvero di Dovbyk.
Nel frattempo non è stato ceduto nessuno dei big come Svilar, Ndika, Kone, di cui si diceva che la cessione era necessaria per far quadrare i conti.
Considerate le premesse mi trovo in totale disaccordo con la tua valutazione.
vi aspetto se ferguson va in doppia cifra e se andiamo in champions. ma lookman gosens koopmeiners kessie hojlund kulusevsky lì conoscevate prima? per non parlare della resurrezione di zappacosta de ketelaere e altri… resta il fatto che questa società ti ha portato in bacheca l’unico trofeo europeo uefa quando i cugini ne hanno il triplo. fate ride, tifate Inter e risolvete la vostra frustrazione
Da prendere! Con lui riesce a segnare pure Francesco Antonioli se lo richiamano in attacco. più forte de Thomas Haessler!
Preso atto dei nuovi acquisti, non si può parlare di mercato fallimentare. L’irritabilità, sta nell’aver perso un sacco di tempo con un giocatore troppo attaccato ai quattrini e che ti ha snobbato sin dal primo momento. Sempre che sia vero quel che riportano i giornali
pensa te…io al momento darei un 7,5 a questo mercato, e se arrivassero altri 2-3 acquisti arriverei tranquillamente a 9, calcolando pure che bisogna aggiungere l’arrivo di Gasperini, il dover far fronte al FFP che quest’anno sarà praticamente fondamentale per il futuro rispettare, che non è stato venduto nessun big e che abbiamo in squadra degli invendibili (Dovbyk, Pellegrini, Elsha, Salah-Eddine, Hermoso) che ci levano dalle case, tra valore e stipendi, circa 80-90 milioni che potevano servire per prendere il bomber da 30 gol.
Riguardo George, è un investimento e definirlo attaccante è una forzatura… allora lo è pure Soulè!
Dai… pensa a Sarri che è meglio….
per e se non c’erano gli invendibili tipo Dovbyk, Pellegrini, salah, Elsha, Hermoso,
Non riesco a capire quale parte del discorso fatto da Ranieri sul mercato di quest’anno non sia stato compreso. Quando non si dicono le cose si accusa la proprietà di silenzio e indifferenza, quando si parla e si rappresentano le difficoltà che bisogna affrontare nell’immediato, utili a poter essere più competitivi nel prossimo futuro, già a partire dal prossimo anno, allora si parla di incapaci…
Vabbè, evidentemente meritiamo una società che spende, anche poco, fa tanti proclami e poi rimane con il mercato bloccato. Così andrebbe bene, forse qualcuno sarebbe più contento.
Personalmente mi ritengo soddisfatto del lavoro che stanno svolgendo, capisco che ci sono difficoltà oggettive e confido nel fatto che stiano facendo il meglio per la Roma. Per me Ranieri è garanzia di tutto questo!
Sempre e comunque forza Roma!
quando li vedrai giocare non spellarti le mani per gli applausi e ricordati di quello che oggi scrivi.
domanda: quando l’atalanta ha preso Lookman per 18 mln lo conoscevi?
qui mi fermo….
Ti ricordo che la differenza tra quella Roma (Lobont, Zamblera) e questa, è che la prima andava in champions e aveva più soldi, questa no.
Tra le altre cose, ricordo molto bene Guidone Corsi che diceva che bisognava avere pazienza e attendere la fine del mercato, perché c’erano i Sensi. Oggi sembra che se non arrivano tutti i giocatori entro fine luglio siamo una squadra di poracci.
Detto che se Sancho dice non hai poco da fare
io non ho dubbi a riguardo..e non pensate che perché Sancho ha 25 anni non sia una scommessa. ( ovviamente se Gasp lo ha indicato ci sono ottime possibilità di vincerla ma a volte sbaglia anche lui vedi zaniolo)..,.. tra le due scommesse tutta la vita il 19nne con talento tecnica velocità e sfacciataggine
é il mio pensiero
Sancho non è una scommessa, è un giocatore di livello superiore e per questo tentenna ad accettare una squadra che gioca l’Europa League e non vede la Champions da anni. Poi che non abbia alcuna motivazione a venire da noi è un altro conto ma le qualità del giocatore sono innegabili, sbagliare delle stagioni allo United più scarso della storia è normale.
La differenza sta nel fatto che Zaniolo era un prestito con diritto di riscatto, quindi senza particolari rischi; Sancho sarebbe un investimento da 80 mln per 5 anni, per cui ti ci giochi faccia e reputazione.
Mi sembrerebbe strano che un tecnico di 68 anni fosse così naif, conscio delle ristrettezze nelle quali si svolge il mercato della Roma.
Continuo a credere che ci sia qualcosa che non sappiamo e non sa nessuno oltre ai diretti interessati.
Karl, il problema è che Sancho tentenna ad accettare la Roma perché non ha il blasone che desidera ma mi sembra che altre squadre interessate a lui a quelle cifre faticano a palesarsi. Sono 2 anni che ha deluso. Poi, io un giocatore svogliato che non si vuole mettere in discussione e rilanciarsi non lo vorrei mai. Mi sembra che abbia già la testa per il campionato arabo. Per me è un rischio anche superiore a George perché se non ingrana ti ritrovi un giocatore scontento con un ingaggio monstre difficilissimo da ricollocare. E ci bloccherà anche i futuri mercati.
la percentuale di rivendita del 30 percento è troppo alta, ma alla fine basta che lo portiamo a casa, ci serve un giocatore alla svelta
Romano è uno dei pochissimi giornalisti seri in circolazione.
Se Sancho non vuole venire sono problemi suoi, noi siamo la ROMA e non elemosiniamo a nessuno. Spero che George possa arrivare e sono sicuro che se dovesse venire si rivelerebbe un giocatore funzionale al nostro gioco. Giovane, brioso e tutto da formare dal Gasp.
FRS
Un nuovo Abraham …stessa fine
Perchè un nuovo Abraham? Perchè è nero? Per il resto gioca in tutt’altro ruolo e siilitudini non ne vedo.
sarà, ma l’impressione che resta è aver ordinato una fiorentina e ti arriva un hamburger vegano…se a Gasp sta bene essere messo a dieta, va bene così, ma i dubbi restano tutti, a 4 giorni dalla chiusura del mercato
se dovesse uscire Dovbick cosa a cui credo molto poco
Cercherei di portare a casa
Mikautadze ( sostituisce Dovbick )
George e Fabio Silva
e davanti e sulle fasce saremmo a posto
Ferguson MIKAUTADZE
GEORGE, SILVA, Bailey, Soulé…Elsha
Premesso che questo sancho non ha ispirato grande simpatia sin dall’inzio, malgrado la giovane età gia in potenziale declino e forse anche giustamente dal lato suo, piu attaccato alla pecunia che all’ambizione sportiva.
George, che non conosco affatto, mi sembra profilo molto piu sensato per una squadra sotto la mannaia del FP , giovane, ingaggio ridotto, cartellino abbordabile e potenziali prospettive ottime. Sicuramente rivalutabile con un allenatore come Gasp.
Un profilo simile preso in campionati minori e non nella ricca premier, in club di primissma fascia, sarebbe costato un quinto, ma ci vuole lo scouting che Roma non ha al momento.
Sicuramente le poche presenze in un club di prestigio e in competizioni internazionali di primo livello aumentano le possibilità che sia piu pronto.
In futuro profili simili te li potresti crescere in casa con la U23 in serie C, cosa al momento in sospeso
Ma non è possibile, dal giorno stesso che è stato presentato Gasperini si sapeva che il giocatore più importante che chiedeva l’allenatore era un attaccante di fascia sinistra con piede destro , un loockman per capirci, uno forte forte , e ce ne sono tanti, ebbene cosa sono riusciti a fare? Nulla siamo a tre giorni dalla fine del mercato e non hai preso nessuno nel ruolo chiave del gioco di Gasp.
Poi oggi ti presenti con un ragazzino di 16 anni con 10 partite da titolare e lo compri a 22 milioni ?
Io impazzisco , vado fuori di testa
come ala sinistra l’ opzione migliore sarebbe ben seghir, se abbiamo pagato 30 milioni per Soule’ possiamo anche investire su di lui. Li vale tutti quei soldi. Per il centravanti rimangono Vlahovic e hojlund che però sono anche loro costosi tra cartellini, ingaggi e bonus alla firma. Personalmente se devo investire lo farei su ben seghir. Se abbiamo 22 milioni per George ne abbiamo anche per ben seghir
Per fortuna stiamo scansando la peste rappresentata da Sancho. Dopo i fenomeni Transumanza Pastore e Renato Desaparecido Sanches, ci manca solo quest’altro cesso a pedali, per affossarci definitivamente.
sancho c ha I cavoli suoi l amore quello che è amen, ma nn te devi presenta con un bimbetto e infatti da quello che sembra a trigoria l hanno capito…ma ve pare che ranieri e gasp dicono si ad uno che nn ha manco 10 presenze in premier..
Ovviamente prendere un giocatore con 180 minuti in premier e 19 anni vuol dire fare un investimento e non prendere un titolare..la mia sensazione è che il mercato di Massara ( e anche di quelli precedenti) viene fatto più che altro dai procuratori a cui sono legati..poi va bene le scommesse e gli investimenti ma perché non si valorizza giocatori che si hanno in rosa come Baldanzi?
Per esempio per il vice Angelino perché non viene valutato Posch del Bologna? Può giocare anche centrale ed è nazionale austriaco..comunque per me la priorità è il centrocampista e appunto il terzino destro. A sinistra ora abbiamo parecchi giocatori che possono giocare
Ditemi una squadra che ad oggi è completa e ha fatto un mercato sontuoso. Napoli a parte che già aveva una sua identità. Nessuna! Però alla Roma arrivano critiche e insulti. Il Milan vende Theo Hetnandez e Reynders e di punto in bianco diventa una pretendente allo scudetto. Juventus caos totale ed è osannata. Questo per dire che la potenza mediatica fa sempre la differenza sui giudizi. Daje Roma Daje Massara continua cosi’
sancho non viene ok….ma George 20 chili no pietà….Elmas in prestito che va al napoli mi fa diventare matto…svejate massa’….basta scommesse. vai alla sala slot
Gip 75, a te,e quelli che la pensano come te,definirvi. laziale è un complimento….
Guardate i filmati. George è forte , può essere il nuovo salah. Veloce, dribbling e gran tiro
certo per voi era forte pure solbakken
come sangare’, le fee, solbakken, shomorodov e compagnia bella
Solbakken è stato preso dalla Roma a 24 anni, con 120 presenze e 19 gol nel campionato norvegese, 1 sola presenza in nazionale.
Lì la fregatura era prevedibile e infatti mi ci giocai subito i canonici due cent.
George non so cosa possa diventare, ma di anni ne ha 5 in meno e non si misura nel temibile campionato norvegese ma in quello più competitivo al mondo.
Salah alla sua età sgambettava senza impressionare più di tanto nell’Al-Mokawloon in Egitto.
Il disperato tentativo di qualcuno di difendere l’ indifendibile. Sei stato un mese su un giocatore che non è più interessato al calcio? Mo pure questo si fa uscire per difendere i friedkin. Ma Rowe? Tzolis? Fofana? C’è un mondo di giocatori prima di arrivare con tutto il rispetto a George, adesso lo sapete che il titolare sarà El Shaarawy per buona parte della stagione perché Bailey so anni che è sempre infortunato
per me il problema non è il nome del calciatore basti che sia funzionale al gioco del gasp,ma secondo me mancano proprio i giocatori per completare la rosa!!!Siamo troppo corti considerando che alcuni il Gasp non li reputa idonei al suo gioco
C’è qualcuno qui che giudica la qualità di una squadra in base ai nomi, se mi chiamo Sancho sono un campione ( a prescindere che non lo vuole nessuno se non in turchia, e secondo me lui andrà in Arabia perchè sa che è finito.. Tutti noi sapevamo chi era Anguissa prima di Napoli, o Kim, o Karavshkeila, tutti scommetavamo su Di Marco quando era a Verona, o Thuram che arrivava dal Borussia senza rinnovo…Le squadre si fanno con gente che guarda le partite, che sa di calcio e che scopre talenti. In campo ti puoi chiamare anche Maradona, ma se non corri nel calcio di oggi sei nessuno, ( vedi Pellegrini ) Il Como se vai a guardare è fatto di gente che se viene a Roma non li porto manco in panchina. Solo Nico Paz arrivava da sconosciuto, dal Real, ma Fabregas ha creato una squadra.
Facciamo iniziare il campionato e tra 5/7 giornate ne parliamo su dove possiamo arrivare….
le truppe cammellate sono tornate dalle ferie…vai di applausi e odi al padrone
la cosa grave che come si dice è tutto fermo da 10 giorni, colpevole massara e Gasperini che sembra che senza questo non sì può giocare al calcio.
Ma ringrazia Dio che almeno Gasperini l’hanno ipnotizzato e convinto a venire…..
Non ha mai aperto alla Roma, tutto è fermo a dieci giorni fa”
Io è questo che non accetto, nel frattempo non si poteva contattare nessun altro? Mah…
Non scherziamo.
George è un bambino con 6 presenze in Premier manco dall’inizio.
Non puoi prendere Sancho?
Vai su un giocatore pronto e fatto.
E mancano anche un terzino sx e un centrocampista difensivo.
Se parte Dovbik pure una punta centrale.
Avanza una settimana scarsa.
Che famo?
Era Rowe il calciatore da prendere, peccato sia andato al bologna.
Se fosse così vorrebbe dire che Sancho ha smesso di fare il calciatore, quindi uno così senza ambizioni e stimoli non lo prenderei mai, se ne andasse al mare che è meglio, io ci avevo sperato ma a questo punto, virare con decisione su Tyrique George ed anche alla svelta direi
Allora partiamo dal fatto che sapevi fin dall inizio che ti mancava il terzino destro e l esterno d attacco . Ecco avrei speso 40 per nusa e wesley accontentare Gasperini rinunciò a Ghirardi e prendo uno a parametro zero e intanto vendo cosa che Massara non è capace a fare . Possibile che baldanzi,pisilli,ndicka,Angelino non hanno mercato ? . Poi questo va bene ma mi diritti quei soldi per un centrocampista forte frendrup mi aspetto questo senno Massara sarà l ennesimo DS incapace di completare un organico .
Piano piano si strutturerà la Roma, non possiamo stare appresso a tutte le voci. Gli allenatori sono bulimici di calciatori perché sulla graticola c’è il loro posteriore. Ma secondo voi a Gasperini non è stato detto che Sancho non ce vole venì alla Roma? Questo George non lo conosco ma se è forte che sia il benvenuto, se invece si rivelerà un flop allora pioveranno critiche, bestemmie ed improperi. Semolice no?!
forse non è chiaro che non possiamo sbagliare più ma dobbiamo prendere solo calciatori forti e futuribili che possano generare una plusvalenza ? ci sei che se spendi per lookman 50 e si conferma in premier puoi venderlo a 80 ? se prendi dovbyk a 40 per rivenderlo a 30 .. george a 20 per regalarlo casomai a 12 perchè non va .. che strategia è ? ci siamo passati per habraam , kumbulla e altri . dobbiamo continuare ?
un mercato costoso fatto di sconosciuti……complimenti alla società ed alla direzione sportiva…..
le truppe cammellate si stanno organizzando per difendere il padrone pronti a dare del laziale a chiunque osi dire che si aspettava qualcosa di più di un ragazzo di 19 anni con sole 8 presenze in premier
Ad oggi speso 0 .. questi i fatti campagna cessioni campagna acquisti .. una squadra come la Roma che non ha soldi per fare mercato .. e’ da ridere altro che ffp
Il progetto economico è partito giocatori bambini da valorizzare per rivenderli dal più grande allenatore bravo nel fare questo .. al centenario festeggeremo le plusvalenze e le ricchezze dei friedkin … sono desolato soprattutto dalla gente … da tifosi non potete essere contenti di questo
concordo .. fiorentina , bologna , como ecc.. comprano e solo noi abbiamo il fair play dopo che gli acquisti sono stati praticamente finanziati dalle cessioni . poi mikautadze costerebbe 25 mln mica 100 e per un giocatore affermato ci può stare .. mica siamo il poggibonsi che dobbiamo piangere ogni volta tra prestiti e tira e molla infiniti .
Ormai se non c’è il colpo ad effetto si cade subito nella polemica. Con Sancho si sarebbero cominciate a sentire castronerie tipo “ammazzamo er campionato” e “namo ar circo massimo” e intanto ti mettevi sul groppone una scommessa da 6 milioni di ingaggio a stagione che se poco poco non ti rende fai la stessa fine di Pellegrini. Ma lo volete capire che il tifo non è spettacolo? Ben vengano giocatori con zero aspettative così magari si chiacchiera meno e si lavora di più. E con il lavoro in genere arrivano anche dopo i trofei, con le chiacchiere no.
Arrivano le plusvalenze svegliati te lo ha detto anche l allenatore.. ma lo capite L italiano .. cosa ha detto l allenatore .. ha detto che è stato preso per rivendere i giocatori da lui valorizzati … parli di trofei tu .. quali trofei scusa
ma infatti sancho io non lo avrei ritenuto un colpo ad effetto ma solo una grossa scommessa a peso d’oro .. perchè secondo me è un giocatore finito .. nusa , openda , nkunku , nene dorgeles , kevin , mikautadze sarebbero stati dei colpi
Ragazzi T G non sarà prontissimo, ma è forte. Il Lipsia lo vuole in ottica futura vendita a prezzi altisonanti di Nusa. E comunque anche di Nusa l’anno scorso si diceva “scommessa costosa”. C’è solo da vedere questa percentuale sulla rivendita. È più potente di Echeverry poi.
Un conto è prendere una promessa o un giovane per fare plusvalenza in futuro, un conto è prenderlo metterlo in campo e farlo giocare titolare. A chi potrebbe togliere il posto sulla sinistra George? Secondo me per il momento a nessuno tra ElSharawy, Angelino o Baiyley, quando tornerà….a differenza di Sancho che sarebbe stato probabilmente titolare…Al mercato della Roma io darei un 6,perché dei giocatori presi ben pochi giocheranno titolari, gli altri si accomoderanno in panchina,pronti a dare il cambio….
6 sei stato pure generoso, serviva un titolare non una riserva, la Roma non è migliorata forse è pure peggiorata squadra da sesto posto
serve solo qualche innesto di qualità e siamo apposto, il resto deve farlo il gasp
certo è arrivato il genio della lampada
Ma i proprietari del Como non potevano comprare la Roma?
