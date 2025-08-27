LIVE! Roma, avanti tutta su George: nuovi contatti nella notte. Romano: “Su Sancho dette tante cose non vere” (VIDEO)

La Roma fa sul serio per Tyrique George. Positive le ultime ore, ci sono stati contatti anche nella notte tra Massara e l’agente del calciatore 19enne, rivela Fabrizio Romano. Che in un video chiarisce i dubbi intorno a questa operazione.

Tanti si domandano infatti come mai la Roma continui a trattare con lo stesso procuratore di Sancho dopo il no di Jadon. Romano la spiega così: “Perchè Massara non ha mai avuto problemi con Obasi, l’agente del calciatore. Ne sono state dette tante, dalle commissioni alle richieste altissime, ma aspetto la fine del mercato per dire tutta la verità sulla vicenda. Il tema non sono le commissioni, il tema è Sancho“.

La Roma intanto sta lavorando forte su George, sta parlando col Chelsea per un acquisto a titolo definitivo con percentuale di futura rivendita. Si aspetta l’accordo su ogni aspetto per portarlo a Roma. “George non è un calciatore buttato lì, io rispetterei questo giocatore che non è l’ultimo arrivato”, ha concluso Romano riguardo all’acquisto di Tyrique da parte dei giallorossi.

🚨🟡🔴 AS Roma had positive talks with Tyrique George’s camp in London today. George can join AS Roma on permanent deal with heavy sell-on clause, talks are underway. Exclusive story, confirmed. ✅🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/kuDKGMox6B — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 26, 2025

Su Sancho: “Non ha mai aperto alla Roma, tutto è fermo a dieci giorni fa”. Chiusura su Tsmikas: “Il calciatore vorrebbe vestire la maglia della Roma, ma il Liverpool per ora non apre al prestito ma vuole una cessione a titolo definitivo. I giallorossi sperano che gli inglesi accettino la soluzione del trasferimento a titolo temporaneo nelle prossime ore qualora non dovessero trovare acquirenti per il greco“.



