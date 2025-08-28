Zazzaroni attacca Massara: “Ritardi e delusioni intollerabili. E con Gasperini non vorrei essere al suo posto”

Il calciomercato della Roma continua a far discutere e, stavolta, a puntare il dito contro il direttore sportivo Ricky Massara è Ivan Zazzaroni. In un editoriale pubblicato oggi sul Corriere dello Sport, il direttore del quotidiano non ha risparmiato critiche al lavoro del ds giallorosso, parlando di “ritardi e delusioni intollerabili” e di una gestione piena di ostacoli e passi falsi.
“Tratta per settimane Fabio Silva e alla fine il portoghese va al Borussia Dortmund per un milione e mezzo in più; prova insistentemente a convincere Jadon Sancho e l’inglese gli risponde una volta su tre prima di negarsi definitivamente”, scrive Zazzaroni, mettendo in fila i colpi mancati da Massara.
Non solo Silva e Sancho, ma anche il caso Echeverri, “sondato, sedotto e infine prestato dal City. Non alla Roma bensì al Leverkusen”, fino ad arrivare all’infortunio di Bailey, definito dall’editorialista un vero colpo di sfortuna: “Accetta la corte dei Friedkin e al primo tiro in porta s’infortuna”.
Dietro a questo quadro c’è però, secondo Zazzaroni, un problema ancora più delicato: il rapporto con Gasperini. “Il guaio per Massara è di avere un allenatore per niente morbido quando le cose non vanno come vorrebbe… a questo punto non vorrei essere al posto di Ricky”, scrive, ricordando come il tecnico non sia mai stato un profilo arrendevole, né all’Atalanta né altrove.
L’editorialista sottolinea inoltre come Gasperini, al momento delle trattative con la Roma, probabilmente non fosse stato messo davanti a una prospettiva di mercato tanto complicata: “Di fronte a ‘prospettiva zero’ non avrebbe accettato la sfida: lasciando Bergamo, dove ha fatto miracoli per nove anni, intendeva – e ancora intende – fare meglio in una piazza grande”.
La chiusura è amara e carica di ironia: “Alla chiusura della sessione mancano cinque giorni e la Roma ha bisogno di almeno tre innesti… A Massara posso solo suggerire una cosa: un salto al Divino Amore. Prima del confronto a due”.
Fonte: Corriere dello Sport
Credo gli venga meglio il ruolo di giudice a Ballando con le stelle…e anche lì non ne sarei tanto sicuro…
Si si. Poi voglio vedere che dici quando (ri) arriviamo sesti.
Faccelo te un consuntivo obbiettivo sul mercato dell’AS Roma FINORA.
In questi pochi giorni che avanzano dovremmo fare le fiamme per ambire alla Champions.
ma stai zitto!!!
Sono convinto che se il tuo editore non beneficiava dei soldi pubblici , un’articolo cosi’ non lo avresti scritto , lo sappiamo che ormai i quotidiani non si vendono piu’ e si campa con quello , non e’ un richiamo al lettore , e’ solo mettere zizzania , non hai aspettato neanche l’uno settembre , cio’ mi fa pensare a qualche rancore represso….
Per favore, vai a tifare il Bologna e mangiare lo gnocco fritto con la mortadella. Vedi se lo danno in omaggio a Ballando con le stelle
Ma come, quel Massara accolto come salvatore della patria? il fatto è che Gasp ti da le dritte, Massara no
Forse Zazzaroni dovrebbe andare a riascoltare la prima conferenza di Gasperini, quella in cui era presente anche Ranieri. È stato detto in tutte le salse che quest’anno il mercato sarebbe stato complicato (Ranieri lo diceva anche i mesi prima a dire il vero), quindi il Gasp lo sapeva benissimo cosa aspettarsi.
Però fa comodo “dimenticarsi” di tutto per sparare a zero come sempre
probabilmente Massara non gli passa le notizie in anteprima…
Zazzaroni c’è solo una leggera incoerenza in quello che dici… che Ranieri ha pubblicamente detto che il mercato sarebbe stato difficilissimo per i paletti e le restrizioni che tutti conoscono e che non si sarebbe potuto fare tutto in questa unica sessione di mercato.. quindi mi chiedo come sia possibile che tutti sapevano tranne il GAsp che a detta avrebbe accettato pensando di fare un mercato faraonico e cambiando 10 calciatori…
ben detto.
Stavolta Zazzaroni non ha tutti i torti. Aggiungo anche Rios al teatrino delle comiche e il tira e molla con Wesley, senza considerare che non è riuscito fino ad oggi a vendere Pellegrini , Baldanzi, Dovbyk e Hermoso (quando era sul mercato). E i giocatori acquistati sono tutte scommesse che spero vinca.
pe campa’ tocca inventarsene una al giorno . . .
pensandoci bene Zazza non ha tutti i torti…. Massara è stato un mezzo fallimento fin’ora! Si e’ fatto prendere in giro da Sancho, Fabio Silva e RIOS !!! figure poco professionali. Non parliamo di Baylei!!! Se non compriamo uno zoppo-sciancato l’anno non sono contenti alla Roma!!!
E Gasp aspetta ancora…. aspetta e spera!!! E’ dai tempi di Mou che aspettiamo un trequartista-regista, che vergogna!!
altro che champions…. arriveremo 6°-7°
stavolta ha ragione
Potenza mediatica. I direttori di Milan e Juventus stanno facendo piu’ danni della grandine ma vengono elogiati come grandi strateghi del mercato. Caro Zazza non siete piu’ credibili.
La cosa più grave di tutte è stato il mancato arrivo di Rios per pochi spicci… imperdonabile!!! Lo rimpiangeremo per tanti anni… per me massara è stata una disgrazia. Il peggior ds, secondo solo all’andaluso. Rimpiango il francesismo…
Non seminare zizzania per avere ascolti facili. Personaggi come questo sono il male della Roma
Mamma mia quante banalità in un solo articolo…da premio Pulitzer!
A questo giro “di ballo” però ha ragione. Massara veramente male male.
mi sa che la cofferenza stampa di ranieri la persa che parlava dell nuovo allenatore e che gia gli era stato detto che per due sessioni di mercato la societa poteva avere dei problemi
Parlare prima della fine del mercato è sempre un rischio, questa proprietà negli anni ci ha abituati a Mou, Dybala, Lukaku e al capocannoniere della Liga, gente che di qui non è mai passata. Adesso hanno preso il Gasp, probabilmente il migliore allenatore italiano disponibile al trasferimento in circolazione. È vero la Roma è indietro e mancano pochi giorni, ma aspetterei a parlare prima della fine del mercato, chissà che non si debba rimangiare tutto per l’ennesima volta.
Non ti scaldare troppo…perché poi al tuo amoroso”Ballando con le Stelle” dimostri il tuo vero volto e quanto vali…
non ha torto
Comunque lasciate aggiungere in piccola cosa…amo l’Italia..il nostro bellissimo e amato paese…perché?
Perché qui ognuno può alzarsi e parlare di tutto o quasi….vedi questo articolo!
che giudizi frettolosi aspettiamo la fine del mercato e soprattutto vediamo i risultati. Non sempre chi compra tanto vince vedi il Milan lo scorso anno. Tra l,’altro mi chiedo come mai i giocatori del Milan dopo un anno disastroso sono ipervaluati mentre noi che siamo arrivati ad un punto dalla Champion svendiamo i nostri. Che il problema non sia anche mediatico. Prendiamo il caso Dovbik ha fatto gli stessi gol o giù di lì di Lukako e Lautaro ma la pubblicità negativa sulle sue prestazioni l’hanno svalutato mentre Okafor che l’anno scorso non la strisciata è stato venduto a 21 milioni di euro.
non mi piace e non mi sta simpatico ma in questo caso ha ragione al 101%. Massara imbarazzante, con tanti tifosi che quando è arrivato lo facevano sembrare il ronaldo o quasi dei ds. una delusione (ad oggi) enorme. A sto punto mi viene da pensare che se il Rennes e dico il Rennes lo ha cacciato dopo neanche un anno dopo aver avuto un bel budget di mercato per rifare la squadra…un motivo valido c’era….
