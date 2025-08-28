Zazzaroni attacca Massara: “Ritardi e delusioni intollerabili. E con Gasperini non vorrei essere al suo posto”

Il calciomercato della Roma continua a far discutere e, stavolta, a puntare il dito contro il direttore sportivo Ricky Massara è Ivan Zazzaroni. In un editoriale pubblicato oggi sul Corriere dello Sport, il direttore del quotidiano non ha risparmiato critiche al lavoro del ds giallorosso, parlando di “ritardi e delusioni intollerabili” e di una gestione piena di ostacoli e passi falsi.

“Tratta per settimane Fabio Silva e alla fine il portoghese va al Borussia Dortmund per un milione e mezzo in più; prova insistentemente a convincere Jadon Sancho e l’inglese gli risponde una volta su tre prima di negarsi definitivamente”, scrive Zazzaroni, mettendo in fila i colpi mancati da Massara.

Non solo Silva e Sancho, ma anche il caso Echeverri, “sondato, sedotto e infine prestato dal City. Non alla Roma bensì al Leverkusen”, fino ad arrivare all’infortunio di Bailey, definito dall’editorialista un vero colpo di sfortuna: “Accetta la corte dei Friedkin e al primo tiro in porta s’infortuna”.

Dietro a questo quadro c’è però, secondo Zazzaroni, un problema ancora più delicato: il rapporto con Gasperini. “Il guaio per Massara è di avere un allenatore per niente morbido quando le cose non vanno come vorrebbe… a questo punto non vorrei essere al posto di Ricky”, scrive, ricordando come il tecnico non sia mai stato un profilo arrendevole, né all’Atalanta né altrove.

L’editorialista sottolinea inoltre come Gasperini, al momento delle trattative con la Roma, probabilmente non fosse stato messo davanti a una prospettiva di mercato tanto complicata: “Di fronte a ‘prospettiva zero’ non avrebbe accettato la sfida: lasciando Bergamo, dove ha fatto miracoli per nove anni, intendeva – e ancora intende – fare meglio in una piazza grande”.

La chiusura è amara e carica di ironia: “Alla chiusura della sessione mancano cinque giorni e la Roma ha bisogno di almeno tre innesti… A Massara posso solo suggerire una cosa: un salto al Divino Amore. Prima del confronto a due”.

Fonte: Corriere dello Sport