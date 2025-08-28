“ON AIR!” – PIACENTINI: “Si sta creando una dicotomia Massara-Gasperini”, ORSI: “L’allenatore vuole dieci acquisti, nemmeno Klopp”, LO MONACO: “Se Pellegrini resta non arriverà un altro centrocampista”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!
David Rossi (Rete Sport): “Oggi, al 28 agosto, l’inputato sui giornali è Ricky Massara. E’ già stato formulato il verdetto: colpevole. Il mercato è stato fallimentare, con il ds che non è stato capace di prendere Sancho, Rios e Fabio Silva, ed è stato un flop. Ora, correggetemi se sbaglio: uno dei tormentoni abituali è che il mercato estivo va impostato dopo quello di gennaio. Massara è stato annunciato il 19 giugno…giugno! E’ stato costretto a fare plusvalenze entro il 30 giugno con Abraham e Shomurodov, e quello ha fatto. Poi dal 1 luglio ha cominciato a fare mercato in entrata. Il garante Ranieri ha dichiarato più volte che la Roma partiva da un presupposto: soldi sul mercato non ce ne erano per le prossime due sessioni di mercato. E Gasperini aveva accettato questa situazione…”
Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Si sta di nuovo formando un bipolarismo, con due fazioni contrapposte: da una parte la società e Massara, e dall’altra Gasperini. Ognuno tira acqua al suo mulino: Gasp spinge per avere certi calciatori, la società va in un’altra direzione che immagino sia stata spiegata pure a lui. C’è questa dicotomia, assolutamente sì…La scelta di George non dovrebbe stupire considerate le caratteristiche del ds, figlio di Sabatini, sia dell’allenatore. La stortura semmai è stata puntare su Sancho, e sul fatto che Gasperini si sia fissato su di lui…”
Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Trenta milioni per George sono troppi per un calciatore con cui vuoi fare player trading? E’ vero, ma solo in parte. Viste le follie di questo mercato, se George arriva e quest’anno fa 10 gol, l’anno prossimo vale 50 milioni… Dicotomia tra Massara e Gasp? C’è qualcuno secondo me che sta soffiando sul fuoco di questa polemica, propendendo sull’allenatore. Io critico le tempistiche e alcune scelte di Massara, ma non lo faccio passare per incapace e non uso due pesi e due misure…”
Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Ho visto Rios ieri sera col Benfica, ed è stato uno dei migliori in campo…e l’abbiamo perso. Fabio Silva va al Dortmund e l’abbiamo perso. Sancho non vuole venire. Sono tanti i calciatori che non siamo riusciti a comprare. Gerorge? Il ragazzo vale, per Gasp è un buon prospetto, ma lui chiede un centrocampista, visto che Rios non è arrivato, e un attaccante di ruolo. Per cui mancano ancora i giocatori. Se arrivano le bombe delle sei allora ok, altrimenti non stiamo messi bene. Non è stato fatto un buon lavoro. La Roma è impegnata in tre competizioni, Gasp usura i calciatori fino alla fine e ha bisogno di ricambi all’altezza…”
Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Sinceramente non mi aspettavo che Massara tornasse da Londra senza un giocatore. E che chiedesse a Friedkin uno sforzo economico. Quando un ds si muove lo fa per chiudere, perchè altrimenti puoi trattare restando a Roma. E invece è andato lì a intavolare trattative per la prima volta, ed è rientrato senza calciatori. Siamo al 28 agosto…”
Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “L’addio di Pellegrini mi sembra difficile, ma ancora più complicata mi sembra quella di Dovbyk. Gasperini vuole che si sia più determinati, più decisi su alcune situazioni. Su Pellegrini, lui giustamente si chiede perchè dovrebbe puntare su un calciatore che non rientra più nei piani della società e che potrebbe lasciare la Roma entro la fine di agosto. Tsimikas? Penso sia un’operazione che si possa fare, il Liverpool ha aperto al prestito, penso che la Roma possa inserire un diritto di riscatto, non credo che possa dare fastidio ai Reds…”
Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Se Pellegrini resterà, e su questo non abbiamo certezza perchè mi risulta che ci siano dei movimenti per poter chiudere il trasferimento, Gasperini avrà il dovere contrattuale di allenare anche lui. E dovendolo allenare, Gasperini ha l’obbligo di provare a tirare fuori qualcosa da lui. La società, se rimanesse Pellegrimi, non prendere un altro centrocampista. E’ un doppio rischio…”
Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “La Roma può provare a vincere l’Europa League, ma poi le partite vanno giocate e vinte in campo. Spero che la Roma interpreti subito con grande concentrazione le partite del girone, puntando agli ottavi che ti permetterebbero di risparmiarti due partite. Domani alle 13 sapremo le otto avversarie… Mercato? Col greco (Tsimikas, ndr) e George fa un gran passo in avanti a sinistra…”
Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Il mercato è veramente troppo lungo. Ora vediamo se nelle ultime ore riescono almeno a sistemare questo attaccante esterno, perchè il mio pensiero è chi segna nella Roma. Questo mi fa pensare che Gasperini non sia soddisfatto, e lo sarà anche alla fine se il mercato si chiuderà così. La squadra è partita bene, ora servirebbe uno sforzo per sistemare il reparto offensivo…”
Nando Orsi (Radio Radio): “Sono sempre un po’ restio ad accontentare al 100% gli allenatori, perchè gli allenatori poi partono e i giocatori restano…Il contratto di Gasp è lungo? Anche quello di De Rossi lo era…Io non mi baso più su quello, gli allenatori durano spesso mezzora. Se la Roma dava retta a Gasperini sarebbero serviti dieci giocatori, e dieci giocatori non li compra nessuno, nemmeno a Klopp al Liverpool gli davano dieci giocatori. Gasperini è andato dall’Atalanta alla Roma, non al Como…cos’è più importante, la Roma o Gasperini?…”
Gasperini bisogna cercare di accontentarlo il più possibile. Al momento non si possono spendere 200 milioni, il mercato in uscita non ci porta grandi quantità di soldi, e quindi bisogna accontentarsi di quello che passa al convento. Spero che non venga mandato via perché è un grande allenatore
le chiacchiere stanno a zero…sabato sera Gasp si girerà verso la panchina e l’unico giocatore che può fare la differenza entrando in campo, sarà Dybala. Il resto sono solo comprimari di dubbia utilità, che non sono nemmeno all’altezza dei titolari (considerando che Cristante non era certo il sogno di Gasp). Contenti voi…
” Il garante Ranieri ha dichiarato più volte che la Roma partiva da un presupposto: soldi sul mercato non ce ne erano per le prossime due sessioni di mercato. E Gasperini aveva accettato questa situazione”
Mi tocca essere d’accordo con Rossi, pensa un po’.
Ma nonostante Ranieri lo abbia ripetuto 3 volte al mese per 6 mesi,
a quanto pare tutti si aspettavano un mercato da 150Mlioni.
Io sinceramente sono ancora sorpreso da quanto abbiamo speso per Wesley e EA,
e spero a buona ragione almeno.
Detto questo,
NUMERICAMENTE mancano sicuramente un centrale in difesa e un laterale sinistro.
Vediamo se domani arriva il polacco,
e vediamo anche come finisce per il greco dal Liverpool.
QUALITATIVAMENTE, c’è una voragine sulla mezzali sinistra
(numericamente no perchè hai Elsha, Baldanzi e Pellegrini, e anche EA e Pisilli da adattare, ma sono tutte soluzioni poco convincenti), e anche in mezzo al campo visto che Gasp
Pisilli lo vede proprio poco e Pellegrini anche meno.
Per cui 4 buchi, uno pare coperto da domani,
uno su cui ci sono speranze,
e altri due su cui al momento non ci sono neanche nomi effettivi
(su George a quelle cifre non voglio neanche scherzare su….).
Speriamo bene.
Per finire, ma ci sarà modo di chiudere il mercato dieci giorni prima cavolo?
Lo vogliono tutti, qualsiasi allenatore, qualsiasi DS, ma chi ce lo ha ordinato?
al buon nando orsi consiglio un po di fact checking, a ddr hanno comprato giusto 10 giocatori a giugno, se andiamo a gennaio sono 14 e ddr non è gasperini; ma la tua filosofia mi piace: gasperini vuole peter crouch per il suo calcio? e noi prendiamo giovinco!
Non so cosa sia successo, ma incredibilmente oggi David Rossi è l’unico ascoltabile.
Il bipolarismo, la dicotomia o qualsiasi equilibrismo linguistico bislacco che serve ad essere usato come uno slogan, viene creato solo dai radiolones e dalla stampa nemica (in primis interna, come il Messaggero), perché vivono su queste cose, sono i fratelli di Verissimo.
Il mercato comunque deve ancora finire e si giudica a Maggio. Vedremo. Certo, anch’io avrei voluto qualcosa di più, bisogna vedere quanto era fattibile.
Sono convinto che Rios e Sancho, gente come Sabatini o Pinto sarebbero riusciti a portarli.
SALUTI
Convinto e contento tu
Il Como sul mercato avrebbe accontentato a Gasperini….
Sicuramente il nostro è un mercato penoso
Si fa un gran parlare del mercato, solo del mercato. Ci sta, ci sta ma come diceva un mio amico il mercato non è poi uno sport. La rosa della Roma è comunque sufficiente per espugnare Pisa: Dybala avrà più minuti nelle gambe e Celik, se servirà, avrà scontato la squalifica. Essere a sei punti dopo due partite non sarebbe male…
Ho sempre detto che a Roma parla troppa gente, tutti allenatori, tutti direttori tecnici ecc, quando la finiranno capace che si potrà lavorare tranquillamente
peccato che però il campo non gli abbia mai smentiti… purtroppo!!!
Vedrete che andrà a finire così:
— TSIMIKAS (Prestito Secco)
— Scambio Prestiti DOVBYK/GINENEZ
— PESSINA (Prestito Secco)
— GERGE (Prestito + OBBLIGO di Riscatto)
orsi invece sarri quanti acquisti ha chiesto?
Ah no…
