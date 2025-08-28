“ON AIR!” – PIACENTINI: “Si sta creando una dicotomia Massara-Gasperini”, ORSI: “L’allenatore vuole dieci acquisti, nemmeno Klopp”, LO MONACO: “Se Pellegrini resta non arriverà un altro centrocampista”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Oggi, al 28 agosto, l’inputato sui giornali è Ricky Massara. E’ già stato formulato il verdetto: colpevole. Il mercato è stato fallimentare, con il ds che non è stato capace di prendere Sancho, Rios e Fabio Silva, ed è stato un flop. Ora, correggetemi se sbaglio: uno dei tormentoni abituali è che il mercato estivo va impostato dopo quello di gennaio. Massara è stato annunciato il 19 giugno…giugno! E’ stato costretto a fare plusvalenze entro il 30 giugno con Abraham e Shomurodov, e quello ha fatto. Poi dal 1 luglio ha cominciato a fare mercato in entrata. Il garante Ranieri ha dichiarato più volte che la Roma partiva da un presupposto: soldi sul mercato non ce ne erano per le prossime due sessioni di mercato. E Gasperini aveva accettato questa situazione…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Si sta di nuovo formando un bipolarismo, con due fazioni contrapposte: da una parte la società e Massara, e dall’altra Gasperini. Ognuno tira acqua al suo mulino: Gasp spinge per avere certi calciatori, la società va in un’altra direzione che immagino sia stata spiegata pure a lui. C’è questa dicotomia, assolutamente sì…La scelta di George non dovrebbe stupire considerate le caratteristiche del ds, figlio di Sabatini, sia dell’allenatore. La stortura semmai è stata puntare su Sancho, e sul fatto che Gasperini si sia fissato su di lui…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Trenta milioni per George sono troppi per un calciatore con cui vuoi fare player trading? E’ vero, ma solo in parte. Viste le follie di questo mercato, se George arriva e quest’anno fa 10 gol, l’anno prossimo vale 50 milioni… Dicotomia tra Massara e Gasp? C’è qualcuno secondo me che sta soffiando sul fuoco di questa polemica, propendendo sull’allenatore. Io critico le tempistiche e alcune scelte di Massara, ma non lo faccio passare per incapace e non uso due pesi e due misure…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Ho visto Rios ieri sera col Benfica, ed è stato uno dei migliori in campo…e l’abbiamo perso. Fabio Silva va al Dortmund e l’abbiamo perso. Sancho non vuole venire. Sono tanti i calciatori che non siamo riusciti a comprare. Gerorge? Il ragazzo vale, per Gasp è un buon prospetto, ma lui chiede un centrocampista, visto che Rios non è arrivato, e un attaccante di ruolo. Per cui mancano ancora i giocatori. Se arrivano le bombe delle sei allora ok, altrimenti non stiamo messi bene. Non è stato fatto un buon lavoro. La Roma è impegnata in tre competizioni, Gasp usura i calciatori fino alla fine e ha bisogno di ricambi all’altezza…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Sinceramente non mi aspettavo che Massara tornasse da Londra senza un giocatore. E che chiedesse a Friedkin uno sforzo economico. Quando un ds si muove lo fa per chiudere, perchè altrimenti puoi trattare restando a Roma. E invece è andato lì a intavolare trattative per la prima volta, ed è rientrato senza calciatori. Siamo al 28 agosto…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “L’addio di Pellegrini mi sembra difficile, ma ancora più complicata mi sembra quella di Dovbyk. Gasperini vuole che si sia più determinati, più decisi su alcune situazioni. Su Pellegrini, lui giustamente si chiede perchè dovrebbe puntare su un calciatore che non rientra più nei piani della società e che potrebbe lasciare la Roma entro la fine di agosto. Tsimikas? Penso sia un’operazione che si possa fare, il Liverpool ha aperto al prestito, penso che la Roma possa inserire un diritto di riscatto, non credo che possa dare fastidio ai Reds…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Se Pellegrini resterà, e su questo non abbiamo certezza perchè mi risulta che ci siano dei movimenti per poter chiudere il trasferimento, Gasperini avrà il dovere contrattuale di allenare anche lui. E dovendolo allenare, Gasperini ha l’obbligo di provare a tirare fuori qualcosa da lui. La società, se rimanesse Pellegrimi, non prendere un altro centrocampista. E’ un doppio rischio…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “La Roma può provare a vincere l’Europa League, ma poi le partite vanno giocate e vinte in campo. Spero che la Roma interpreti subito con grande concentrazione le partite del girone, puntando agli ottavi che ti permetterebbero di risparmiarti due partite. Domani alle 13 sapremo le otto avversarie… Mercato? Col greco (Tsimikas, ndr) e George fa un gran passo in avanti a sinistra…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Il mercato è veramente troppo lungo. Ora vediamo se nelle ultime ore riescono almeno a sistemare questo attaccante esterno, perchè il mio pensiero è chi segna nella Roma. Questo mi fa pensare che Gasperini non sia soddisfatto, e lo sarà anche alla fine se il mercato si chiuderà così. La squadra è partita bene, ora servirebbe uno sforzo per sistemare il reparto offensivo…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Sono sempre un po’ restio ad accontentare al 100% gli allenatori, perchè gli allenatori poi partono e i giocatori restano…Il contratto di Gasp è lungo? Anche quello di De Rossi lo era…Io non mi baso più su quello, gli allenatori durano spesso mezzora. Se la Roma dava retta a Gasperini sarebbero serviti dieci giocatori, e dieci giocatori non li compra nessuno, nemmeno a Klopp al Liverpool gli davano dieci giocatori. Gasperini è andato dall’Atalanta alla Roma, non al Como…cos’è più importante, la Roma o Gasperini?…”

