Marocco: arriva la prima convocazione per El Aynaoui

Neil El Aynaoui realizza un sogno a tinte rosse e verdi. Dopo averlo lasciato intendere nei giorni scorsi, è arrivata l’ufficialità: il centrocampista della Roma è stato convocato dal commissario tecnico del Marocco per le prossime sfide di qualificazione ai Mondiali contro Niger e Zambia.

Per il classe 2001 si tratta della prima vera avventura con la nazionale maggiore, la stessa con cui aveva già giocato suo padre, dopo una fugace apparizione con l’Under 23. Un passaggio che segna un altro traguardo importante in una carriera in ascesa: solo poche settimane fa, infatti, El Aynaoui ha scelto di lasciare la Francia e il Lens per accettare la sfida romanista, immergendosi per la prima volta nel campionato italiano.

Sia lui che Ndicka a gennaio potrebbero essere impegnati in Coppa d’Africa, torneo che rischia di togliere a Gasperini due pedine preziose nel cuore della stagione. Una perdita che la Roma deve mettere in conto.