La Roma e il Milan stanno valutando con attenzione uno scambio di attaccanti che potrebbe avere un impatto significativo sul mercato estivo dei giallorossi. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio su X, i club stanno ragionando su un possibile trasferimento incrociato tra Artem Dovbyk e Santiago Gimenez.
Al momento si tratta di un’ipotesi, e non sono stati ancora definiti accordi formali. La Roma, che sta cercando di sfoltire il reparto offensivo e al contempo rinforzarlo, considera Gimenez un profilo interessante per il ruolo di centravanti, mentre il Milan valuta Dovbyk, che non sembra piacere a Gasp, come possibile pedina per rafforzare la propria rosa in attacco.
Non è chiaro se lo scambio avverrà come semplice permuta o se saranno coinvolti conguagli economici, ma entrambe le società stanno analizzando attentamente la fattibilità dell’operazione. La trattativa resta in fase esplorativa, ma l’interesse reciproco fa capire che nelle prossime ore potrebbero esserci sviluppi significativi. Da capire anche le intenzioni dei calciatori: Gimenez infatti vorrebbe restare in rossonero.
.@acmilan, si ragiona con la Roma sullo scambio Dovbyk-Gimenez @SkySport
— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 28, 2025
meglio tenersi Dovbyk e poi se lo si vuole dare via si prende Vlahovic a Gennaio
L’agente di Gimenez ha detto 146 volte in 3 giorni che RESTA AL MILAN.
al 100%
Senza dubbio.
Ma più di così????
ma sono pazzi questo è un bidone stratosferico peggio di Dobvik
Basta affari col Milan…soprattutto per questa operazione inutile!
Cavolata. Non lo fosse, vado a cercare Massara a casa.
è una minaccia ? Spero che il Ds e società vadano dritti per la loro strada come fanno società che portano a casa trofei, vedi Napoli e Atalanta.
Piuttosto Gasperini, dato che lui Dovbyk non lo vuole neanche vedere in fotografia e preferisce mille volte Gimenez.
E penso che ci capisca giusto un po’ più di voi.
Faranno come lo scorso anno, ne più né meno
magari
Un operazione folle ci guadagna il Milan
tu dici ? Jimenez del Feyenoord me lo ricordo bene, un gran bel giocatore, tecnico, cattivo e fiuto del gol, 24 anni. Io lo prenderei di corsa , con diritto di riscatto, con Gasp questo può fare molto bene. Il problema vero è il rendimento di Dovbik al Milan con il gioco di Allegri, se non metti l’obbligo c’è lo ritroviamo tra un anno come Abraham
Magara, dovbyk non stoppa un pallone, li indeboliamo (per quanto non mi piaccia gimenez e questo è un tutto dire)
Magari,questo con Gasp diventa fortissimo,ce levano quel palo de Dovbyk,dai dai speriamo
No, vabbè ma allora siamo alla follia. Praticamente facciamo un favore al Milan più che a noi….
Temo abbia ragione Zazzeroni nell’articolo di oggi (e per me invece ha spesso torto…)
Che ne pensate?
Di Marzio ci prende sempre di meno.
Pero, come già detto, sarebbe una sorta di match di ritorno della partita Abraham-Saele. Con presupposti meno sfavorevoli per noi…I prezzi rispettivi di acquisto dei 2 giocatori grosso modo si equivalgono. Ma non la svalutazione da rendimento che hanno subito. Non dico un conguaglio, ma un ritorno di Saele (che con Gasperini potrebbe diventare una macina, su entrambe le fasce) come incentivo…
Cambiare tanto per cambiare è una sciocchezza.
A parte che questo Jimenez mi suscita antipatia fin dai tempi del Feyenoord.
👎
A parte il fatto che ha già dichiarato di voler restare al bilan ma oltre che scarso è anche un gran rompiballe Per questi motivi non lo cerca nessuno
non voglio nemmeno commentare questa notizia,perché se è vera ,mi escono brutte parole 😡😡😡😡😡😡😡😡
A rega ma davvero,gimenez è un attaccante mobile,alla gasp,al Milan non ha avuto tempo di esprimersi in una stagione travagliata,ma per me é sicuramente 100 volte piu funzionale al gioco di Gasp,Dovbyk non c’entra niente.IN BIG SI.
Noi rinforziamo le rivali gli dai uno da 17 goal e ne prendi uno da 5 sempre meglio sta società
😂😂😂😂😂
Per me va pure bene ma niente prestiti secchi, si mette il diritto di riscatto ad entrambi, alla fine penso che Dobvyk con Allegri possa fare bene, deve solo stare in area e aspettare.
Se Gasperini non apprezza per niente Dovbyk, va bene uno scambio così. D’altra parte se Gasperini avesse avuto fiducia in lui la Roma non lo avrebbe mai messo sul mercato. Siccome Gasperini è un grande allenatore, ha vinto un Europa League, è arrivato svariate volte in Champions League e tutti ci fidiamo di lui, lo scambio vorrebbe dire che Dovbyk non è quel grande attaccante che moltissimi qui difendono, attaccandosi ai 12 gol in serie A o al “primo anno difficile per tutti anche per Dzeko” no evidentemente per Gasperini, come per il sottoscritto, Dovbyk non deve giocare nella sua Roma.
na cosa dell’ultima ora che non porta nessun vantaggio diamo un altra chance a Dovbik per il resto erano ben altri i movimenti di mercato che dovevi fare per rinforzare la squadra non certo questo…sempre se la notizia è vera ma!!!
deve decidere il Gasp … non noi … se da il placet perché lo ritiene piu adeguato al suo stile di gioco è da fare … altrimenti no …
Dopo che il Milan aveva perso anche l’attaccante dello Sporting, me lo sentivo che avrebbero cercato di intavolare questo scambio. Accettare sarebbe una follia assoluta. Dovbyk i suoi goal li fa e li farà anche con Gasp. Gimenez non segna nemmeno con le mani. MA lo scambio Abraham- Sale non ha insegnato nulla? Spero sia una panzana
scambio da fare a occhi chiusi
non mi pare tanto meglio di dovbyk, sarebbe un suicidio
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.