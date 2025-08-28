La Roma e il Milan stanno valutando con attenzione uno scambio di attaccanti che potrebbe avere un impatto significativo sul mercato estivo dei giallorossi. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio su X, i club stanno ragionando su un possibile trasferimento incrociato tra Artem Dovbyk e Santiago Gimenez.

Al momento si tratta di un’ipotesi, e non sono stati ancora definiti accordi formali. La Roma, che sta cercando di sfoltire il reparto offensivo e al contempo rinforzarlo, considera Gimenez un profilo interessante per il ruolo di centravanti, mentre il Milan valuta Dovbyk, che non sembra piacere a Gasp, come possibile pedina per rafforzare la propria rosa in attacco.

Non è chiaro se lo scambio avverrà come semplice permuta o se saranno coinvolti conguagli economici, ma entrambe le società stanno analizzando attentamente la fattibilità dell’operazione. La trattativa resta in fase esplorativa, ma l’interesse reciproco fa capire che nelle prossime ore potrebbero esserci sviluppi significativi. Da capire anche le intenzioni dei calciatori: Gimenez infatti vorrebbe restare in rossonero.

.@acmilan, si ragiona con la Roma sullo scambio Dovbyk-Gimenez @SkySport — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 28, 2025