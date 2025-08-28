Roma all’assalto di George. Vertice a Trigoria: Massara chiede a Dan di alzare il budget

Incassato il no di Sancho, la Roma guarda avanti. Ieri Massara è rientrato da Londra dopo aver parlato con Ebasi, agente sia di Jadon che del nuovo obiettivo Tyrique George, e ha avuto subito un incontro con Gasperini e la proprietà per fare il punto della situazione sul mercato.
La priorità in casa Roma è di regalare al tecnico un nuovo attaccante di piede destro che possa giocare sulla trequarti di sinistra: Massara ha individuato in Tyrique George il profilo giusto su cui investire. Il problema sono i costi dell’affare: il Chelsea, già ampiamente coperto in quel ruolo, è disposto a sacrificare il 19enne ma in cambio chiede 30 milioni di euro e una percentuale sulla futura rivendita.
Tanti soldi, che al momento Massara non ha a disposizione. Per questo, scrive oggi il Corriere dello Sport, il ds ha chiesto alla proprietà di alzare il budget per l’attaccante, un tassello che Gasperini ritiene indispensabile nella costruzione della nuova rosa. Si attende dunque un segnale dai Friedkin, determinati ad accontentare il tecnico.
Massara punta comunque ad abbassare le richieste degli inglesi: secondo la Gazzetta dello Sport, il ds punta a chiudere a breve per un prestito con obbligo di riscatto intorno ai 22 milioni di euro, accettando una percentuale (intorno al 15-20%) sulla futura rivendita. L’assalto a George si farà più intenso nelle prossime ore: la Roma punta ad anticipare la concorrenza di club inglesi e tedeschi.
Fonti: Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport / Il Romanista / Sky Sport
La vedo molto complicata questa trattativa e il tempo stringe sempre di più.
Posso solo incrociare le dita.
per nusa magari, tzolis, non certo per il fratellino sfigato de sterling…e farvi fa gli impicci vs a te e a quell altro genio de procuratore…
30ML per il 50% di fatto di un ragazzo della primavera (180 minuti in premier) è semplicemente un follia.
Capisco che il Chelsea pagò 20ml per Casadei che ora fa panchina in serie A s vale la metà,
ma parliamo di squadre cpn rose da 40 giocatori che finiscono gli slot per i prestiti perchè non sanno più dove metterli.
Mi auguro che se la richiesta fosse davvero quella sia già un discorso chiuso.
Con 30ml compri 2 giocatori discreti,
e nessuno ci garantisce che George sia più di questo.
Be si dai la Roma dei friedkin è un club noto per il gioco di anticipo
In fondo 10/15 li recupereremo da Baldanzi e la differenza da Eddine.
Che dire, abbiamo tre professionisti di alto livello, Gasperini, Massara e Ranieri, gente che di giocatori ne ha visti a migliaia, quindi non bisogna far altro che fidarsi di loro. Non posso non fidarmi di loro, hanno troppa esperienza per poter sbagliare, (Massara un po’ meno ma prima immagino avrà l’ok degli altri due) Vogliono prendere questo giovane promettente che ha giocato finora poche partite ? Evidentemente lo reputano un ottimo giocatore.
Vista Benfica-Fenerbhace, Rios purtroppo sembra davvero un gran giocatore, già padrone del centrocampo, batte punizioni, migliore in campo.
Anche Dahl ha fatto discretamente bene sulla fascia da titolare, da noi non era degno di vedere il campo nemmeno 5 minuti.
Ennesimo fallimento di Mourinho,.che ha obiettivamente una bella squadra e che ci ritroveremo in Europa League.
Ha fatto pochi minuti in prima squadra 30 milioni sono troppi
mercato da 2 in pagella, povero gasp, lui chiede un giocatore e prontamente la societa’ gliene prende un’ altro, ma come si fa’ dico io, guarda se finisce come con mou, mou chiedeva i giocatori forti per vincere e la societa’ gli comprava gli scarti, poi i friedkin si lamentano che non arrivano mai in champion…e la colpa di chi e’ se non la loro?
questi sparano cifre e formule di acquisto a casaccio, gli inglesi sono pieni di giocatori talentuosi e giovani in quel ruolo e per fare crescere George devono mandarlo a giocare, anche per loro il mercato si sta per chiudere. Aggiungiamo che in quel ruolo la Roma ha in rosa anche Bailey e che il ragazzo ha poche presenze in premier , 30 mil mi sembrano proprio una enormita’, 22 sempre in prestito si potrebbe fare anche se sarebbe ovviamente meglio con diritto anziche’ obbigo
Ranieri con Massara secondo me ha “floppato”
sempre troppi devi scovare i talenti a due soldi oppure prendere gente confermata
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.