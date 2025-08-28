Roma all’assalto di George. Vertice a Trigoria: Massara chiede a Dan di alzare il budget

Incassato il no di Sancho, la Roma guarda avanti. Ieri Massara è rientrato da Londra dopo aver parlato con Ebasi, agente sia di Jadon che del nuovo obiettivo Tyrique George, e ha avuto subito un incontro con Gasperini e la proprietà per fare il punto della situazione sul mercato.

La priorità in casa Roma è di regalare al tecnico un nuovo attaccante di piede destro che possa giocare sulla trequarti di sinistra: Massara ha individuato in Tyrique George il profilo giusto su cui investire. Il problema sono i costi dell’affare: il Chelsea, già ampiamente coperto in quel ruolo, è disposto a sacrificare il 19enne ma in cambio chiede 30 milioni di euro e una percentuale sulla futura rivendita.

Tanti soldi, che al momento Massara non ha a disposizione. Per questo, scrive oggi il Corriere dello Sport, il ds ha chiesto alla proprietà di alzare il budget per l’attaccante, un tassello che Gasperini ritiene indispensabile nella costruzione della nuova rosa. Si attende dunque un segnale dai Friedkin, determinati ad accontentare il tecnico.

Massara punta comunque ad abbassare le richieste degli inglesi: secondo la Gazzetta dello Sport, il ds punta a chiudere a breve per un prestito con obbligo di riscatto intorno ai 22 milioni di euro, accettando una percentuale (intorno al 15-20%) sulla futura rivendita. L’assalto a George si farà più intenso nelle prossime ore: la Roma punta ad anticipare la concorrenza di club inglesi e tedeschi.

Fonti: Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport / Il Romanista / Sky Sport