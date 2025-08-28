Affare Sancho, parla Morabito: “La trattativa? Un calvario concluso senza un no del giocatore”

Sfumato l’obiettivo Jadon Sancho, spuntano i retroscena sulla trattativa che per settimane ha tenuto banco in casa Roma. A parlarne è Vincenzo Morabito, intermediario dell’operazione, intervenuto ai microfoni di Radio CRC per spiegare i motivi del mancato arrivo dell’esterno inglese.
L’intermediario ha confermato l’esistenza di una trattativa ben avviata, basata su un prestito con obbligo di riscatto, definita “l’offerta più vantaggiosa per il club“. La trattativa si è rivelata complessa: “Da lì è iniziato un calvario con la dirigenza guidata da Massara che si è concluso con un nulla di fatto“, ha dichiarato Morabito.
L’intermediario ha poi precisato un punto fondamentale, smentendo di fatto le ricostruzioni circolate finora: “Sancho non ha mai ribadito il suo ‘no’ alla Roma, né i dirigenti hanno ricevuto un rifiuto diretto dal giocatore. Quando la pista Sancho era ancora aperta, il procuratore ha tirato fuori il cartellino di Tyrique George, classe 2006 del Chelsea. Il club inglese ha chiesto 25 milioni. Gasperini avrà chiesto qualcosa di più e alla Roma le aspettative sono diventate più consistenti“. L’operazione Sancho è quindi da considerarsi, secondo l’intermediario, “definitivamente arenata“.
Fonte: Radio CRC
Ragazzi mi pare chiaro,Gasp George non lo vuole neanche sentire,vuole un giocatore già pronto e forte.Adesso mi sembra ovvio.
Ma è ovvio vuole un titolare non un ragazzino con appena 8 presenze in premier da svezzare ma come ci andiamo in Champions così
Sembra ovvio solo a te, però…
Si ma adesso chi prendi? Quelli pronti costano o, se costano cifre sostenibili, non te li danno in prestito anche con obbligo di riscatto. Purtroppo, e lo dico da tempo, l’esterno sinistro d’attacco era una priorità e andava dirottata li parte della liquidità disponibile per questa sessione. Per capirci non avrei speso 25 per El A ma avrei preso subito l’esterno. A centrocampo dovevi affidarti a profili giovani e futuribili da far entrare nelle rotazioni. Oggi ti ritrovi comunque come titolare Cristante mentre a sinistra hai solo quel poraccio di Elsha.
A parte che l’articolo, o meglio, ciò che hanno riportato delle parole di Morabito, è molto vago e confuso, perché assolutamente nulla di chiaro in quelle parole. E se sono alla lettera, tutte le parole dell’intervista, allora il signore qui su ha voluto appositamente rimanere ambiguo: “Quando la pista Sancho era ancora aperta, il procuratore ha tirato fuori il cartellino di Tyrique George…”
Quando?? Un mese e mezzo fa’? Un mese fa? Ieri?
Perché fino a ieri la davano per “ancora aperta”, la trattativa Sancho!
E allora cosa vuoi dire, perché non sei chiaro?! E poi che mi rappresenta questa frase, cosa c’entra che è stato “tirato fuori il cartellino di Tyrique George”, non mi sembra che si sia mai parlato che l’una (trattativa) escludeva l’altra, ma che fossero due trattative parallele ed entrambe aperte ed indipendenti. Quindi che cosa sono queste allusioni, oltretutto totalmente vaghe?!
“Gasperini 𝑨𝑽𝑹𝑨’ chiesto qualcosa di più e alla Roma le aspettative sono diventate più consistenti”
Da queste parole “te pare chiaro” quello dici, soltanto a te! Prima cosa vai a rileggerti il contesto in cui infila questa frase, e dimmi che non vuoi capire 𝑃𝐸𝑅 𝐹𝑂𝑅𝑍𝐴 quello che hai detto te, perché ti piace pensarlo. E secondo “Gasperini 𝑨𝑽𝑹𝑨’ chiesto…”… 𝑨𝑽𝑹𝑨’ chiesto… mera supposizione personale del signorotto che parla!
sembra ovvio a chi ? e sentiamo quali deduzione illuminata avresti fatto ?
in un sito come questo qualsiasi dichiarazione di morabito laziale e anti romanista andrebbe bandita
Elshs non è un poraccio. È uno che ha dato l’anima per la Roma giocando ovunque a calzettoni abbassati. C’è ne fossero.
sì ma ci sarà un perché se Sancho non è venuto
perché la Roma non ha i soldi non ci arrivate proprio
perché massara non è capace
Luca per fortuna ci sei arrivato tu. Non ti facevo così sveglio, bravo!
si potrebbe presumere che le richieste economiche sia per sancho che ora per George siano state considerate al di sopra delle nostre possibilita’ ,ricordo il FPF. Ma se questa e’ realmente la situazione perche’ non e’ stato preso subito echeverri in prestito secco visto che con questa formula e’ andato a leverkusen? Forse in effetti Gasperini chiedeva un giocatore piu’ pronto come sancho, troppi gli interrogativi , questione e gestione confusa, speriamo in una mandrakata nel finale.
perchè guadagna vagonate di soldi e si crede figo. una specie di Cassano, insomma.
Luca sei un genio… è sul mercato da 3 mesi e nessuno l ha preso … quindi sono tutte povere oppure lui è ipervalutato come stipendio o ha staccato con la testa come in molti dicono perche ha perso la testa per una rapper americana…e vorrebbe trasferirsi li…
Tutti parlano e sparlano l’unica verità è che non si è conclusa ancora una trattativa e il tempo sta per scadere, la vedo dura
Vedrete che alla fine questo arriva… spero sia motivato altrimenti sarà un flop
E tocca pure sperare che arrivi lui perché ho il forte sospetto che l’alternativa sia nessuno
dove stanno tutti quelli che davano la colpa al giocatore come per Rios che poi si è scoperto che massara per 7 milioni in meno aveva già preso il marocchino, ogni volta che non hanno i soldi per chiudere una trattativa inizia il giochetto di dare la colpa ai giocatori che non so voluti venire e molti tifosi ci cascano
Che ti frega degli altri?! L’importante è che non ci caschi tu!
Mentre a Luca non la si fa! che tutti lo sappiano!!!
Oppure si dice che la colpa è dei giornalai, eventualmente delle edicole o dei chioschi…
Mah, sarà colpa mia, ma io della ricostruzione non ci ho capito niente, come del resto niente ci avevo capito finora.
Sancho quindi non risponde, né sì né no, il suo procuratore dice: “Intanto che aspettiamo che risponde (ma tu sei il suo procuratore o no? n.d.r.) che ne dite di Tyrique George? Il Chelsea chiede 25”.
“Gasperini avrà chiesto qualcosa di più e alla Roma le aspettative sono diventate più consistenti”(???).
Ma che vor di’?
E intanto Sancho si è arenato…ecco spiegato perché non risponde.
vuol di che Gasperini non vuole il pupo
Ecco Drastico,
io c’ho capito ancora meno.
“trattativa ben avviata, basata su un prestito con obbligo di riscatto, definita “l’offerta più vantaggiosa per il club“
E quindi?
“Quando la pista Sancho era ancora aperta, il procuratore ha tirato fuori il cartellino di Tyrique Georg”, ma perchè?????
Tanto per fare confusione?
“Gasperini avrà chiesto qualcosa di più e alla Roma le aspettative sono diventate più consistenti“ ma allora Sancho perchè no???
Fermo restando che per me Sancho è un budone,
ma mi pare una ricostruzione allucinata.
Io di Morabito ho una considerazione tale che se dovessi esprimermi in libertà rischierei una denuncia e ogni volta che c’è lui in mezzo finiamo come il sro tranquillo fin dai tempi di Stankovic.
Oggi scopro che questo elemento da discarica non sa nemmeno esprimere un concetto degno di un essere senziente, e infatti non si è capito il motivo del fallimento su Sancho.
Bravo Drastico ,io la penso come te .
Sopra ci sta la ricostruzione di chi ? Morabito? Lo ho conosciuto di persona, e purtroppo non posso dire ..non posso parlare, anche perché la redazione non mi farebbe passare il messaggio.
Mi fa specie che, ci sta qualcuno che abbia capito che il giocatore non ha detto no ..ehhh la colpa non è del giocatore. ehhh
Vincenzo Morabito nota quaglia sgamata.
menomale che qui c’è qualcuno che ancora a buona memoria….
Uno dei più laziali e anti romanisti presenti sulla faccia della terra. Detto ciò, era comunque intermediario ok caricato dal Man Utd per vendere Sancho… certo, gli sarà ordito non essere riuscito a farlo
Questo soggetto di Morabito ci prendeva in giro ai tempi di Sensi.. non è andata in porto la trattativa proprio per colpa di questo energumeno formellese inattendibile.. passiamo oltre
E’ però i friedkin boys hanno mandato lui a trattare .. quindi quaglie anche loro ??
Qui de ovvio non c’è nulla mi sembra…..ovvio!
Ma che significa ? Chi ha scritto l’articolo ? Se ne sancho e ne la società hanno detto di no alla Roma perché la trattativa si è bloccata ? Poi tutti commenti su gasperini che non vuole quello o questo, ha passato tutta la carriera a giocare con sconosciuti e scappati di casa e adesso pretende i campioni… ma fatela finita
Andate a vedervi bahoya del Francoforte sembra un ottimo profilo il classico giocatore che gasperini ti può trasformare in campione (ruolo ala sinistra con piede destro). Per quanto riguarda la punta se proprio devi cedere dovbik io prenderei woltemade dello Stoccarda li davanti e un animale e può anche giocare sulle fasce
Si per Woltemade lo Stoccarda vuole almeno un 50 ino per sedersi al tavolo
più passa il tempo…più i tempi non cambiano come negli anni appena passati…possono cambiare gli interpreti …ma la.sostanza resta…ora il ds ha 4 giorni per portarci buoni giocatori…no campioni…sarebbe troppo….povero Gasperini…dove è andato a finire…p.s. almeno gli anni passati l area del presidente portava qualcosa…ora manco quello…
Sarò limitato io, ma quello che ha detto Morabito è un discorso senza senso, non si capisce nulla.
La dimostrazione più evidente che la maggior parte degli di questo ambiente apre bocca solo per dargli fiato.
Bene, ma non benissimo.
Ottimo commento… ovvero tanta fuffa e sole chiacchiere da bar!
Finalmente un commento sensato. Tradotto in italiano, qualcuno spieghi cosa abbia tentato di dire l’intervistato. Qui, la maggior parte dei commenti, deduce che se l’affare non si è fatto é perché la Roma non ha soldi. Un laziale (andate a leggervi la storia di questo signore), che parla a una radio napoletana. La stessa che tramite un suo speaker (tale Marco Giordano) é sempre stata aggiornata sull’affare: ora capisco come. E quest’intervista oggi fa il paio con l’articolo del ballerino bolognese. A tutti loro e a tutti i nick che in queste ultime ore sono ricomparsi dico: quando parlate della Roma DOVETE STA ZITTI! (cit.)
Ripeto, anche ora che il mercato è evidentemente incompleto, la Doma allenata da Gasperini sarà la sorpresa del prossimo campionato
Può capitare
può capitare come dice Bergonzi
non preoccuparti, è morabito che è una quaglia
se c’era di mezzo Morabito lo dovevano capire subito che non sarebbe mai arrivato questo ( e menomale visto il cervello…) . Morabito non ha mai mandato un solo giocatore alla Roma. 💛❤️
Quindi sia Gasperini che l’ agente stanno dicendo che il giocatore non ha mai detto di no, sarà mica che la Roma se non vende qualcuno non può più comprare ma eventualmente fare solo prestiti? Guai a dirlo
ci mancava solo Morabito, ho dovuto leggere cinque volte per non capirci un emerito…
io non c’ho capito nulla
Totti è il re indiscusso dei coatti e dei tamarri conosce bene il significato di ‘Game over’? E’ un eterno secondo. De Rossi invece è un pover’uomo che fa esultanze incivili”.
Queste le parole del Morabito qualche anno fa. Se qualcuno vuole dargli credito si commenta da solo
Esatto come detto da qualcuno, in questa ricostruzione non si dice nulla…e quel nulla è detto o scritto male…insomma zero…fortunatamente il mercato sta per finire…
Forza Grande Roma
Quando i procuratori parlano lo fanno perchè vendono un prodotto e Morabito ha tanti prodotti che sono stati accostati alla Roma in questo periodo.
Se qualcuno lo mettesse davanti alle responsabilità delle parole che dice forse non parlerebbe più.
Ma poi che c’entra una radio napoletana che intervista sulla Roma un noto procuratore che segue passo passo la Lazio e ha qualche polpetta indigesta da piazzare sul mercato della Roma?
Bah. Meno male che a parte i noti disturbatori idioti la gente i veri romanisti in questo forum dimostrano di capirci davvero di Calcio
Eppure ho la sensazione che alla fine Sancho arriverà!
cmq se vuoi competere per lo scudetto, cosa che dovrebbero essere normale per la squadra di Roma, non ti puoi presentare con George. va bene lui dietro a un titolare che ti spacca la partita come Dybala quando gioca. Gasperini ha detto chiaramente che davanti dobbiamo essere forti per vincere, problema degli ultimi anni. se massara e non ci credo al 28 agosto non ha un piano b di livello sancho o Chiesa o chi sia allora non mi pare meglio di punto. ghisolfi nemmeno lo nomino chissà da chi è raccomandato per fare il direttore nelle società di alto livello
Te credo che parla e se lamenta , non hli è toccata la stecca e ie girano le scatole.
Tana. Ho il sospetto di aver individuato la fonte di Pedullà che ha ispirato quel tweet velenoso di qualche giorno fa (rivelatosi infondato perché poi le cause del mancato arrivo di Sancho sono venute fuori e sono ascrivibili tutte alla sua sfera personale)
Dunque ricapitoliamo:
– la Roma intavola una trattativa con il Manchester United per l’acquisto di Sancho;
– quando ancora è in attea di una risposta il procuratore propone Tyriqye George del Chelsea per 25.000.000;
– Sancho non ha mai detto no alla Roma ma la trattativa si è arenata.
E c’è pure qualche organo di informazione disposto a dare risalto a una spiegazione simile, peraltro proveniente da una persona che è più laziese di Di Canio?
Imho, il più grande errore in tutta questa storia è quello di essersi affidati ad intermediario come Morabito…
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.