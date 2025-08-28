Arrivano conferme sull’interesse della Roma per Florentino Luis, 26 anni, centrocampista centrale del Benfica. Stando a quanto riferisce Filippo Biafora de Il Tempo, oggi la Roma ha aperto un canale di confronto con l’agente del calciatore per sondare interessi e disponibilità.
Sul classe 1999, nelle scorse ore, si sono mossi anche il Marsiglia e soprattutto il Burnley, con quest’ultimo saldamente in vantaggio nella corsa. Il Benfica però non vuole concedere sconti.
Per il gioiellino, il club portoghese chiede 25 milioni di euro, una cifra significativa che mette la Roma di fronte a un bivio tra investire ora o guardare altrove.
Massara me pare gigi la trottola
Dai per Florentino e tirique george se na va quasi un sessantino ma ve pareno vere ste notizie bo !!!
bene allora va o al Marsiglia o soprattutto il Burnley.
lui ottimo giocatore, ma george bah, mi sa di fuffa, in piu lo paghi se va bene 25mln ma se toppa hai pure una rivendita alta da dare al chelsea (30-40%) e non ci rientri mai
la Roma non ha soldi prende solo giocatori in prestito, ragazzini e mezzi rotti quindi passiamo oltre
Praticamente la riserva di Rios
Alla fine qualcuno arrivera’
e niente… se non si va su profili più sostenibili o sforiamo, e non so cosa succederebbe, o restiamo così
ma io dico… se friedkin chiedesse alla sua signora di chiedere alla sua amicona alice walton una sponsorizzazioncella da walmart per… che so… un mezzo miliardino?
mica ce vendono Konè…?
