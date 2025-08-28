ULTIMA ORA – Calciomercato Roma, contatto con l’agente di Florentino: la situazione

Arrivano conferme sull’interesse della Roma per Florentino Luis, 26 anni, centrocampista centrale del Benfica. Stando a quanto riferisce Filippo Biafora de Il Tempo, oggi la Roma ha aperto un canale di confronto con l’agente del calciatore per sondare interessi e disponibilità.

Sul classe 1999, nelle scorse ore, si sono mossi anche il Marsiglia e soprattutto il Burnley, con quest’ultimo saldamente in vantaggio nella corsa. Il Benfica però non vuole concedere sconti.

Per il gioiellino, il club portoghese chiede 25 milioni di euro, una cifra significativa che mette la Roma di fronte a un bivio tra investire ora o guardare altrove.

