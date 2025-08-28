Zalewski, il Codacons prepara esposto per plusvalenza fittizia

La cessione avvenuta questa estate di Nicola Zalewski, ex giocatore della Roma, dall’Inter all’Atalanta per circa 17 milioni di euro finisce nel mirino del Codacons.
L’associazione annuncia una segnalazione alla Procura di Milano ipotizzando una plusvalenza fittizia: il valore del giocatore sarebbe salito di 10 milioni in pochi mesi, pari a oltre 18mila euro per ciascuno dei 553 minuti giocati in nerazzurro.
Un incremento giudicato sproporzionato rispetto all’effettivo utilizzo in campo. E sul quale il Codacons vorrebbe vederci chiaro.
ma va ? persino mio figlio di 5 anni che inizia con le prime operazione matematiche si è accorto di questa cosa.
Alleluja.
Quindi non è che siamo cojotes noi.
Adesso avanti con Osimehn e il sistema Juve, per favore.
Strano… qui tutti a di che AsR è la vigna de coloni. Al tempo 0 ho scritto che è na roba da ufficio indagini….taaaac
per UNA volta (solo QUESTA) faccio “il tifo” per il Codacons affinché si indaghi e venga fuori qualche “magheggio” di occhio di lince il quale per “certe cose” è cintura nera…
Questi però non stanno bene per niente, si ficcano solo dove possono avere visibilità, poi i consumatori per le cose di tutti i giorni possono pure morire…
Oddio, ma ancora esiste il Codacons?
E quale truffa sarebbe stata perpetrata ai danni dei “consumatori”, categoria della quale in teoria si dovrebbero occupare?
Poi sarebbe chiaro anche a un bambino poco sveglio che il valore di due contratti, uno a sei mesi dalla scadenza, e un altro a 5 anni, non si può paragonare.
Il valore di Zalewski su TM era di 12 mln, mettici l’inflazione, ed ecco qua che hai voglia a esposti. I 21 mln di Okafor allora, 5 minuti giocati?
Buco nell’acqua garantito e soldi buttati, stavolta davvero dei “contribuenti”…ma poi davvero c’è ancora qualcuno che li foraggia questi qui?
Mi sembra una sciocchezza: venduto a sei milioni perchè in scadenza dalla Roma, rivenduto a 17 dall’Inter perchè con una scadenza di contratto lontana
DAJE!!! 10 punti di penalizzazione a Inda e Adalanda!
Inter, vederci chiaro… un ossimoro.
Il minimo …ovvio che è una plusvalenza fittizia …pre lookman
Ci pensa Marotta! Finisce a tarallucci e vino!
Ti diranno che quando l’hanno preso era in scadenza di contratto, ora no. Inutili
Non ha senso. Zalewski è stato venduto dalla Roma a meno del suo valore di mercato (specie con le cifre che girano oggi) perché in scadenza di contratto. La valutazione successiva tra Inter e Atalanta è maturata in una situazione contrattuale del tutto diversa e molto più solida che ha permesso il prezzo pieno
Poche persone che sanno ragionare…in maggioranza donne, quindi ha ragione mia moglie!
bene
magari li mandano in serie B
questi nun so protetti come la juve e in b ce li mandano
😂😂😂 , ehhh ma se fosse rimasto alla Roma , ce lo saremmo venduti noi a 18 mln..
Si vedeva ( e si vede) lontano un miglio la plusvalenza fittizia.
Bravo Codacons fagli un culx così…
daje codacons daje!!
Ma’nfatti!
Nooo, macché. Ah, dimenticavo: ma che fine hanno fatto quelli che a sprezzo del ridicolo affermavano che all’Inda avevano preso un giocatore forte forte che noi ci eravamo fatti scappare? Ove non fosse chiaro, Zalewski ormai serve giusto per organizzare truffe come quella dell’Inda.
Tana pe’ chicco!
Gioco delle tre carte fra strusciati.
Quando si dice essere sfacciati
ovvio
Forse Zalewski è stato venduto a poco dalla Roma e ceduto il giusto dall’inter.
Dipende da come si esamina il problema.
esatto – differenza tra vendere uno che non vuole rinnovare e uno che ha un contratto a lungo termine. Dal mio punto di vista l’operazione permette quantificare il danno patrimoniale arrecato dal caro Nico.
eccalla’ !!!
Daje Codacons! 😅
Spero che questi FURBONI vengano sanzionati
