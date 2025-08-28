ULTIME DA TRIGORIA – Pellegrini in gruppo, possibile convocazione per il Pisa (VIDEO)

Altro giorni di allenamento per la Roma, che questa mattina è scesa in campo al Fulvio Bernardini in vista della sfida di sabato sera alla Cetilar Arena contro il Pisa.
Secondo giorno consecutivo in gruppo per Lorenzo Pellegrini, ormai recuperato dopo il grave infortunio avuto nel finale della scorsa stagione: il sette spera in una convocazione per il match contro i toscani, anche se è molto difficile pensare a un suo utilizzo considerato il lungo stop.
Pisa-Roma 🔜⏳#ASRoma pic.twitter.com/xoNibo4lE0
— AS Roma (@OfficialASRoma) August 28, 2025
Domani la rifinitura e poi la partenza per la Toscana. Per la sfida contro i ragazzi di Gilardino possibile la conferma dell’undici che ha battuto il Bologna: torna a disposizione Celik, ma Hermoso potrebbe essere confermato da Gasperini. Scalpita anche Dybala, che potrebbe anche giocare con Soulè al posto di El Shaarawy.
Giallorossi.net – Andrea Fiorini
Soulé e Dybala non giocheranno insieme.
Vedo una conferma dello schieramento iniziale col Bologna, e d’altronde perché no?
Magari una chance di vedere E.A. al posto di El Shaarawi, ma non credo altro.
il nostro vero acquisto sarà lui, si guadagnerà il.rinnovo facendo una stagione indimenticabile
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.