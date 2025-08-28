Calciomercato Roma, offerta del PSV per Salah-Eddine: il terzino vuole gli olandesi

Il PSV Eindhoven fa sul serio per Anass Salah Eddine. Come riportato da Fabrizio Romano, il club olandese ha presentato un’offerta ufficiale all’AS Roma per il giovane terzino sinistro, intenzionato a portarlo in Eredivisie già in questa sessione di mercato.

Il giocatore avrebbe espresso gradimento per la destinazione, segnale che potrebbe facilitare la trattativa. Il PSV, da sempre attento alla crescita dei talenti emergenti, vede in Salah Eddine un profilo ideale da inserire nel proprio progetto tecnico, puntando a garantirgli spazio e continuità.

Per la Roma si tratterebbe di un’operazione utile a sfoltire la rosa e a permettere al calciatore di crescere in un contesto competitivo ma meno pressante rispetto alla Serie A. Nelle prossime ore sono attesi sviluppi ufficiali, ma la sensazione è che il trasferimento possa concretizzarsi.

🚨⚪️🔴 EXCL: PSV Eindhoven send official bid to AS Roma for Anass Salah Eddine. The player wants PSV move. 🇳🇱 pic.twitter.com/Rapshfo7J1 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 28, 2025