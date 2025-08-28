FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo giovedì 28 agosto 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:20 – Roma, in vendita la nuova maglia Away 2025/26

La Roma ha svelato ufficialmente la seconda divisa: arancione con colletto nero, strisce Adidas sulle maniche e il Lupetto di Gratton sul petto, arricchita da una saetta gialla sottotraccia ispirata al mito di Marte e dell’Antica Roma….LEGGI IL COMUNICATO DELLA ROMA

Ore 8:50 – Ferguson sempre più titolare

Evan Ferguson ha già conquistato i tifosi giallorossi: accolto come una star e titolare fisso per Gasperini, l’irlandese ha mostrato forza e visione di gioco nell’esordio col Bologna, nonostante qualche acciacco negli ultimi mesi. Il gol manca ancora, ma Gasp assicura che arriverà presto: la Roma ne ha urgente bisogno. Sabato col Pisa potrebbe essere la volta buona, seguendo le orme di Dzeko, Abraham e Borriello, tutti sbloccatisi alla seconda uscita in giallorosso. (Il Messaggero)

