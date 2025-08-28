FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

4
74

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo giovedì 28 agosto 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:20 – Roma, in vendita la nuova maglia Away 2025/26

La Roma ha svelato ufficialmente la seconda divisa: arancione con colletto nero, strisce Adidas sulle maniche e il Lupetto di Gratton sul petto, arricchita da una saetta gialla sottotraccia ispirata al mito di Marte e dell’Antica Roma….LEGGI IL COMUNICATO DELLA ROMA

Ore 8:50 – Ferguson sempre più titolare

Evan Ferguson ha già conquistato i tifosi giallorossi: accolto come una star e titolare fisso per Gasperini, l’irlandese ha mostrato forza e visione di gioco nell’esordio col Bologna, nonostante qualche acciacco negli ultimi mesi. Il gol manca ancora, ma Gasp assicura che arriverà presto: la Roma ne ha urgente bisogno. Sabato col Pisa potrebbe essere la volta buona, seguendo le orme di Dzeko, Abraham e Borriello, tutti sbloccatisi alla seconda uscita in giallorosso. (Il Messaggero)

IN AGGIORNAMENTO…

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
Articolo precedenteRoma all’assalto di George. Vertice a Trigoria: Massara chiede a Dan di alzare il budget
Articolo successivoZazzaroni attacca Massara: “Ritardi e delusioni intollerabili. E con Gasperini non vorrei essere al suo posto”

4 Commenti

  1. Ecco cosa interessa la società vendere le maglie e gli abbonamenti Ma i giocatori non si comprano se capita qualche prestito bene altrimenti niente

  3. bellissima la maglia peccato che non la vedrò in diretta.Quest’anno abbonamento a dazn disdetto e non confermato .Tanti cari saluti.

  5. ATTENZIONE: La moderazione dei commenti è ora più rigorosa.
    Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome